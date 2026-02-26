VW T-Roc е принтер за 100-еврови банкноти (тест драйв)

Технологии

Във времена, когато хечбекът все повече губи почва под краката си, не е изненада, че T-Roc пое щафетата от Golf като любим избор в компактния клас. А сега доводите за това са дори още повече

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

26 февруари 2026, 11:27
VW T Roc   
Източник: CarMarket.bg

К огато се появи ми беше трудно да си отговаря защо някой би предпочел T-Roc пред по-евтин Golf, но цифрите обориха скептицизма ми. Нещо повече, новото, второ поколение на модела вече дори не ме кара да си задавам риторични въпроси, защото още от пръв поглед си личи, че T-Roc e по-голям на размери, по-атлетичен на външен вид и има по-луксозен интериор.

И така трябва да е, защото T-Roc е печатници за 100-еврови банкноти. „Печати“ ги под формата на рекордни продажби. Моделът е най-продаваният SUV на Volkswagen в Европа. Предходното поколение бе реализирано в тираж от 201 995 бройки през 2025 г., което представлява ръст от 3,9% спрямо 2024-а. При това в последната пазарна година на модела на пазара. В световен мащаб той бе реализиран в обем от 292 000 бройки, което го нарежда на второ място след Tiguan.

Всички тези цифри говорят за качество. Затова е и логично, че Volkswagen не тръгна в посока на пълна промяна, а заложи на нещо, в което е ненадминат: еволюция и усъвършенстване до най-малкия детайл, без да се налагат резки движения встрани. Могат го, опирайки се на своя неизчерпаем инженерен опит.

Източник: CarMarket.bg

Дизайнът на новия T-Roc следва вече наложената от VW линия. Фаровете (в този случай те са опционалните матрични IQ. Ligh) са доста по-тънки от тези на Tiguan, свързани с осветена лента, по средата на която е позиционирано и светещото в бяло лого на марката. Тестовият автомобил и изпълнение R-Line, затова и масивната радиаторна решетка е в черен гланц, който контрастира на този страхотен Canary Yellow цвят. Много смел, трудно си представям да го виждам масово по пътищата, но жълтото е любимият ми цвят и смятам, че още повече „отваря“ модела.

В профил жълтото изпъква още повече с този контрастен черен покрив, капаци на огледалата и прагове под вратите. Ако не сте избрали двуцветно изпълнение на купето, като този случай, познатата като „стик за хокей“ лайстна от А-колоните до стоповете би била сребриста, в нашия случай е черна. Новост е фактът, че моделът за пръв път се предлага с 20-цолови джанти, като най-малките за модела са 16-ки.

Източник: CarMarket.bg

Но най-голямата разлика се крие във факта, че предходното поколение на T-Roc бе базирано на Golf, докато настоящото поколение споделя платформата MQB Evo и повечето си части с Tiguan. Това ще рече, че имаме по-щедри размери и повече вътрешно пространство.

Моделът е със 122 мм по-дълъг (4373 мм) от предходното поколение, а междуосието е нараснало с 28 мм (2631 мм). Мога да добавя, че широчината и височината също са нараснали с по 9 мм, като резултатът от всичко това е отварянето на повече пространство в областта на краката на втория ред седалки и в багажника.

Споменах багажника, затова продължавам с него. Светещо в червено лого и свързани със светеща ивица задни 3D светлини не са изненада. По-важното е, че обемът е с 30 литра по-голям от преди, достигайки 475 литра. В моя случай имаме електрическа врата на багажника, както и подвижен под, който може да се мести на две нива, така че наистина да може да използвате оптимално товарното отделение на T-Roc при нужда от превоз на повече като количество товари.

Източник: CarMarket.bg

С вратите е свързана една от дискусионните теми около автомобила, а именно нетрадиционните за Volkswagen вътрешни дръжки на вратите. Аз обаче не срещнах трудности при свикване с тях и смятам, че не са фокусна точка за дискусии.

Седалките са много удобни, с висока странична упора. Нямаме изцяло кожен салон, като дори и в R-Line седалките са частично тапицирани в кожа, частично Алкантара и основната част е микрофибърна тъкан. Лично на мен тази конфигурация ми допадна като усещане на допир с тялото. Ще отбележа, че за пръв път в в топ нивото на оборудване се предлага ергономична седалка с масажна функция и електрическо регулиране в 14 посоки. По този начин Volkswagen пренася функция от средния и луксозния клас в сегмента на T-Roc. И това е едва първият пример за това, което VW са направили с второто поколение на модела, а именно да предложат типични за по-горния сегмент системи и/или оборудване.

Източник: CarMarket.bg

В тази връзка ще спомена, че в зависимост от оборудването имаме 10- или 30-цветното фоново осветление, като за първи път в модел на Volkswagen то осветява интериора през перфорирани повърхности от изкуствена кожа. От по-големите Tiguan и Tayron идва най-новата еволюция на селектора за контрол на режимите на шофиране или силата на звука. Друга новост в този клас е опционалният head-up дисплей.

Воланът прави впечатление с перфорирана кожа, захватът, но най-вече с лесните за боравене и ориентация физически бутони. Имаме и познатия от ID-гамата регулатор за смяна на режимите на трансмисията върху кормилната колона. На Digital Cockpit Pro зад него се показва цялата необходима на шофьора информация, но може да се избере и минималистичен режим (един от няколкото), за моментите, в които очите ви са уморени.

Източник: CarMarket.bg

Дизайнерите са търсили умишлено минималистичното оформление, като на арматурното табло имаме текстил, който вече се среща във все повече нови модели. В тази връзка ще кажа, че около 20% от всички пластмаси в автомобила са произведени от рециклирани материали, което се равнява на тегло до 40 кг. Предвид нивото на оборудване централният дисплей може да е с диагонал 10,4 или 12,9 инча, какъвто е този случай.

Все още имаме само сензорни повърхности, без физически бутони за контрол на климатика например, те ще дебютират повторно в гамата с ID. Polo и ID. Up. Затова T-Roc остава със слайдери за контрол на температурата на климатичната система. В горната част на екрана имаме няколко бутона за бърз достъп, които може да конфигурираме. Най-готиният сред тях е този, с който мога да изключа предупреждението за превишена скорост и дърпането на волана при настъпване на осевата линия.

Източник: CarMarket.bg

Струва си да отбележа, че T-Roc за първи път е оборудван и със система Park Assist Pro, която позволява запаметяване и по този начин напълно автоматично паркиране на разстояния до 50 метра, а чрез смартфон може да паркирате или отпаркирате автомобила.

Пространството в зоната на главата е предостатъчно, ще има такова дори и с опционален панорамен покрив (като опция може да се поръча и аудио система (Harman Kardon). Най-важното е, че мястото в областта на краката на задния ред седалки е доста по-голямо от преди.

Източник: CarMarket.bg

В областта на задвижването T-Roc обещава няколко неща. Пазарното лансиране на модела е с две версии на 4-цилиндровия 1,5-литров еTSI двигател със 115 и 150 к.с. Говорим за т. нар. „меки хибриди“ или за 48-волтови хибриди. Добрите новини са три. Първо, няма да има 3-цилиндров двигател. Второ, до края на годината ще имаме и два самозареждащи се хибрида. Тези 4 версии са на предно предаване. Но, подобно на първото поколение, T-Roc ще се предлага и с 4Motion задвижване в комбинация с 2,0-литров TSI двигател. Най-накрая би трябвало да видим и R-ка с поне 300 к.с., но тя ще е за имидж, не за обем. И до нейната поява има време. Аз карам версията със 150 к.с. и 7-степенен автоматик.

Предвид самото предназначение на този тип автомобили, не е изненада, че T-Roc се държи в града, което аз отдавам на отлично калибрираното окачване. В този случай колата е с опционалното Dynamic Chassis Control (DCC), чрез който може да се регулира твърдостта на амортисьорите чрез избор на един от трите налични режими. В най-меката му настройка, Comfort, автомобилът просто се плъзга по неравностите на софийските улици, както малко други малки SUV-ове могат. Добавям към това отличната маневреност, както и вече споменатата функцията Park Assist Pro.

Източник: CarMarket.bg

Въпросните 150 к.с. се усещат добре на купе с тегло 1474 кг. Няма проблем с междинното ускорение при изпреварване. От 0 до 100 км/ч времето е 8,8 секунди, което е по-добър вариант от 9,2 секунди на Lexus LBX, което няма някакво особено значение, просто един страничен факт. Повече, или да кажа по-точно – по-малко секунди ще може да се очакват от двата пълни хибрида, когато се появят, както и от 2,0-литровия двигател с 4х4.

Споменах комфортна возия преди малко, смятам, че с по-малки от тези 19-ки тя ще е още по-комфортна. Аз шофирам в режим Individual, при който съм настроил окачването на най-меката настройка, а воланът на най-твърдата. Не смятам, че от това задвижване трябва да се търси нещо впечатляващо като спортно поведение, затова предпочитам да залагам на комфорта, но и с достатъчно добра обратна връзка от волана. Планките на волана са излишни, но на по-късен етап от развитието на модела ще влязат в употреба. Иначе 7-степенното DSG върши добре работата си.

Източник: CarMarket.bg

На по-бързи пътища T-Roc се усеща тих и плавен. За магистрала има адаптивен круиз контрол. Заводският среден разход на гориво е 5,5 л/100 км, но при мен бе около 8,5 л/100 км, но това свързвам дългата работа на празен ход, с която се свързва заснемането на едно видео ревю, тъй като операторът иска всичко да свети.

Силно впечатление ми направи добрата обезшуменост на интериора, нещо не толкова типично за B-SUV сегмента. Това също е атестат за качество.

Накрая оставам цените. Ще посоча само тези в евро, за да свикваме. T-Roc с малкия двигател и първо ниво на оборудване започва от 29 680 евро. С по-мощния двигател стартовата цена е 33 133 евро, а топ изпълнението започва от 37 000 евро. В тестовия модел има и 3000 евро като опции, така че цената му е малко над 40 000 евро. Ще рече почти 80 000 лева, което, както и да си говорим, е доста сериозна цифра. Но пък конкурентът Toyota C-HR не е по-евтин, а продава сериозни обеми, така че може да предполагам, че новият T-Roc няма да има проблем да гони пазарните резултати на предшественика си.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Volkswagen T-Roc 1,5 eTSI 150

Размери

Дължина, мм: 4373

Широчина, мм: 1828

Височина, мм: 1573

Междуосие, мм: 2629

Тегло, кг: 1474

Двигател

Тип: 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1498

Макс. мощност, к.с.: 150

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 250 при 1500-3500

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 212

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 8,9

Среден разход, л/100 км: 5,5 – 5,6

Вредни емисии СО2, г/км: 126 – 128

Базова цена на модела, евро с ДДС: 29 683

Цена на тествания модел, евро с ДДС: 40 525

Автор: Пламен Георгиев

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
