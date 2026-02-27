Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Г ерманският външен министър приветства решението на Европейския съюз да пристъпи към временно прилагане на определяното като „историческо“ търговско споразумение с южноамериканския блок Меркосур.

С този ход „компаниите и хората от двата континента най-накрая могат да се възползват от повече просперитет и растеж“, написа Йохан Вадефул в Х.

„Германия ще работи неуморно, за да помогне да се разгърне пълният потенциал на това историческо споразумение“, добави той, цитиран от АФП.

В същото време френският президент Еманюел Макрон осъди решението на Европейската комисия като „лоша изненада“ за Франция и разкритикува начина, по който то е взето.

По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС ще приложи мащабното търговско споразумение с Меркосур, докато очаква решение на върховния съд относно неговата законосъобразност.

„За Франция това е изненада, и то лоша“, заяви Макрон в остро формулирано изявление и добави, че ходът показва „лоши маниери към Европейския парламент“.

„Европейската комисия взе едностранно решение да приложи временно споразумението с Меркосур, въпреки че Европейският парламент не е гласувал по него. Така тя поема много тежка отговорност“, продължи той.

Говорейки редом до словенския премиер Роберт Голоб, Макрон подчерта, че ще гарантира „че онова, което договорихме с усилия през последните месеци, ще бъде спазено“.

„Ще бъдем безкомпромисни по отношение на спазването на тези правила, защото Европа значително затегна правилата за нашите производители през последните години“, добави той.

„И затова никога няма да защитавам споразумение, което е снизходително към вноса и строго към това, което произвеждаме у дома, защото това е непоследователно спрямо европейските потребители и престъпно спрямо европейския суверенитет“, заключи Макрон.