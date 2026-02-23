Пълно унижение: Ще премахнат ли бившия принц Андрю като наследник

П равителството на Великобритания обмисля въвеждането на законодателство за отстраняване на Андрю Маунтбатън-Уиндзор от линията за наследяване в кралското семейство, съобщи Би Би Си (BBC)

Министърът на отбраната Люк Полард заяви, че този ход, който би попречил на Андрю някога, при определени обстоятелства, да стане крал – е „правилното нещо“, независимо от изхода на полицейското разследване, което се води срещу него.

Днес австралийският министър-председател е казал на британския си колега сър Киър Стармър, че неговото правителство би подкрепило планове за отстраняване на Андрю от линията на кралското наследяване. Антъни Албанезе изрази подкрепата си за подобно предложение в писмо до министър-председателя на Обединеното кралство.

В момента Андрю, който е брат на крал Чарлз III, остава осми в линията за наследяване на трона, въпреки че беше лишен от титлите си, включително титлата „принц“, миналия октомври на фона на натиск заради връзките му с педофила финансист Джефри Епстийн.

В четвъртък вечер Андрю беше освободен под разследване 11 часа след ареста му по подозрение в неправомерно поведение на публична длъжност. Той последователно и категорично отрича каквото и да било нарушение.

Говорейки в предаването Any Questions по BBC Radio 4, Полард потвърди, че правителството „абсолютно“ е работило с Бъкингамския дворец по плановете да се попречи на бившия принц „потенциално да бъде на един удар на сърцето разстояние от трона“.

Той каза, че това е „нещо, което се надявам да получи междупартийна подкрепа, но е правилно това да се случи едва когато полицейското разследване приключи“.

Главният секретар на Министерството на финансите Джеймс Мъри заяви пред Би Би Си, че „всички въпроси в тази сфера биха били доста сложни“, добавяйки, че текущото полицейско разследване трябва да „се развие докрай“.

В събота няколко немаркирани полицейски автомобила отново бяха видени да влизат в бившата вече резиденция с 30 стаи на Андрю Royal Lodge на територията на парка Уиндзор. В един момент в петък повече от 20 превозни средства можеха да се видят паркирани в имота, макар да не е известно дали всичко това е свързано с разследването и претърсванията.

Предложението на правителството да отстрани Андрю от линията на наследяване идва, след като някои депутати, включително от Либералдемократите и Шотландската национална партия (SNP), сигнализираха подкрепата си за подобно законодателство.

Някои депутати от Лейбъристката партия, които са били критични към монархията, заявиха пред Би Би Си, че са по-малко убедени, че ходът е необходим – отчасти защото е толкова малко вероятно бившият херцог на Йорк някога да се доближи до трона.

През октомври „Даунинг стрийт“ заяви, че няма планове да въвежда закон за промяна на линията на наследяване.

След последните разкрития историкът Дейвид Олусога каза пред BBC Newsnight, че сега има „отчаяно желание в рамките на правителството и в двореца да се изгради защитна стена… между тази криза и по-широката монархия“.

Бъкингамският дворец не е коментирал публично плановете на правителството да отстрани Андрю от линията на наследяване.

Този ход би изисквал акт на парламента, който трябва да бъде одобрен от депутатите и лордовете и да влезе в сила след даване на кралско съгласие от краля. Той също така ще трябва да бъде подкрепен от 14-те държави от Общността на нациите, където Чарлз III е държавен глава, включително Канада, Австралия, Ямайка и Нова Зеландия.

Последният път, когато линията на наследяване беше променена чрез акт на парламента, беше през 2013 г., когато Законът за наследяването на короната възстанови правата на лица, които преди това са били изключени, защото са сключили брак с католик. Той също така сложи край на „мъжкото първородство“, при което по-млад син може да измести по-възрастна дъщеря в линията на наследяване. Това се отнася за родените след 28 октомври 2011 г.

Последният път, когато някой беше отстранен от линията на наследяване чрез акт на парламента, беше през 1936 г., когато бившият Едуард VIII и неговите потомци бяха отстранени поради неговата абдикация.

Лидерът на Либералдемократите сър Ед Дейви заяви, че полицията трябва да бъде „оставена да си върши работата, действайки без страх или пристрастие“. Той добави: „Но очевидно това е въпрос, който парламентът ще трябва да разгледа, когато настъпи подходящият момент, естествено монархията ще иска да гарантира, че той никога няма да стане крал“.

SNP би подкрепила отстраняването на Андрю от линията на наследяване, ако е необходимо законодателство, според лидера на партията в Уестминстър Стивън Флин. Депутатът от Лейбъристката партия Рейчъл Маскел, която представлява Йорк Сентрал, също подкрепи хода. Тя каза: „Бих подкрепила законодателство за отстраняване на Андрю от линията на наследяване и от длъжността държавен съветник“.

Що се отнася до краля, той ще бъде способен да разгледа това последно предизвикателство през призма, която отделя семейните връзки от официалния дълг, каза Джулиан Пейн, бивш секретар по комуникациите на монарха. „Те са много ясни: това е отделен индивид. Това не е член на кралското семейство“, каза Пейн пред BBC Breakfast. „И те третират двете неща много, много различно“.

Кралица Камила, която според Пейн се е омъжила в институцията и е била „обикновен“ член на обществото в продължение на десетилетия, също е „много умела в това да усеща обществените нагласи“. „Тя ще приема цялата информация и ще я използва, за да помогне на краля, когато формулират решенията си и решават в коя посока да поемат“.

Държавните съветници могат да заместват монарх, който е болен или в чужбина, въпреки че на практика се очаква само действащи членове на кралското семейство да бъдат призовавани да изпълняват тези задължения. Отстраняването на Андрю от линията на наследяване също би го лишило от тази роля, според Библиотеката на Камарата на общините.

Андрю се оттегли от публичните си задължения през 2019 г. след обществена реакция след интервю за BBC Newsnight относно връзката му с Епстийн. Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейдънок заяви, че „всички ние в публичния живот трябва да дадем пространство“ на полицейското разследване да бъде проведено.