Любопитно

Метеоритът „Павел“ падна в България, какво друго се случи на 28 февруари

Вижте какво друго се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 февруари 2026, 07:11
Метеоритът „Павел“ падна в България, какво друго се случи на 28 февруари
Източник: Thinkstock/Guliver

И ма дни, в които небето престава да бъде просто декор на нашето ежедневие и се превръща в източник на истинско страхопочитание. Такъв момент настъпва преди точно 60 години в зимната утрин на 28 февруари 1966 г. Тогава, в десет часа и две минути, над Северна България се разиграва спектакъл, който местните жители на свищовското село Павел никога няма да забравят.

Това не е просто падане на камък. Това е моментът, в който необятният Космос буквално пробива границата на нашата атмосфера, за да остави своя отпечатък в чернозема на Дунавската равнина.

В онази ясна понеделнишка утрин хората в село Павел са заети с обичайните си задачи. Изведнъж тишината е разкъсана от серия мощни взривове, наподобяващи оръдейни салюти или гръмотевици посред бял ден. В небето се появява ослепително ярка диря – болид, който оставя след себе си бял пушек.

Очевидците разказват за оглушителен шум, който кара животните да се стряскат, а стъклата на прозорците – да вибрират. Един от местните жители по-късно споделя пред изследователите: „Беше страшно. Сякаш небето се разцепи. Помислихме, че е станало нещо с някой самолет, толкова силен беше гърмежът“.

„Небесният гост“ в нивата

Метеоритът пада в покрайнините на селото, в местността „Герена“, само на около 200 метра от последните къщи. При удара си със земята той е развил огромна скорост, образувайки малка дупка в почвата. Когато хората отиват на мястото, те откриват черно, обгоряло тяло – „космическият пътник“, който е изминал милиони километри, за да приключи пътя си точно тук.

Това е каменен метеорит от групата на обикновените хондрити (тип L6). Първоначалната му маса е била около 3 килограма, но поради огромния интерес и непознаването на научната му стойност в първите часове, част от него е била отчупена от любопитни селяни. Въпреки това, метеоритът „Павел“ остава най-големият метеорит, падал на българска територия, чието приземяване е било пряко наблюдавано.

За науката този камък е безценен. Изследванията показват, че той съдържа малки сферични образувания, наречени хондрули, които са сред първите твърди частици, формирали се в Слънчевата система преди близо 4.5 милиарда години. Вглеждайки се в него, ние всъщност гледаме към „строителния материал“ на нашата планета.

Днес основната част от метеорита се съхранява в Геологическия музей на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

  • Счупената епруветка на съмнението: Денят, в който ФБР посочи Ухан

На днешния ден през 2023 г. директорът на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) Кристофър Рей произнесе думи, които прозвучаха като гръм в затихващата буря на пандемията от COVID-19.

В интервю за Fox News, Рей направи признание, което доскоро се смяташе за опасна теория на конспирацията: „ФБР от доста време преценява, че произходът на пандемията е най-вероятно потенциален лабораторен инцидент в Ухан“.

Това не беше просто предположение. Това беше официалната позиция на една от най-мощните разследващи институции в света. Кристофър Рей подчерта, че работата на Бюрото е била насочена към разплитане на нишките в Ухан – градът, в който се намира Уханският институт по вирусология, специализиран в изучаването на коронавируси при прилепите.

„Тук става въпрос за потенциален инцидент в лаборатория, контролирана от китайското правителство“, заяви Рей с онази специфична за американските служби категоричност. Той не спести и критиката си към Пекин, посочвайки, че китайското правителство прави всичко възможно, за да „пречи и обърква“ усилията на САЩ и международната общност да разберат истината за случилото се.

Емоционалният трус на една истина

За света, който току-що бе започнал да сваля маските и да погребва милионите си жертви, това потвърждение беше болезнено. То промени фокуса от природното бедствие към човешката грешка и политическото прикриване. Изведнъж хипотезата за „лабораторното изтичане“ излезе от сенките и влезе в залите на Конгреса и на страниците на най-авторитетните издания.

Думите на Кристофър Рей бяха подкрепени от „умерена увереност“ в докладите на ФБР – термин, който в света на разузнаването означава, че информацията е достатъчно надеждна, макар и не абсолютно неоспорима.

Разследването на произхода на COVID-19 остава една от най-големите загадки на нашето време – история за микроскопични вируси, скрити лаборатории и титаничен сблъсък на суперсили. И докато светът продължава да търси „нулевото доказателство“, гласът на директора на ФБР от онази февруарска сутрин остава да ехти като предупреждение: че истината, колкото и дълбоко да е скрита в лабораторен сейф, рано или късно намира път към светлината.

Още събития на 28 февруари:

  • 1947 г. – Клането на антиправителствено въстание в Тайван, жестоко потушено от Чан Кайшъ и ръководеното от неговия Гоминдан правителство на Република Китай, с между 18 000 и 28 000 жертви, поставя началото на Белия терор.
  • 1953 г. – Франсис Крик и Джеймс Уотсън откриват химическата структура на молекулата на ДНК (двойна спирала), използвайки изследвания с рентгенова дифракция, разработени от Розалинд Франклин и Морис Уилкинс.
  • 2013 г. – Бенедикт XVI става първият папа, който подава оставка след Григорий XII през 1415 г.
  • 2025 г. – Извънредна среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом е прекратена внезапно след спор пред репортери.

Родени:

  • 1907 г. – роден е българският писател Емилиян Станев (Крадецът на праскови, Иван Кондарев, Антихрист, Търновската царица)
  • 1932 г. – роден е българският актьор Джоко Росич

Починали:

  • 1869 г. – умира френският поет Алфонс дьо Ламартин
Редактор: Надежда Неменски
метеорит Павел село Павел Северна България космически пътник COVID 19 пандемия произход на COVID 19 ФБР лабораторен инцидент Ухан ДНК структура 28 февруари
Последвайте ни
Времето в събота: Предимно слънчево, живакът удря 15°

Времето в събота: Предимно слънчево, живакът удря 15°

Метеоритът „Павел“ падна в България, какво друго се случи на 28 февруари

Метеоритът „Павел“ падна в България, какво друго се случи на 28 февруари

МВнР призова българите да напуснат Близкия изток

МВнР призова българите да напуснат Близкия изток

97 дрона над Русия: Пламна петролно съоръжение в Краснодарския край

97 дрона над Русия: Пламна петролно съоръжение в Краснодарския край

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Volkswagen достави 2-милионния си електромобил

Volkswagen достави 2-милионния си електромобил

carmarket.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 1 ден
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 1 ден
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Честваме Тодоровден! Не обличайте бели дрехи</p>

Честваме Тодоровден! Не обличайте бели дрехи

България Преди 4 минути

Имен ден празнуват всички с имената Тодор, Теодора, Теодор, Тодорка, Божидар, Божидара, и производните

Учени откриха неподозирана причина за „епидемията“ от късогледство

Учени откриха неподозирана причина за „епидемията“ от късогледство

Любопитно Преди 10 минути

Случаите на миопия, или късогледство, се увеличават бързо по света

Тръмп: Не съм доволен от Иран

Тръмп: Не съм доволен от Иран

Свят Преди 9 часа

Тръмп посочи, че Ислямската държава „не е готова да ни даде това, което трябва да имаме“

Тръмп предложи „приятелско поглъщане на Куба“

Тръмп предложи „приятелско поглъщане на Куба“

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Те нямат пари, в момента нямат нищо

<p>Клинтън за Епстийн: Не видях нищо и не направих нищо лошо</p>

Бил Клинтън за Епстийн: Не видях нищо и не направих нищо лошо

Свят Преди 11 часа

Бившият президент предварително заяви, че „често“ ще казва: „не си спомням“

Трамвай дерайлира, загинал и най-малко 39 ранени в Милано

Трамвай дерайлира, загинал и най-малко 39 ранени в Милано

Свят Преди 12 часа

При дерайлирането трамваят е ударил няколко души на улицата

„Величие” се регистрира в ЦИК за предсрочните избори

„Величие” се регистрира в ЦИК за предсрочните избори

България Преди 12 часа

От партията внесоха над 11 000 подписа

Учител в детска градина в Германия сексуално насилвал деца

Учител в детска градина в Германия сексуално насилвал деца

Свят Преди 12 часа

Не може да се изключи възможността да са били извършени и други посегателства

Министерският съвет е готов да осигури пари за изборните паравани

Министерският съвет е готов да осигури пари за изборните паравани

България Преди 12 часа

Министерският съвет има готовност да предостави пълна подкрепа на ЦИК

ГДБОП разби мафията за фентанил във Варна

ГДБОП разби мафията за фентанил във Варна

България Преди 13 часа

Сред задържаните е основният дилър на фентанил и метамфетамин в района

Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия” край Пловдив

Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия” край Пловдив

България Преди 13 часа

Според предварителната информация е настъпил сблъсък между микробус и лека кола

30+1 Археологически чудеса, които пренаписаха човешката история

30+1 Археологически чудеса, които пренаписаха човешката история

Любопитно Преди 13 часа

От случайни открития до технологични пробиви: Хронология на артефактите, които разбиха историческите догми и разкриха изгубени цивилизации

Осъдиха Димитър Стилянов за наркотици в Англия

Осъдиха Димитър Стилянов за наркотици в Англия

Свят Преди 14 часа

Адвокатът на Стилянов, Рейчъл Смит, заявила, че той е имал обещаваща футболна кариера

Смениха шефовете на три областни дирекции на МВР

Смениха шефовете на три областни дирекции на МВР

България Преди 14 часа

Шефът на областната дирекция в София е преназначен

ВКС върна делото за побоя на директора на МВР – Русе

ВКС върна делото за побоя на директора на МВР – Русе

България Преди 14 часа

От ВКС оставят без уважение искането за промяна на местната подсъдност

Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

Свят Преди 14 часа

Става въпрос за предаване на патогена от човек на човек.

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 февруари, събота

Edna.bg

Елеонора Иванова – Нори:Два дни преди предложението се молих да не взима пръстен от кутията ми за бижута, защото всички са ми големи

Edna.bg

Летящият ЦСКА се готви да вземе скалпа и на Септември

Gong.bg

Собреро: Не се съмняваме, че ще завършим в топ 4

Gong.bg

Отбелязваме Тодоровден - какви са обичаите

Nova.bg

Слънчев Тодоровден и пролетни температури в цялата страна

Nova.bg