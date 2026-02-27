Бил Клинтън за Епстийн: Не видях нищо и не направих нищо лошо

Б ившият президент Бил Клинтън заяви, че е имал само „кратко познанство с Епстийн“, което е приключило „години преди престъпленията му да излязат наяве“ и че никога не е виждал „какво наистина се случва“.

Така Клинтън свидетелства пред Конгреса в САЩ за познанството си с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предава Си Ен Ен.

Клинтън след 7-часово изслушване за Епстийн: Не знам колко пъти трябваше да го кажа

Освен това бившият президент предварително заяви, че „често“ ще казва: „не си спомням“, предвид това, че от познанството му с Епстийн са минали много години.

Клинтън също така каза пред комисията, че „просто не е било правилно“ да се довежда съпругата му Хилари за показания предния ден.

Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

Той присъства на множество снимки, включително с момичета, в т. нар. досиета „Епстийн“.