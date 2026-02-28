„Върни се, когато си готов за мир“: Година от деня, в който Тръмп и Зеленски взривиха дипломацията

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира

Н а днешната дата преди точно една година светът стана свидетел на политическо земетресение, чиито трусове все още отекват в коридорите на властта.

На 28 февруари 2025 г. Володимир Зеленски прекрачи прага на Белия дом с надеждата да подпечата бъдещето на Украйна чрез мащабна сделка за полезни изкопаеми – икономически щит, който трябваше да даде на САЩ реален дял в оцеляването на страната му. Вместо историческо ръкостискане обаче, украинският президент се сблъска с необикновено отношение, което приключи с преждевременното му извеждане от Овалния кабинет и отмяна на планираната пресконференция.

Напрежението започна да кипи още в първия половин час, когато сърдечните формалности отстъпиха място на ледената реалност. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс даде тон на разговора, заявявайки, че „пътят към мира и просперитета е ангажирането с дипломация“.

Източник: GettyImages

Зеленски, чиято страна от години кърви в опити за прекратяване на огъня, не издържа и контрира остро: „Никой не спря Путин преди. За каква дипломация, Джей Ди, говориш? Какво имаш предвид?“.

Отговорът на Ванс бе брутално директен – той обвини госта си в неуважение и оспорване на ситуацията пред американските медии, заявявайки, че именно дипломацията е пътят, който ще спре „унищожението на Украйна“.

Сблъсъкът се превърна в личен, когато разговорът се пренесе върху моралния риск и съдбата на Европа. В опит да обясни екзистенциалната заплаха, Зеленски предупреди американските си партньори, че макар сега да са защитени от „хубавия си океан“, в бъдеще ще усетят агресията на Русия върху себе си.

Източник: Getty Images

Тези думи взривиха Доналд Тръмп.

Гласът на американския президент проряза залата: „Не ни казвай какво ще почувстваме. Не си в позиция да диктуваш това. В момента не разполагаш с картите. Играете си с милиони животи“.

Тръмп, който отказва да приеме войната като морална битка между доброто и злото, а по-скоро като конфликт, в който и двете страни носят вина, ясно показа, че няма да допусне Киев да определя американската външна политика.

Горчивината в Овалния кабинет се засили още повече, когато Зеленски отбеляза, че в началото на войната Украйна е била „сама“. Тръмп, който от години представя военната помощ като източване на американските данъкоплатци, реагира мигновено: „Не сте били сами! Дадохме ви – чрез онзи глупав президент – 350 милиарда долара“.

Към това вицепрезидентът Ванс добави обвинението, че Зеленски е водил кампания „за опозицията“, визирайки скандалното му посещение във фабрика в Пенсилвания по време на предизборната кампания в САЩ.

В тези критични минути, докато дипломатическият ред се разпадаше, една камера улови образа, който се превърна в символ на деня – украинският посланик Оксана Маркарова, седяща встрани с глава в ръцете си. Това бе изображение на пълно безсилие в момент, в който вътрешната поляризация на Америка се сблъска челно с бъдещето на глобалната сигурност.

Източник: Getty Images

„Вие не печелите това. Имате шансове да излезете от ситуацията благодарение на нас, но нагласите трябва да се променят“, бе заключението на Тръмп.

В крайна сметка Зеленски бе принуден да си тръгне, без да подпише дългоочакваната сделка и без да застане пред медиите. Малко преди кортежът му да потегли, Тръмп сложи финалния щрих на този дипломатически разгром с публикация в социалните мрежи:

Източник: GettyImages

„Върнете се, когато сте готови за мир“.

Денят 28 февруари остана в историята като момента, в който Украйна разбра, че противопоставянето на Тръмп може да се окаже по-опасно от самото бойно поле.