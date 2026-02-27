Свят

Швеция свали руски дрон край френски самолетоносач

По време на инцидента в шведски води е плавал руският разузнавателен кораб "Жигулевск"

27 февруари 2026, 22:47
Швеция свали руски дрон край френски самолетоносач
Източник: AP/БТА

Р уски дрон е еутрализиран от шведската армия недалеч от френския самолетоносач "Шарл де Гол", който се намира в Малмьо, предаде "Франс прес", като цитира информация на шведските въоръжени сили след техническо разследване.

По време на инцидента в шведски води е плавал руският разузнавателен кораб "Жигулевск", според същият източник.

Руски военен самолет почти се сблъска с пътнически

"Шведският кораб "Rapp", който се е намирал в зоната, за да охранява и наблюдава френската военноморска авиационна група, се е приближил до руския кораб, за да наблюдава преминаването му през Оресунд", подчертават въоръжените сили: "Бордовите системи на шведския кораб са засекли активност на дрон в близост и са активирали контрамерки, за да заглушат устройството".

Заглушаването на дрон означава да се наруши предаването между устройството и неговия оператор или да се лиши от средствата му за ориентация, като се използват средства за електронна война, отбелязва АФП.

Инцидентът се е случил в сряда на около 13 километра от самолетоносача "Шарл де Гол" в пролива Оресунд, близо до град Малмьо, където френският флагмански кораб спря, преди да участва в учения на НАТО. 

След анализ на техническите данни, шведските въоръжени сили са успели да установят, че "става въпрос за дрон, който е извършил неразрешен полет, което представлява нарушение на правилата за достъп до територията" на Швеция. 

"Подобно поведение не е изненадващо за Русия, но това е сериозен инцидент, който подчертава важността на постоянната бдителност. Нашите единици са действали по образцов и професионален начин", заяви Ева Скуг Хаслум, началничка на оперативното командване на въоръжените сили, цитирана в съобщението.

Швеция: Руски военен военен самолет наруши въздушната ни граница

След неутрализирането на дрона, патрулният кораб на шведския флот е ескортирал "Жигулевск" извън шведските териториални води. Сега той се намира в Балтийско море.

Източник: БТА    
Руски дрон Шведска армия Малмьо
