Метеоритът „Павел“ падна в България, какво друго се случи на 28 февруари

И ма дни, в които небето престава да бъде просто декор на нашето ежедневие и се превръща в източник на истинско страхопочитание. Такъв момент настъпва преди точно 60 години в зимната утрин на 28 февруари 1966 г. Тогава, в десет часа и две минути, над Северна България се разиграва спектакъл, който местните жители на свищовското село Павел никога няма да забравят.

Това не е просто падане на камък. Това е моментът, в който необятният Космос буквално пробива границата на нашата атмосфера, за да остави своя отпечатък в чернозема на Дунавската равнина.

В онази ясна понеделнишка утрин хората в село Павел са заети с обичайните си задачи. Изведнъж тишината е разкъсана от серия мощни взривове, наподобяващи оръдейни салюти или гръмотевици посред бял ден. В небето се появява ослепително ярка диря – болид, който оставя след себе си бял пушек.

Очевидците разказват за оглушителен шум, който кара животните да се стряскат, а стъклата на прозорците – да вибрират. Един от местните жители по-късно споделя пред изследователите: „Беше страшно. Сякаш небето се разцепи. Помислихме, че е станало нещо с някой самолет, толкова силен беше гърмежът“.

„Небесният гост“ в нивата

Метеоритът пада в покрайнините на селото, в местността „Герена“, само на около 200 метра от последните къщи. При удара си със земята той е развил огромна скорост, образувайки малка дупка в почвата. Когато хората отиват на мястото, те откриват черно, обгоряло тяло – „космическият пътник“, който е изминал милиони километри, за да приключи пътя си точно тук.

Това е каменен метеорит от групата на обикновените хондрити (тип L6). Първоначалната му маса е била около 3 килограма, но поради огромния интерес и непознаването на научната му стойност в първите часове, част от него е била отчупена от любопитни селяни. Въпреки това, метеоритът „Павел“ остава най-големият метеорит, падал на българска територия, чието приземяване е било пряко наблюдавано.

За науката този камък е безценен. Изследванията показват, че той съдържа малки сферични образувания, наречени хондрули, които са сред първите твърди частици, формирали се в Слънчевата система преди близо 4.5 милиарда години. Вглеждайки се в него, ние всъщност гледаме към „строителния материал“ на нашата планета.

Днес основната част от метеорита се съхранява в Геологическия музей на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Счупената епруветка на съмнението: Денят, в който ФБР посочи Ухан

На днешния ден през 2023 г. директорът на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) Кристофър Рей произнесе думи, които прозвучаха като гръм в затихващата буря на пандемията от COVID-19.

В интервю за Fox News, Рей направи признание, което доскоро се смяташе за опасна теория на конспирацията: „ФБР от доста време преценява, че произходът на пандемията е най-вероятно потенциален лабораторен инцидент в Ухан“.

Това не беше просто предположение. Това беше официалната позиция на една от най-мощните разследващи институции в света. Кристофър Рей подчерта, че работата на Бюрото е била насочена към разплитане на нишките в Ухан – градът, в който се намира Уханският институт по вирусология, специализиран в изучаването на коронавируси при прилепите.

„Тук става въпрос за потенциален инцидент в лаборатория, контролирана от китайското правителство“, заяви Рей с онази специфична за американските служби категоричност. Той не спести и критиката си към Пекин, посочвайки, че китайското правителство прави всичко възможно, за да „пречи и обърква“ усилията на САЩ и международната общност да разберат истината за случилото се.

Емоционалният трус на една истина

За света, който току-що бе започнал да сваля маските и да погребва милионите си жертви, това потвърждение беше болезнено. То промени фокуса от природното бедствие към човешката грешка и политическото прикриване. Изведнъж хипотезата за „лабораторното изтичане“ излезе от сенките и влезе в залите на Конгреса и на страниците на най-авторитетните издания.

Думите на Кристофър Рей бяха подкрепени от „умерена увереност“ в докладите на ФБР – термин, който в света на разузнаването означава, че информацията е достатъчно надеждна, макар и не абсолютно неоспорима.

Разследването на произхода на COVID-19 остава една от най-големите загадки на нашето време – история за микроскопични вируси, скрити лаборатории и титаничен сблъсък на суперсили. И докато светът продължава да търси „нулевото доказателство“, гласът на директора на ФБР от онази февруарска сутрин остава да ехти като предупреждение: че истината, колкото и дълбоко да е скрита в лабораторен сейф, рано или късно намира път към светлината.

Още събития на 28 февруари:

1947 г. – Клането на антиправителствено въстание в Тайван, жестоко потушено от Чан Кайшъ и ръководеното от неговия Гоминдан правителство на Република Китай, с между 18 000 и 28 000 жертви, поставя началото на Белия терор.

1953 г. – Франсис Крик и Джеймс Уотсън откриват химическата структура на молекулата на ДНК (двойна спирала), използвайки изследвания с рентгенова дифракция, разработени от Розалинд Франклин и Морис Уилкинс.

2013 г. – Бенедикт XVI става първият папа, който подава оставка след Григорий XII през 1415 г.

2025 г. – Извънредна среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом е прекратена внезапно след спор пред репортери.

Родени:

1907 г. – роден е българският писател Емилиян Станев (Крадецът на праскови, Иван Кондарев, Антихрист, Търновската царица)

1932 г. – роден е българският актьор Джоко Росич

Починали: