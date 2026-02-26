Lepa Brena Show в София на 26 септември

Н а 26 септември тази година от 19.00 часа легендата на Балканите Лепа Брена се завръща на българска сцена за грандиозен концерт в най-голямата зала в страната – Арена София. Организатор на събитието е Aura Live, а официален медиен партньор – Радио Веселина.

Обичаната изпълнителка, която вече десетилетия вълнува публиката на Балканите, ще подари на феновете си вечер, изпълнена с емоция, носталгия и незабравими хитове. В програмата ще се насладим на емблематични песни като “Hajde da se volimo”, „Mile voli disko“, „Jugoslovenka“, “Ti si moj greh” и още много любими заглавия, които събират поколения пред сцената.

Очаква ни истинско LEPA BRENA SHOW – мащабно музикално събитие, което ще върне спомените, ще създаде нови и ще превърне 26 септември в празник за всички почитатели на големите балкански хитове.

Билетите вече са в продажба през сайта на радио Веселина, онлайн в EPAYGO.BG и на касите на Easy Pay в цялата страна.

Не пропускай концерта на годината – ела и бъди част от една вечер, която ще се помни дълго!