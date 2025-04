BBC: Войната промени Зеленски, време е за нова промяна

„Най-добрият продавач в историята“. Така веднъж президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече украинския си колега Володимир Зеленски заради размера на помощта, която САЩ са предоставили на Украйна.

Независимо дали сравнението е честно или не, ролята на Зеленски да държи страната си в светлината на прожекторите и да убеди съюзниците да инвестират със сигурност е била решаваща за битката на Украйна.

Неговата трансформация от комедиант в най-гледаното време до военновременен президент е отдавна планирана

– тя датира от 2022 г., когато той реши да остане в Киев, докато руските войски се приближаваха. Това решение означаваше, че Украйна ще продължи да се защитава и до днес, пише кореспондентът на Би Би Си (BBC) в Киев Джеймс Уотърхаус в свой анализ.

През годините оттогава лично съм стоял срещу него десетки пъти и сега Зеленски представлява по-авторитетна, може би закалена в битки фигура, формирана отчасти от нарасналата му изолация на международната сцена. Но с непредсказуемостта на втория мандат на Тръмп – не на последно място след скандала между двамата в Овалния кабинет през февруари – сега Зеленски може да се наложи да се трансформира отново.

Политически това вече не е история за потисник срещу потиснат. По-скоро е замъглено от двойното предизвикателство да изрази желание за мир, като същевременно защитава интересите на страната си.

Но дали човек, свикнал да има толкова голям авторитет у дома и да е толкова влиятелен в чужбина, наистина ще направи втора голяма трансформация, премествайки фокуса си към дипломацията от ерата на Тръмп? Или ще реши, че най-добрият начин да се застъпи за Украйна е да отстъпи малко?

„Много умен и пресметлив“

Преди да започне втория мандат на Тръмп, лидерът на Украйна ефективно лобираше за западна подкрепа. Той призова за противовъздушна отбрана, танкове, ракети и бойни самолети, като нации като Германия се колебаеха поради опасенията от ескалация на войната, преди да се поддадат на исканията му.

Посланието му беше строго и той успя да си осигури подкрепа. „Зеленски беше много умен и пресметлив в първите дни на войната“, казва Ед Арнолд от мозъчния тръст за отбрана и сигурност, Royal United Services Institute (Rusi). „Решението му да отиде на конференцията по сигурността в Мюнхен две седмици преди инвазията, въпреки че беше уведомен, че това ще представлява риск за сигурността, беше ключово. Това персонализира подкрепата за Украйна в съзнанието на хората, които лично присъстваха“, твърди Арнолд.

At @MunSecConf, I asked why President @ZelenskyyUa left Ukraine for Munich at such a tense moment – and if he feared leaving his house unguarded.



“I had breakfast in the morning in Ukraine and I will have my dinner in Ukraine as well,” he told me. “I never leave home for long.” pic.twitter.com/Cb7HljBkFU — Christiane Amanpour (@amanpour) February 21, 2022

Сергей Лешченко, съветник в кабинета на Зеленски, обяснява: „Трябва да бъдем видими за света. Ако общественото мнение е на страната на Украйна, има по-голям шанс да получим помощ от международната общност“. Лешченко посочва ежедневните видеообръщения на Зеленски, които той създава от началото на инвазията. —

„Необичайно е да си толкова отворен“.

Победата на Украйна в битката при Киев утвърди Зеленски като символ на оцеляването на страната и засили аргументите му за продължаване на военната помощ от западните съюзници. По-късно през 2022 г. той успя да демонстрира разликата в техните доставки, когато бяха освободени части от украинска територия, включително град Херсон. Той имаше първоначален успех с европейските съюзници.

„Те са инвестирани лично в Зеленски и Украйна“, казва Арнолд. „Той премина през четирима премиери на Обединеното кралство от началото на войната … и всички те подписаха нови декларации с Украйна, отново чрез Зеленски. Той успя да устои на промените в националната политика в Европа през целия си мандат“, посочва експертът.

Но когато по-нататъшните успехи не се материализираха, посланието на Зеленски не се промени – и с течение на времето това щеше да бъде в негова вреда. След неуспешната контраофанзива на Украйна през лятото на 2023 г., например, достойнствата на подкрепата на Киев бяха все повече поставяни под съмнение от влиятелно малцинство републиканци в САЩ и молбите започнаха да се подминават в някои среди.

Мария Золкина, ръководител на изследванията на регионалната сигурност и конфликтите във Фондация за демократични инициативи, базиран в Киев мозъчен тръст, смята, че Зеленски е отчасти отговорен. „Той и неговият близък кръг разчитаха на логиката, че винаги трябва да бъдат взискателни, когато разговарят с партньорите си – прокарвайки аргумента, че Украйна просто се нуждае от нещо. Това работи много добре през 2022 г., но със САЩ и други този вид съобщения спряха да работят през 2023 г. Но неговата дипломация наистина не се приспособи достатъчно бързо“, твърди тя.

„Зеленски никога не е бил дипломат“

На 27 септември 2024 г. във фоайе в Ню Йорк нещата наистина се промениха за Украйна. Само че движещата сила не се приближаваше към руската броня, а към политическото прераждане на най-големия съюзник на Украйна: САЩ. На този ден, малко повече от месец преди президентските избори в САЩ, Зеленски имаше среща в последния момент с Тръмп в Тръмп Тауър.

Напрежението между двамата се засили преди тази среща: Зеленски заяви няколко дни по-рано, че Тръмп „наистина не знае как да сложи край на войната“, след като той заяви, че може да го направи за „един ден“. След срещата в Тръмп Тауър двамата мъже се появиха с неудобен вид. Въпреки обявяването на „общ възглед“ за желание за прекратяване на войната, езикът на тялото им подсказваше липса на химия.

Zelensky came to Trump to hear that Trump is friends with Putin 😂 pic.twitter.com/ZlgGndU522 — Vladi 🇷🇺🇺🇸 (@joiedevivre789) September 27, 2024

Двойката нямаше да се срещне отново до пет месеца по-късно в Овалния кабинет, където сега известната им среща щеше да бъде дипломатическа катастрофа за Киев. „Тръмп трябваше да го хареса“, казва Вадим Пристайко, който присъства, когато двамата се срещнаха за първи път след победата на Зеленски на изборите през 2019 г

„Зеленски видя Тръмп повече или по-малко като себе си, като медиен тип, който се премести в политиката, който беше против системата“,

казва той.

Пристайко беше посланик на Украйна в Обединеното кралство, преди да бъде уволнен през 2023 г. Киев не посочи официална причина за уволнението, но то дойде, след като Пристайко разкритикува отговора на Зеленски на спора за благодарност за британската военна помощ. Той каза, че е имало „малко сарказъм“ в отговора на неговия президент, който според него е „нездравословен“.

„Зеленски никога не е бил дипломат“, добавя Пристайко. „Той никога не е бил обикновен политически лидер, който целува бебета и се ръкува“, обяснява той.

Връзка тип „влакче в увеселителен парк“

„Отношенията с Тръмп са като влакче в увеселителен парк“, казва Володимир Фесенко, директор на Центъра за политически изследвания Пенто. „Понякога има конструктивно сътрудничество и тогава изведнъж се появява някаква криза“, споделя той. След това идва тяхната словесна война. Тръмп обвини Зеленски за започването на войната, наричайки го „диктатор“, докато лидерът на Украйна обвини американския си колега, че „живее в руско дезинформационно пространство“.

Докато Фесенко вярва, че Зеленски непрекъснато променя тактиката си, за да намери работни отношения с Вашингтон, Золкина смята, че проблемите са по-дълбоки. „Има триъгълник между администрацията на САЩ, Кремъл и Киев“, твърди тя. „Украйна се смята за по-слабата част от този триъгълник. За Тръмп Зеленски не е в същата класа и това е проблемът“, категорична е тя.

Що се отнася до вече прословутата среща в Овалния кабинет с Тръмп и неговия вицепрезидент Джей Ди Ванс, това беше първият път, когато видях Зеленски да изглежда без политическо въже, тъй като беше обвинен, че „не показва достатъчно благодарност“ и „си играе с Третата световна война“.

Защитният му език на тялото, скръстените ръце например, също изглеждаше нов.

Зеленски винаги е изглеждал комфортно да приема или посещава други лидери. Той е спокоен на сцената и често инжектира своевременен хумор – но това беше различно.

An extraordinary scene unfolded in the Oval Office as Zelenskyy relentlessly spoke over Trump and Vance, who were attempting to assert that he lacks the authority to make demands or voice complaints.



The markets are reacting with unease.. Central banking cartel not happy.. pic.twitter.com/u6U6e0nSwe — Bruce Porter Jr.  (@NetworksManager) February 28, 2025

Споразумение за полезни изкопаеми, в което Зеленски първоначално предложи да се търгува част от богатството на минерални ресурси на Украйна срещу продължаваща военна помощ, никога не беше подписано и оттогава се превърна в по-малко благоприятно предложение за Киев.

САЩ също бяха спрели за кратко военната си помощ и споделянето на разузнавателна информация, за да гарантират, че Украйна ще танцува според тяхната свирка.

Но официалното мнение на някои е, че срещата в Овалния кабинет не е била бедствие.

„Никой не го прие като край на нещо“,

твърди Игор Брусило, заместник-началник на президентската канцелария, който пътува до Белия дом със Зеленски. „Обсъдихме как да продължим напред. Не беше катастрофа“.

Когато съветникът по националната сигурност на САЩ Майк Уолц им каза, че срещата е приключила, „ние просто вдигнахме рамене и решихме да се върнем в хотела“, спомня си той. „Моята презумпция е, че на лично ниво те (Тръмп и Зеленски) се разбират добре. Те се разбират по-добре и са откровени и честни“, добавя той.

Каквато и да е истината за отношенията им зад затворени врати, има признаци на желание да се огъне от страна на Зеленски след тази среща – европейските съюзници се казва, че са го убедили впоследствие да приеме по-отстъпчив тон, поради неизбежната истина, че те и Украйна все още се нуждаят от САЩ, за да се борят с агресивна Русия.

Други обаче твърдят, че все още е необходимо повече огъване.