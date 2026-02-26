Любопитно

Котка в кухнята и замразена храна в новия епизод на „Кошмари в кухнята“

Шеф Манчев в опит да спаси рок ресторант в Севлиево в петък от 20:00 ч.

26 февруари 2026, 12:27
Котка в кухнята и замразена храна в новия епизод на „Кошмари в кухнята“
Източник: NOVA

Д раматични сблъсъци ще ескалират напрежението в „Кошмари в кухнята“ тази седмица. Тежки спорове и критични ситуации ще бележат посещението на шеф Иван Манчев в Севлиево този петък от 20:00 ч. Отсъствието на собственика и възцарилият се хаос в кухнята са довели до лоши резултати за местния рок клуб „Кафе театър“.

Шеф Манчев ще приеме поканата да помогне на собственика на заведението, който е музикант обиколил света на кораб, но „пуснал котва“ в родното Севлиево. Неговият ресторант е мястото в града, в което кебапчетата и твърдата музика вървят ръка за ръка. Организацията на работата в кухнята обаче не върви по ноти. Готвачите не си говорят, всяка поръчка закъснява, а ястията, които предлагат са безвкусни.

Източник: NOVA

Атмосферата на ресторанта приятно ще впечатли шеф Манчев, но добрите му отзиви ще спрат до тук. Запалена цигара в работно време ще го извади извън равновесие, а храната от фризера ще го накара да се хване за главата. Какво място има една котка в кухнята? Как се приемат поръчки на пирон?

Не пропускайте да видите в новия епизод на „Кошмари в кухнята“ в петък от 20:00 ч. по NOVA.

Повече информация можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

Източник: NOVA    
Кошмари в кухнята Шеф Иван Манчев Севлиево Кафе театър Проблеми в кухнята Ресторант NOVA Хаос Музикант ТВ предаване
