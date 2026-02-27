Свят

Тръмп: Не съм доволен от Иран

Тръмп посочи, че Ислямската държава „не е готова да ни даде това, което трябва да имаме“

27 февруари 2026, 21:55
Тръмп: Не съм доволен от Иран
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разочарован от позицията на Иран в преговорите, но добави, че все още не е решил дали да изпълни заплахата си за атака.

Ден след преговорите между САЩ и Иран в Женева Тръмп посочи, че Ислямската държава „не е готова да ни даде това, което трябва да имаме“.

„Не сме взели окончателно решение“, каза той, когато беше попитан за употребата на сила.

Тръмп за Иран: Никой не знае какво ще направя

„Не сме особено доволни от начина, по който преговаряха. Те не могат да имат ядрени оръжия и не сме възхитени от начина, по който преговарят. Не искаме Иран да притежава ядрени оръжия, а те не казват тези златни думи“, обясни Тръмп.

Иран многократно е заявявал, че не се стреми към стреми към придобиване на ядрени оръжия, а американските разузнавателни служби не са открили доказателства, че страната е взела такова решение, предаде АФП.

Но САЩ и Израел, които през юни проведоха мащабна бомбардировъчна кампания в Иран, са скептични към изявленията на Техеран, който подкрепя палестинските бойци от Хамас.

Попитан дали евентуална атака би предизвикала тотална война в Близкия изток, Тръмп отговори: „Мисля, че винаги може да се каже, че има риск. Знаете, когато има война, всичко е рисковано, както доброто, така и лошото“.

Американският президент беше предпазлив по въпроса дали потенциална атака би свалила Ислямската република – заклет враг на САЩ и Израел.

Доналд Тръмп заплаши Иран с бомбардировки

Миналия месец властите убиха хиляди хора, като разгромиха масовите протести, които представляваха най-голямата заплаха за управляващите духовници откакто Ислямската революция от 1979 г. свали прозападния шах.

„Никой не знае. Може да има, а може и да няма“, каза Тръмп за смяната на режима в Техеран.

През първия си мандат републиканецът развали ядреното споразумение, договорено от предшественика му Барак Обама, в което Иран се съгласи на строги ограничения за обогатяването на уран.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Иран САЩ
Последвайте ни
Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Тръмп: Не съм доволен от Иран

Тръмп: Не съм доволен от Иран

Тръмп предложи „приятелско поглъщане на Куба“

Тръмп предложи „приятелско поглъщане на Куба“

Трамвай дерайлира, загинал и най-малко 39 ранени в Милано

Трамвай дерайлира, загинал и най-малко 39 ранени в Милано

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

pariteni.bg
Volkswagen достави 2-милионния си електромобил

Volkswagen достави 2-милионния си електромобил

carmarket.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 1 ден
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 1 ден
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВнР с предупреждение за пътуванията до Близкия изток

МВнР с предупреждение за пътуванията до Близкия изток

България Преди 1 час

Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане

<p>Клинтън за Епстийн: Не видях нищо и не направих нищо лошо</p>

Бил Клинтън за Епстийн: Не видях нищо и не направих нищо лошо

Свят Преди 2 часа

Бившият президент предварително заяви, че „често“ ще казва: „не си спомням“

Министерският съвет е готов да осигури пари за изборните паравани

Министерският съвет е готов да осигури пари за изборните паравани

България Преди 3 часа

Министерският съвет има готовност да предостави пълна подкрепа на ЦИК

ГДБОП разби мафията за фентанил във Варна

ГДБОП разби мафията за фентанил във Варна

България Преди 4 часа

Сред задържаните е основният дилър на фентанил и метамфетамин в района

Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия” край Пловдив

Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия” край Пловдив

България Преди 4 часа

Според предварителната информация е настъпил сблъсък между микробус и лека кола

30+1 Археологически чудеса, които пренаписаха човешката история

30+1 Археологически чудеса, които пренаписаха човешката история

Любопитно Преди 4 часа

От случайни открития до технологични пробиви: Хронология на артефактите, които разбиха историческите догми и разкриха изгубени цивилизации

Осъдиха Димитър Стилянов за наркотици в Англия

Осъдиха Димитър Стилянов за наркотици в Англия

Свят Преди 4 часа

Адвокатът на Стилянов, Рейчъл Смит, заявила, че той е имал обещаваща футболна кариера

Смениха шефовете на три областни дирекции на МВР

Смениха шефовете на три областни дирекции на МВР

България Преди 5 часа

Шефът на областната дирекция в София е преназначен

ВКС върна делото за побоя на директора на МВР – Русе

ВКС върна делото за побоя на директора на МВР – Русе

България Преди 5 часа

От ВКС оставят без уважение искането за промяна на местната подсъдност

Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

Свят Преди 5 часа

Става въпрос за предаване на патогена от човек на човек.

Uwe Lucas – Head of Strategy, Hakuhodo Europe

Уве Лукас: Всеки успешен бранд е създаден с една цел: да направи живота на хората по-добър

Любопитно Преди 5 часа

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Свят Преди 5 часа

Задържан е 34-годишният му син, който предполагаемо е участвал в отвличането на баща си

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Любопитно Преди 6 часа

Селена Гомес защити партньора си Бени Бланко с емоционално видео, след като той стана мишена на онлайн подигравки заради провокативното си поведение в своя нов подкаст. Тя потвърди любовта си към него, игнорирайки критиките на феновете

Слънцето изненада учените: Звездата ни навлезе в нова фаза, остана без петна за 72 часа

Слънцето изненада учените: Звездата ни навлезе в нова фаза, остана без петна за 72 часа

Любопитно Преди 6 часа

След години на бурни магнитни бури и мощни изригвания, нашето Слънце неочаквано изчисти лицето си, сигнализирайки за преход към по-спокоен цикъл

Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

България Преди 6 часа

Проектът за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания

Защо Орбан разполага военни части из Унгария?

Защо Орбан разполага военни части из Унгария?

Свят Преди 6 часа

Преди броени дни Виктор Орбан предупреди за възможни украински атаки и изпрати армията да охранява енергийни обекти в Унгария

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Елеонора Иванова – Нори:Два дни преди предложението се молих да не взима пръстен от кутията ми за бижута, защото всички са ми големи

Edna.bg

За първи път в „The Floor“: Участник печели ключови секунди като бонус

Edna.bg

Собреро: Не се съмняваме, че ще завършим в топ 4

Gong.bg

Само от неустойки треньор натрупа 25 млн. долара за 10 години

Gong.bg

Започва контролирано изпускане на язовир "Копринка" заради повишен приток

Nova.bg

След хилядите жалби - проверки: Кабинетът заплашва със санкции и строг контрол върху ЕРП-тата

Nova.bg