МВнР призова българите да напуснат Близкия изток

"Видях как все едно ракета хвърчи, а аз съм на война": Шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

Над две години без присъда: Отново отложиха делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов

В ъв връзка с динамично развиващата се обстановка по сигурността в региона на Близкия изток, съветваме всички български граждани, пребиваващи в региона, да следят ситуацията и да следват стриктно препоръките на местните власти, съобщиха от Министерството на външните работи.

Препоръчваме българските граждани да се въздържат от предприемане на пътувания в региона, допълват от МВнР.

МВнР призова българите в Иран незабавно да напуснат страната

Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане при необходимост посредством наличните към момента пътнически полети или други начини.

МВнР препоръчва на българските граждани в региона да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на настоящата уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo, с цел оказване на навременно и адекватно съдействие при необходимост.