Свят

Пълно унижение: Ще премахнат ли бившия принц Андрю като наследник

Днес австралийският министър-председател е казал на британския си колега сър Киър Стармър, че неговото правителство би подкрепило планове за отстраняване на Андрю от линията на кралското наследяване

23 февруари 2026, 14:56
Пълно унижение: Ще премахнат ли бившия принц Андрю като наследник
Бившият принц Андрю   
Източник: GettyImages

П равителството на Великобритания обмисля въвеждането на законодателство за отстраняване на Андрю Маунтбатън-Уиндзор от линията за наследяване в кралското семейство, съобщи Би Би Си (BBC)

Министърът на отбраната Люк Полард заяви, че този ход, който би попречил на Андрю някога, при определени обстоятелства, да стане крал – е „правилното нещо“, независимо от изхода на полицейското разследване, което се води срещу него.

Днес австралийският министър-председател е казал на британския си колега сър Киър Стармър, че неговото правителство би подкрепило планове за отстраняване на Андрю от линията на кралското наследяване. Антъни Албанезе изрази подкрепата си за подобно предложение в писмо до министър-председателя на Обединеното кралство.

В момента Андрю, който е брат на крал Чарлз III, остава осми в линията за наследяване на трона, въпреки че беше лишен от титлите си, включително титлата „принц“, миналия октомври на фона на натиск заради връзките му с педофила финансист Джефри Епстийн.

В четвъртък вечер Андрю беше освободен под разследване 11 часа след ареста му по подозрение в неправомерно поведение на публична длъжност. Той последователно и категорично отрича каквото и да било нарушение.

Говорейки в предаването Any Questions по BBC Radio 4, Полард потвърди, че правителството „абсолютно“ е работило с Бъкингамския дворец по плановете да се попречи на бившия принц „потенциално да бъде на един удар на сърцето разстояние от трона“.

Той каза, че това е „нещо, което се надявам да получи междупартийна подкрепа, но е правилно това да се случи едва когато полицейското разследване приключи“.

Главният секретар на Министерството на финансите Джеймс Мъри заяви пред Би Би Си, че „всички въпроси в тази сфера биха били доста сложни“, добавяйки, че текущото полицейско разследване трябва да „се развие докрай“.

В събота няколко немаркирани полицейски автомобила отново бяха видени да влизат в бившата вече резиденция с 30 стаи на Андрю Royal Lodge на територията на парка Уиндзор. В един момент в петък повече от 20 превозни средства можеха да се видят паркирани в имота, макар да не е известно дали всичко това е свързано с разследването и претърсванията.

Предложението на правителството да отстрани Андрю от линията на наследяване идва, след като някои депутати, включително от Либералдемократите и Шотландската национална партия (SNP), сигнализираха подкрепата си за подобно законодателство.

Някои депутати от Лейбъристката партия, които са били критични към монархията, заявиха пред Би Би Си, че са по-малко убедени, че ходът е необходим – отчасти защото е толкова малко вероятно бившият херцог на Йорк някога да се доближи до трона.

Принц Андрю – от „любимото дете“ до просто Андрю
20 снимки
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю Даяна

През октомври „Даунинг стрийт“ заяви, че няма планове да въвежда закон за промяна на линията на наследяване.

След последните разкрития историкът Дейвид Олусога каза пред BBC Newsnight, че сега има „отчаяно желание в рамките на правителството и в двореца да се изгради защитна стена… между тази криза и по-широката монархия“.

Бъкингамският дворец не е коментирал публично плановете на правителството да отстрани Андрю от линията на наследяване.

Този ход би изисквал акт на парламента, който трябва да бъде одобрен от депутатите и лордовете и да влезе в сила след даване на кралско съгласие от краля. Той също така ще трябва да бъде подкрепен от 14-те държави от Общността на нациите, където Чарлз III е държавен глава, включително Канада, Австралия, Ямайка и Нова Зеландия.

Последният път, когато линията на наследяване беше променена чрез акт на парламента, беше през 2013 г., когато Законът за наследяването на короната възстанови правата на лица, които преди това са били изключени, защото са сключили брак с католик. Той също така сложи край на „мъжкото първородство“, при което по-млад син може да измести по-възрастна дъщеря в линията на наследяване. Това се отнася за родените след 28 октомври 2011 г.

Последният път, когато някой беше отстранен от линията на наследяване чрез акт на парламента, беше през 1936 г., когато бившият Едуард VIII и неговите потомци бяха отстранени поради неговата абдикация.

Лидерът на Либералдемократите сър Ед Дейви заяви, че полицията трябва да бъде „оставена да си върши работата, действайки без страх или пристрастие“. Той добави: „Но очевидно това е въпрос, който парламентът ще трябва да разгледа, когато настъпи подходящият момент, естествено монархията ще иска да гарантира, че той никога няма да стане крал“.

SNP би подкрепила отстраняването на Андрю от линията на наследяване, ако е необходимо законодателство, според лидера на партията в Уестминстър Стивън Флин. Депутатът от Лейбъристката партия Рейчъл Маскел, която представлява Йорк Сентрал, също подкрепи хода. Тя каза: „Бих подкрепила законодателство за отстраняване на Андрю от линията на наследяване и от длъжността държавен съветник“.

Що се отнася до краля, той ще бъде способен да разгледа това последно предизвикателство през призма, която отделя семейните връзки от официалния дълг, каза Джулиан Пейн, бивш секретар по комуникациите на монарха. „Те са много ясни: това е отделен индивид. Това не е член на кралското семейство“, каза Пейн пред BBC Breakfast. „И те третират двете неща много, много различно“.

Кралица Камила, която според Пейн се е омъжила в институцията и е била „обикновен“ член на обществото в продължение на десетилетия, също е „много умела в това да усеща обществените нагласи“. „Тя ще приема цялата информация и ще я използва, за да помогне на краля, когато формулират решенията си и решават в коя посока да поемат“.

Държавните съветници могат да заместват монарх, който е болен или в чужбина, въпреки че на практика се очаква само действащи членове на кралското семейство да бъдат призовавани да изпълняват тези задължения. Отстраняването на Андрю от линията на наследяване също би го лишило от тази роля, според Библиотеката на Камарата на общините.

Андрю се оттегли от публичните си задължения през 2019 г. след обществена реакция след интервю за BBC Newsnight относно връзката му с Епстийн. Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейдънок заяви, че „всички ние в публичния живот трябва да дадем пространство“ на полицейското разследване да бъде проведено.

По темата

Източник: BBC    
принц Андрю кралско наследяване британско правителство кралско семейство законодателни промени полицейско разследване Джефри Епстийн Бъкингамски дворец Общност на нациите отстраняване от наследяване
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите "Петрохан" и "Околчица" в МВР

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

Пенсионирането става по-трудно

Пенсионирането става по-трудно

pariteni.bg
Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 18 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 17 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 16 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Шефът ви психопат ли е? Учени разкриват как да разпознаете „тъмен лидер“

Любопитно Преди 14 минути

Шефовете с тези характеристики могат да окажат влияние върху нагласите и поведението на по-младшите служители

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Свят Преди 25 минути

В събота Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 процента на 15 процента временните митнически ставки за вноса в САЩ от всички страни, което е максималното ниво, позволено от закона

Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия

Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия

България Преди 1 час

Гюров изрази увереност, че активният диалог с Германия ще продължи да допринася за устойчивото развитие на двустранните отношения

<p>Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК</p>

Стоил Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК

България Преди 1 час

Според него комисията трябва да изисква публично информация за честността на вота

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Свят Преди 1 час

Историческата снежна буря натрупа над 30 см сняг, парализира транспорта и остави хиляди домакинства без ток в целия регион

Макрон призова ЕС за натиск над Русия

Макрон призова ЕС за натиск над Русия

Свят Преди 1 час

Очакват се разговори в близките дни за преодоляване на блокирането на пакета санкции

.

Мечето Падингтън открадна шоуто на наградите БАФТА и разтопи сърцата на публиката

Любопитно Преди 1 час

Любимото мече влезе в историята като първия анимационен водещ на БАФТА. Падингтън сподели съвета леля Луси за смелостта, призна за инцидент с мармалад върху наградата и отказа да го оближе пред камерите, за да не покаже лоши обноски

САЩ започнаха изтегляне на войските си от Североизточна Сирия

САЩ започнаха изтегляне на войските си от Североизточна Сирия

Свят Преди 1 час

Американските сили напускат база в провинция Хасака и се очаква да се изтеглят напълно до месец.

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Любопитно Преди 1 час

Събуждането преди будилника не е съвпадение, а сигнал от биологичния ви часовник. Дали трябва да станете веднага или да спите по-дълго зависи от фазата на съня ви, продължителността на нощната ви почивка и как се чувствате сутрин

<p>БАБХ е с&nbsp;нов&nbsp;изпълнителен директор</p>

Д-р Ангел Мавровски e новият изпълнителен директор на БАБХ

България Преди 2 часа

Назначението е част от обновяването на ръководния екип с цел повишаване на ефективността и координацията в работата на агенцията

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Свят Преди 2 часа

ЕС планира до 2027 година изцяло да прекрати вноса на газ от Русия заради войната в Украйна

<p>Мерц избухна срещу Москва: Русия стигна дъното на варварството</p>

Мерц: Русия е достигнала най-дълбокото равнище на варварство във войната

Свят Преди 2 часа

Германският канцлер заяви, че Москва не печели конфликта, а украинската съпротива остава по-успешна от очакваното.

Снимката е илюстративна

Самолет със 180 пътници кацна аварийно заради повреда в Букурещ

Свят Преди 2 часа

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж

<p>Доц. Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница</p>

Доц. Михаил Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница

България Преди 2 часа

Д-р Здравков заяви, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение

<p>Путин размахва ядрения щит - Русия няма да отстъпи</p>

Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Свят Преди 3 часа

Руският президент заяви, че страната ще модернизира армията и ще засилва стратегическото възпиране.

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

Запален автомобил

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в средата на седмицата

sinoptik.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg

Кристин Дейвис на 61: Жената, която превърна Шарлот в символ на любовта

Edna.bg

Антония Петрова-Батинкова се качи на ски след раждането

Edna.bg

Сестри Стоеви започват като номер 1 участието си в Германия

Gong.bg

Когато златото е с жест на любов: хокеистите на САЩ отдадоха почит на Годро

Gong.bg

Андрей Гюров: Изборите не са разход, а инвестиция

Nova.bg

Емил Дечев: Не съм се месил и няма да се меся в разследването по случаите "Петрохан" и "Околчица"

Nova.bg