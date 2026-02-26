България

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

При пристигането на екипи от Планинска спасителна служба – Банско и Спешна помощ е констатирано, че мъжът е починал

26 февруари 2026, 11:40
Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско
М ъж на 62 години е загинал след удар в дърво извън очертанията на пистите над Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. Сигналът за пострадал мъж на ски пистата в ски зона "Банско" е постъпил в сряда, след 17:00 часа от Филиала за спешна медицинска помощ – Банско.

При пристигането на екипи от Планинска спасителна служба – Банско и Спешна помощ е констатирано, че мъжът е починал. Полицейските служители са установили, че мъжът е 62-годишен чужд гражданин, който по данни на други хора на място, карайки ски, е излязъл от очертанията на пистата и се е ударил в дърво.

От полицията допълниха, че за случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

За инцидента съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Лоши са условията за туризъм в планините през днешния ден, казаха още от ПСС. Времето е облачно, мъгливо, със слаб до умерен вятър по високите части. Температурите в планините са от минус 5° до минус 10 градуса.

