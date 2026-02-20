Свят

След ареста на бившия принц Андрю: Беатрис и Юджини са „потресени“, къде е Фърги?

Досега няма изявление от бившата съпруга на Андрю Сара Фъргюсън или от дъщерите им Беатрис и Юджини като въпросите относно тяхното местонахождение се засилват

20 февруари 2026, 11:11
Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор

П ринцесите Беатрис и Юджини се казва, че са „потресени“, след като баща им Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван по подозрение за неправомерно поведение на публична длъжност.

Опозореният бивш член на кралското семейство прекара 11 часа в полицейски арест на своя 66-и рожден ден вчера, след като служители в цивилно облекло нахлуха в дома му в Норфолк при акция в 8 ч. сутринта.

Той беше освободен под разследване и беше заснет приведен на задната седалка на автомобил, докато напускаше полицейското управление в Айлшам малко след 19 ч.

Досега няма изявление от бившата съпруга на Андрю Сара Фъргюсън или от дъщерите им Беатрис и Юджини като въпросите относно тяхното местонахождение се засилват. Въпреки това снощи беше изказано предположение, че принцесите са изпаднали в смут заради ареста на баща си, като се смята, че едната от дъщерите е с майка им.

Източници също изразиха притеснения за психичното здраве на Сара Фъргюсън, като заявиха, че полицейското разследване е „катастрофално за нея и нейните момичета“.

Смята се, че бившата херцогиня на Йорк се укрива в чужбина, след като е прекарала няколко дни във Френските Алпи с приятели, преди да се отправи към Обединените арабски емирства.

Източник каза пред The Telegraph: „Това е катастрофално за нея и момичетата. Тя изглежда прави всичко възможно да запази самообладание. Нейното отчаяние за пари беше явна глупост, но това равнява ли се на това, през което преминава сега?“. Друг източник твърди, че момичетата са били „в потрес“.

Г-жа Фъргюсън не е виждана публично от 25 септември миналата година, когато беше фотографирана да напуска бившата резиденция на мъжа си в Уиндзор Royal Lodge с автомобил. Доскоро тя живееше там с Андрю, въпреки че двойката е разведена повече от три десетилетия.

Междувременно местонахождението на сестрите, които за разлика от родителите си са получили разрешение да запазят титлите си от краля, също е неясно. Съпругът на принцеса Беатрис Едоардо Мапели Моци наскоро беше забелязан на пътуване до САЩ, където е посетил Маями и Палм Бийч.

Строителният предприемач и интериорен дизайнер, който основа компанията Banda Property, беше видян в публикация в Instagram на улица с палми и на различни места в щата. Но в публикацията нямаше следа от самата Беатрис, което подсказва, че тя вероятно не е придружила съпруга си по време на пътуването му в САЩ.

Техният баща, бившият херцог на Йорк, е първият високопоставен член на кралското семейство, който е арестуван в съвременността – като четвъртък без съмнение беше един от най-лошите дни за Короната в новата история.

Братът на Андрю, крал Чарлз III, не е получил предварително предупреждение за ареста, въпреки че Daily Mail разкри, че екипът на вътрешния министър Шабана Махмуд е бил информиран от висш служител рано в четвъртък.

Монархът заяви в безпрецедентно изявление, че „законът трябва да поеме своя ход“, след като изрази „най-дълбоката си загриженост“. Чарлз каза: „Научих с най-дълбока загриженост новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за неправомерно поведение на публична длъжност. Това, което следва сега, е пълният, справедлив и надлежен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи. В това, както съм казвал и преди, те имат нашата пълна и искрена подкрепа и сътрудничество. Нека заявя ясно: законът трябва да поеме своя ход. Докато този процес продължава, не би било правилно да коментирам повече по този въпрос. Междувременно моето семейство и аз ще продължим нашия дълг и служба към всички вас“.

Принцът и принцесата на Уелс, които отдавна са сред критиците на Андрю, се казва, че подкрепят изявлението.

