Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко

Преговорите между Русия и Украйна в Женева приключиха без споразумение по териториалния въпрос

Обновена преди 28 минути / 18 февруари 2026, 13:42
Германският канцлер Фридрих Мерц се стреми да стане

Германският канцлер Фридрих Мерц се стреми да стане "европейският Карни" в условия на икономически и политически предизвикателства
Зеленски обвини Русия в забавяне на мирния процес

Зеленски обвини Русия в забавяне на мирния процес
Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети

Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети
Мелони рискува с референдум за съдебната реформа, който може да разклати властта ѝ в Италия

Мелони рискува с референдум за съдебната реформа, който може да разклати властта ѝ в Италия
Парламентът на Япония преизбра Санае Такаичи за премиер след убедителна изборна победа

Парламентът на Япония преизбра Санае Такаичи за премиер след убедителна изборна победа
Руски заместник-министър призна: Системите

Руски заместник-министър призна: Системите "Старлинк" не работят от две седмици
Клаудия Шейнбаум: Мексико няма да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

Клаудия Шейнбаум: Мексико няма да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп
Втори ден на мирни преговори между Русия и Украйна в Женева

Втори ден на мирни преговори между Русия и Украйна в Женева

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че тристранните преговори Украйна-Русия-САЩ вчера и днес в швейцарския град Женева са били трудни, но е било постигнато съгласие да се състоят още кръгове от срещи, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви, че има прогрес по военния аспект на преговорите, но остават различия в „политическото измерение“

Володимир Зеленски информира репортерите след приключването на последния кръг от тристранни преговори.

Той заяви, че и трите страни – САЩ, Украйна и Русия – са били „конструктивни“ по отношение на военния аспект на разговорите.

„Военните разбират как да наблюдават прекратяването на огъня и края на войната, при условие че е налице необходимата политическа воля“, казва той.

„Най-общо казано, те са постигнали съгласие по почти всичко. Мониторингът със сигурност ще включва американската страна. Считам това за конструктивен сигнал“.

Зеленски обаче уточни, че остават ключови различия в „политическото измерение“ на преговорите, като например въпроса за териториите.

Той обясни, че Украйна вижда, че основата е положена, но за момента позициите остават различни.

„Накратко, по военната линия чух, че има напредък; по политическата линия има диалог и споразумение за движение напред и продължаване на дискусиите“, добавя той.

„Там не чух за същото ниво на прогрес, както при военната част".

Но бих подчертал още веднъж, че моят екип заяви, че не може да ми докладва всичко по телефона. Те биха искали, но на този етап не могат“.

Преговорите за прекратяването на войната в Украйна продължиха днес около два часа, информира съветникът на руския президент Владимир Путин - Владимир Медински, който оглавява руската делегация в Женева.

"Както знаете, преговорите продължиха два дни, като бяха особено дълги вчера и се проведоха в различни формати. Днес дискусиите продължиха два часа, бяха трудни, но делови", отбеляза Медински.

Ръководителят на украинския екип от преговарящи в Швейцария - секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, обяви на свой ред, че преговорите са довели до "напредък", предадоха Ройтерс и Франс прес.

По думите му срещите са били "интензивни и съдържателни". "Пред нас стои сложна задача, която изисква съгласието на всички страни и достатъчно време. Има напредък, но на този етап не могат да се изнасят подробности“, каза главният украински преговарящ пред малка група журналисти, отбеляза АФП.

Според Умеров следващата стъпка ще бъде "постигане на необходимия консенсус“ за изготвяне на документ, който да бъде разгледан от президентите. "Няколко точки бяха изяснени, докато други изискват по-нататъшна координация.“

"Нашата задача е да подготвим практическа, а не само формална рамка“, добави той, подчертавайки, че за Киев "дългосрочната цел остава непроменена: справедлив и траен мир“.

Източник: Sky News/Ройтерс/БТА, Иво Тасев, Николай Джамбазов    
