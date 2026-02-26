Свят

Падналият турски изтребител F-16 е бил вдигнат заради неидентифицирана радарна следа

При инцидента на място загина пилотът, управлявал машината

26 февруари 2026, 12:18
Падналият турски изтребител F-16 е бил вдигнат заради неидентифицирана радарна следа
Източник: iStock

П адналият вчера в северозападния турски окръг Балъкесир изтребител F-16 е бил вдигнат във въздуха след засичане на неидентифицирана радарна следа в близост до българо-турската граница в ранните часове на 25 февруари, съобщиха представители на турското министерство на отбраната, цитирани от турския сайт „Хавахабер“. При инцидента на място загина пилотът, управлявал машината. 

По време на седмичния брифинг на турското министерство на отбраната днес беше заявено, че при засичането на неидентифицираната следа малко преди 01:00 ч. местно време (00:00 ч. българско време) в нощта на 25 февруари, от авиобазата на турските въздушни сили в Балъкесир едновременно са вдигнати два изтребителя F-16. Връзката с единия от двата изтребителя е била загубена в 00:56 ч. местно време (23:56 ч. българско време), като непосредствено след това на терен е изпратена издирвателна мисия, която е установила, че самолетът е паднал и е констатирала смъртта на пилота. 

Два турски изтребителя се разбиха в провинция Малатя

„Причината за инцидента ще бъде изяснена след края на разследването на съответните екипи. Молим се на Бог за милост към нашия героичен другар пилот майор Ибрахим Болат, който загина мъченически в този трагичен инцидент, и поднасяме нашите съболезнования на неговото семейство, на Въоръжените сили на Турция и на нашия благороден народ“, заявиха още представители на Министерството по време на днешния брифинг, като подчертаха, че до момента разследването е установило, че пилотът е задействал катапултиращата система на самолета в последния момент преди сблъсъка. 

От Министерството на отбраната на Турция също така призоваха обществеността и медиите да бъдат внимателни заради възможността от фалшиви новини и да се информират единствено от официалните информационни канали.  

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Изтребител F-16 Балъкесир Турско министерство на отбраната Авиокатастрофа Загинал пилот Българо-турска граница Неидентифицирана следа Разследване Майор Ибрахим Болат Фалшиви новини
Последвайте ни

По темата

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

"Качих 15 кг за една нощ": Ейса Гонсалес с открито послание за борбата с депресията

Командирът на ВМС сложи край на спекулациите: Корабът, потънал край Маслен нос, не е ударен от мина

Командирът на ВМС сложи край на спекулациите: Корабът, потънал край Маслен нос, не е ударен от мина

VW T-Roc е принтер за 100-еврови банкноти (тест драйв)

VW T-Roc е принтер за 100-еврови банкноти (тест драйв)

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 16 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 15 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 12 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да осигури паравани за гласуване</p>

Росица Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване

България Преди 3 минути

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване

<p>Андрей Гюров разговаря с новите областни управители, какво обсъдиха</p>

Андрей Гюров към новите областни управители: Очаквам честни и прозрачни избори

България Преди 8 минути

Служебният премиер настоя за безпристрастност, добра координация и професионална организация на предсрочния вот през април, като защити решението за смяната на 28 областни управители.

,

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Любопитно Преди 47 минути

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Свят Преди 48 минути

Зеленски съобщи за десетки ранени, включително деца, и щети в осем области след мащабни руски удари по газова и електрическа инфраструктура

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

България Преди 1 час

При пристигането на екипи от Планинска спасителна служба – Банско и Спешна помощ е констатирано, че мъжът е починал

Android скоро няма да е операционна система

Android скоро няма да е операционна система

Технологии Преди 1 час

Google обяви, че започва мащабна трансформация на мобилната платформа Android, като тя ще се превърне в интелигентна система. Това означава, че ще разчита много повече на изкуствен интелект и няма да е просто място за приложения

Кралски братя - бившият принц Андрю и крал Чарлз

Досиетата „Епстийн“: Финансистът педофил сочи с пръст крал Чарлз

Свят Преди 1 час

Нови разкрития от архивите на Министерството на правосъдието на САЩ: Какво е написал Джефри Епстийн в деня, в който принц Андрю загуби всичко?

Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Свят Преди 1 час

Снимка на покойния британски физик се разпространи в интернет пространството, след като бе включена в последния пакет от документи, разсекретени в рамките на разследването на Министерството на правосъдието на САЩ срещу Епстийн

<p>Грипът отстъпва, но други респираторни вируси остават активни</p>

Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират

България Преди 1 час

Пикът на грипната вълна е преминал, но случаите на грип, варицела, скарлатина и други респираторни инфекции продължават да засягат особено децата, предупреждават експертите

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

Любопитно Преди 1 час

Тя обяви елегантния си имот за 8,75 милиона долара – близо 4 милиона долара повече, отколкото е платила за апартамента на брега на океана само преди пет години

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте новия епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

Свят Преди 1 час

Законодателят от Тенеси Джоди Барет, републиканец, е предложил законодателство, което би направило жените, които направят аборт, подлежащи на обвинения в убийство или нападение в Тенеси, който е щат със смъртно наказание

Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна

Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна

България Преди 1 час

Прокуратурата поиска Льо Пен да бъде осъдена на четири години затвор и глоба от 100 000 евро

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

България Преди 1 час

<p>ИТН поиска оставката на министър Христанов заради спорни назначения</p>

ИТН поиска оставката на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов

Свят Преди 1 час

До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Балабанов

.

Режисьорът на „Олдбой“ Пак Чхан Ук става първият кореец, оглавил журито в Кан

Любопитно Преди 2 часа

Исторически момент за азиатското кино: световноизвестният режисьор Пак Чхан Ук ще застане начело на журито на 79-ия филмов фестивал в Кан

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg
1

Огромен кукер в центъра на Ямбол

sinoptik.bg

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Edna.bg

Датската възпитаничка Веселина се прости с мястото си в Hell’s Kitchen

Edna.bg

В Спартак Вн се усъмниха в автентичността на сигнала срещу клуба

Gong.bg

Алиса Лю - шампионката, която избра себе си

Gong.bg

Сблъсъци между протестиращи и полиция пред кабинета на Сарафов в Съдебната палата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Велислава Делчева: Обмислям дали да сезирам КС за промените в Изборния кодекс

Nova.bg