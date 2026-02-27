България

МВнР призова българите да напуснат Близкия изток

Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане

27 февруари 2026, 20:39
В ъв връзка с динамично развиващата се обстановка по сигурността в региона на Близкия изток, съветваме всички български граждани, пребиваващи в региона, да следят ситуацията и да следват стриктно препоръките на местните власти, съобщиха от Министерството на външните работи.

Препоръчваме българските граждани да се въздържат от предприемане на пътувания в региона, допълват от МВнР.

Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане при необходимост посредством наличните към момента пътнически полети или други начини.

МВнР препоръчва на българските граждани в региона да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на настоящата уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo, с цел оказване на навременно и адекватно съдействие при необходимост.

Източник: МВнР    
