Lepa Brena Show в София на 26 септември

26 февруари 2026, 11:54
Н а 26 септември тази година от 19.00 часа легендата на Балканите Лепа Брена се завръща на българска сцена за грандиозен концерт в най-голямата зала в страната – Арена София. Организатор на събитието е Aura Live, а официален медиен партньор – Радио Веселина.

Обичаната изпълнителка, която вече десетилетия вълнува публиката на Балканите, ще подари на феновете си вечер, изпълнена с емоция, носталгия и незабравими хитове. В програмата ще се насладим на емблематични песни като “Hajde da se volimo”, „Mile voli disko“, „Jugoslovenka“, “Ti si moj greh” и още много любими заглавия, които събират поколения пред сцената.

Очаква ни истинско LEPA BRENA SHOW – мащабно музикално събитие, което ще върне спомените, ще създаде нови и ще превърне 26 септември в празник за всички почитатели на големите балкански хитове.

Билетите вече са в продажба през сайта на радио Веселина, онлайн в EPAYGO.BG и на касите на Easy Pay в цялата страна.

Не пропускай концерта на годината – ела и бъди част от една вечер, която ще се помни дълго!

Преди 15 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Преди 15 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Преди 12 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Преди 13 часа
Android скоро няма да е операционна система

Технологии Преди 36 минути

Google обяви, че започва мащабна трансформация на мобилната платформа Android, като тя ще се превърне в интелигентна система. Това означава, че ще разчита много повече на изкуствен интелект и няма да е просто място за приложения

Кралски братя - бившият принц Андрю и крал Чарлз

Свят Преди 39 минути

Нови разкрития от архивите на Министерството на правосъдието на САЩ: Какво е написал Джефри Епстийн в деня, в който принц Андрю загуби всичко?

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

Любопитно Преди 55 минути

Тя обяви елегантния си имот за 8,75 милиона долара – близо 4 милиона долара повече, отколкото е платила за апартамента на брега на океана само преди пет години

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте новия епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

Свят Преди 1 час

Законодателят от Тенеси Джоди Барет, републиканец, е предложил законодателство, което би направило жените, които направят аборт, подлежащи на обвинения в убийство или нападение в Тенеси, който е щат със смъртно наказание

Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна

България Преди 1 час

Прокуратурата поиска Льо Пен да бъде осъдена на четири години затвор и глоба от 100 000 евро

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

България Преди 1 час

ИТН поиска оставката на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов

ИТН поиска оставката на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов

Свят Преди 1 час

До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Балабанов

Режисьорът на „Олдбой" Пак Чхан Ук става първият кореец, оглавил журито в Кан

Исторически момент за азиатското кино: световноизвестният режисьор Пак Чхан Ук ще застане начело на журито на 79-ия филмов фестивал в Кан

Иран няма да разработва ядрени оръжия - Хаменей забранява

Свят Преди 1 час

Президентът Пезешкиан потвърди позицията на върховния лидер на Иран преди новите преговори със САЩ относно ядрената програма на страната

Влак блъсна и уби човек край Пловдив

България Преди 1 час

Извършва се оглед и е започнато разследване по изясняване на причините за тежкото произшествие

Свят Преди 1 час

Общината в Северна Гърция прибягна до извънредна процедура, за да позволи на естествените процеси да завършат в гробищните паркове

„Изчистване“ на отпуската: Какво казва Кодексът на труда за нашите права

България Преди 1 час

Мнозина работещи живеят с убеждението, че платеният отпуск е неприкосновено право, което се задейства само по тяхна воля. Докато служителите често планират дните си за семейни празници или ги пазят за бъдещи периоди, работодателите все по-често прибягват до административен натиск за тяхното „изчистване“

Как Русия води информационната си война с Европа

Свят Преди 1 час

Дискредитирането на Украйна и на западните лидери, които я подкрепят, е една от най-важните цели на руската пропаганда

Министър Янкулов за казуса с Теодора Георгиева: Това е удар върху имиджа на българското правосъдие

Министър Янкулов за казуса с Теодора Георгиева: Това е удар върху имиджа на българското правосъдие

България Преди 2 часа

По отношение на все още неприключилата процедура за попълване на бройката на европейски прокурор от квотата на България, Янкулов посочи, че ще бъде направена преценка на действията по нея

„Деца, почакайте да чуете това!“: Изповедта на Лайза Минели за мъжете, страстта и грешките

Любопитно Преди 2 часа

Лайза Минели разказва за скандалните си любовни афери – от Деси Арназ-младши до Мартин Скорсезе и Дейвид Гест

