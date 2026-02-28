Израел удари Иран в "превантивна атака"

И зраел предприе това, което нарече „превантивна атака“ срещу Иран. В изявление от тази сутрин израелският министър на отбраната Израел Кац обяви „специално и постоянно извънредно положение“ в цялата страна, съобщава Би Би Си (BBC).
Според иранските медии, три експлозии са били чути в центъра на Техеран.
EXPLOSIONS all across Tehran right now as the Israeli Air Force is bombing the IRGC.
Информационната агенция „Фарс“ съобщава, че е получила съобщения, че няколко ракети са ударили района на Република Иран в столицата.