97 дрона над Русия: Пламна петролно съоръжение в Краснодарския край

П ротивовъздушната отбрана на Русия през нощта е свалила 97 украински дрона над страната и Черно море, предаде ТАСС, позовавайки се на Министерството на отбраната на Русия.

„През изминалата нощ дежурните системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 97 украински безпилотни летателни апарата: 40 над Крим, 22 над Брянска област, 16 над Белгородска област, 10 над акваторията на Черно море, 4 над Краснодарския край, 2 над Курска област, 2 над Калужска област, 1 над Тулска област“, съобщи министерството.

По-рано през нощта бе съобщено, че гори петролна рафинерия край село Новоминска в Краснодарския край, а властите уточниха, че тя е била ударена от отломки на свален дрон.