Тръмп: Не съм доволен от Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разочарован от позицията на Иран в преговорите, но добави, че все още не е решил дали да изпълни заплахата си за атака.

Ден след преговорите между САЩ и Иран в Женева Тръмп посочи, че Ислямската държава „не е готова да ни даде това, което трябва да имаме“.

„Не сме взели окончателно решение“, каза той, когато беше попитан за употребата на сила.

Тръмп за Иран: Никой не знае какво ще направя

„Не сме особено доволни от начина, по който преговаряха. Те не могат да имат ядрени оръжия и не сме възхитени от начина, по който преговарят. Не искаме Иран да притежава ядрени оръжия, а те не казват тези златни думи“, обясни Тръмп.

Иран многократно е заявявал, че не се стреми към стреми към придобиване на ядрени оръжия, а американските разузнавателни служби не са открили доказателства, че страната е взела такова решение, предаде АФП.

Но САЩ и Израел, които през юни проведоха мащабна бомбардировъчна кампания в Иран, са скептични към изявленията на Техеран, който подкрепя палестинските бойци от Хамас.

Попитан дали евентуална атака би предизвикала тотална война в Близкия изток, Тръмп отговори: „Мисля, че винаги може да се каже, че има риск. Знаете, когато има война, всичко е рисковано, както доброто, така и лошото“.

Американският президент беше предпазлив по въпроса дали потенциална атака би свалила Ислямската република – заклет враг на САЩ и Израел.

Доналд Тръмп заплаши Иран с бомбардировки

Миналия месец властите убиха хиляди хора, като разгромиха масовите протести, които представляваха най-голямата заплаха за управляващите духовници откакто Ислямската революция от 1979 г. свали прозападния шах.

„Никой не знае. Може да има, а може и да няма“, каза Тръмп за смяната на режима в Техеран.

През първия си мандат републиканецът развали ядреното споразумение, договорено от предшественика му Барак Обама, в което Иран се съгласи на строги ограничения за обогатяването на уран.