Свят

Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната

Припомняме, че по-рано днес служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи на брифинг, че има заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът

Обновена преди 1 час / 27 февруари 2026, 14:27
Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни
Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан
Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира
7-часово изслушване на Хилари Клинтън по случая

7-часово изслушване на Хилари Клинтън по случая "Епстийн"
Значителен напредък в преговорите на Иран и САЩ

Значителен напредък в преговорите на Иран и САЩ
Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна
НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

С лужебният премиер Андрей Гюров потвърди на брифинг в Министерския съвет, че е получил от служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов сигнал, който е потенциално свързан с националната сигурност. 

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Гюров посочи, че проверката, която възложи на Министерството на финансите, което трябва да събере информация от всички министри и министерства относно сключени договори по обществени поръчки, предстоящи плащания и вече извършени авансови плащания, е започнала. 

В понеделник ще постъпят всички данни в Министерството на финансите и в момента, в който бъдат обобщени, ще ги обявим. Някои неща на пръв поглед веднага правят впечатление. Господин Христанов вече е открил една много сериозна корупционна практика, която също има влияние върху националната сигурност, посочи Гюров. 

Припомняме, че по-рано днес служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи на брифинг, че има заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът.

Снощи получихме сигнала, сигнализирали сме службите. Започнали сме проверки. Не мога да разкрия повече на този етап, заяви служебният министър. 

Това е втори сигнал на Христанов до премиера Гюров, като първият бе свързан със злоупотреби за близо половин милион лева.

Вижте в нашата галерия: Министър Иван Христанов е известил премиера за заплаха за националната сигурност

[gallery]17323[/gallery]

Христанов коментира, че няма да се огъне. Вчера от "Има такъв народ" прочетоха декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните за негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

"Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории, което е клевета и измама. Много интересно, че тази атака съвпадна със сигнала до прокуратурата", посочи Христанов. "Няма да позволим държавата да се държи безгръбначно, когато някой иска да саботира държавния интерес. Единственото, което ни води е дългът ни към хората, към народа, към обществото, към публичните ни ангажименти", заяви той, цитиран от "24 часа".

И допълни:

За съжаление тази прекрасна сграда в продължение на доста години се превръщаше по-скоро в задкулисие, в театър, над който са спуснати черни завеси, отколкото в институция, която гарантира прозрачност пред хората на всяко действие, всяка стотинка, всяко решение. Ние гарантираме прозрачност, което означава бърза реакция на всички запитвания, което означава изтъкване, изразяване, обясняване на всички действия на кабинета, което означава и постоянна работа с обществото и с медиите. Вторият елемент на този кабинет, е грижа. Ние гарантираме, че ще направим всичко възможно секторът да не бъде повлиян по негативен начин от това, че има бърза, честа смяна на кабинетите. Предстоят първо отваряния, после и плащания по първи стълб. Така че ние искаме да уверим всички производители, преработватели и българското общество, че кабинетът министерството, институцията, Държавен фонд "Земеделие" ще работят по график.

Той бе категоричен, че борбата с корупцията си остава върховен приоритет. Това не е нещо, което аз самият искам или ми е някаква кой знае каква кауза. Борбата с корупцията е борба за осигуряване на ресурс за хората, които работят, фермерите, преработвателите, всички, които работят и заслужават за труда си тези пари. За съжаление твърде много години лесните пари и едни кабинети, които не действаха в интерес на общество, превърнаха сектора в магнит за хора, които нямат нищо общо с дейността на земеделци или преработватели, а по-скоро се интересуват единствено от лично облага, смята министърът.

При представянето на екипа зам.-министър Мурджева каза, че професионалната й експертиза в сектора, която датира вот далечната 2002 година й позволявала гледна точка, от която знае колко важно е спокойствието в сектора предвидимостта, прозрачността и планирането. "Може би поради това, не случайно в моя ресор са разпределени някои от изключително важните сектори. Една от основните грижи на този служебен кабинет, който не може да си позволи действително отпускарско поведение, е успешното стартиране на компанията, успешното предвиждане на плащанията и създаването на спокойствие на земеделските производители, че всичко ще бъде по план, ще бъде предвидимо, ще бъде прозрачно и разбира се не на последно място това спокойствие ще бъде предоставено и на администрацията, която работи в полза на това, предвидените мерки и плащания да стигнат до земеделските производители", заяви тя.

"Разбира се, един от важните приоритети ще бъде изграждането и създаването на целева рамка за новата ОСП. Знаете, че предстои нов програмен период. Там трябва да бъдат заложени нови цели, задачи, които обаче да бъдат добре премислени, да бъдат изпълнени, и най-вече в дългосрочен план да бъдат полезни за развитието на сектора", даде да се разбере тя.

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
Андрей Гюров Иван Христанов Национална сигурност Проверка Министерство на финансите Обществени поръчки Корупционна практика Служебен премиер Договори Плащания
Последвайте ни

По темата

Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната

Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Китайците се евакуират

Китайците се евакуират "възможно най-бързо" от Иран

Певецът Стенли е в болница

Певецът Стенли е в болница

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

pariteni.bg
Колко дълъг всъщност е животът на батериите на EV

Колко дълъг всъщност е животът на батериите на EV

carmarket.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 23 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 18 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 19 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо Орбан разполага военни части из Унгария?

Защо Орбан разполага военни части из Унгария?

Свят Преди 12 минути

Преди броени дни Виктор Орбан предупреди за възможни украински атаки и изпрати армията да охранява енергийни обекти в Унгария

,

„Финландската гвардия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 25 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

България Преди 1 час

Иванка Динева пое управлението на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) в края на септември 2023 г., наследявайки на поста проф. Росен Коларов

<p>Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин</p>

„Прозорецът се затваря“: Зеленски обяви готовност за среща с Путин, но постави ултиматум за териториите

Свят Преди 1 час

В емоционално интервю за Sky News украинският лидер разкри кога очаква край на войната и защо Славянск и Краматорск са „червената линия“, която Киев никога няма да прекрачи

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

България Преди 1 час

Партията заявява, че се фокусира върху правата на човека, солидарността и културната идентичност

,

„Изживей България“ се отправя на пътешествие към морския бряг на Приморско

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

България Преди 1 час

Симеонов, известен като ловец на педофили, споделя в подкаста "Телеграфно" детайли от дейността си по разкриване на лица, извършващи престъпления срещу деца

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

България Преди 1 час

Раждането премина успешно благодарение на координацията на екипа на болницата

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

Свят Преди 2 часа

От шефа на Google до съпруга на Нанси Пелоси: Вижте кои са могъщите мъже, които се събират в тайния лагер в Калифорния и какво стои зад ритуала „Изгаряне на грижата“

<p>Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон&nbsp;</p>

"Ционистки военнопрестъпник": Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон

Свят Преди 2 часа

Статуята е оградена и тази сутрин е била почистена

<p>Компания, свързана с &quot;Лукойл&quot;, заплашва България с дело -&nbsp;кабинетът подготвя защита</p>

"Литаско" заплашва България с арбитражно дело, кабинетът подготвя защита

България Преди 2 часа

Швейцарската компания, свързана с групата „Лукойл“, твърди, че мерки на българските власти представляват нарушение на инвестиционни споразумения и незаконно отчуждаване без компенсация

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си

Любопитно Преди 2 часа

Мадокс Джоли е поредното дете на Анджелина Джоли и Брад Пит, което официално се дистанцира от фамилията на баща си, премахвайки името „Пит“ от финалните надписи на новия филм „Couture“ след финализирането на развода на родителите си през 2024 г.

<p>Василев: Отиваме към сценарий като при Виденов</p>

Николай Василев: България се нуждае от мащабни съкращения в публичния сектор

България Преди 2 часа

Той беше остър в критиката си за удължаването на бюджета и предвидените 5% увеличение на възнагражденията в публичния сектор

Интернет е поразен: „Гигантско“ бебе с тегло 5,9 кг се роди в болница в Ню Йорк

Интернет е поразен: „Гигантско“ бебе с тегло 5,9 кг се роди в болница в Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Снимката, която разтопи сърцата: Шон-младши се роди с тегло от близо 6 кг, а кадърът му до бебе, тежащо едва 1,8 кг, се превърна в символ на многообразието на живота

ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

България Преди 2 часа

Споразумението е обект на политически и правни дебати в някои държави членки

Какво означава всъщност ретроградното движение на Меркурий – и как да преодолеем хаоса

Какво означава всъщност ретроградното движение на Меркурий – и как да преодолеем хаоса

Любопитно Преди 3 часа

Ретроградният Меркурий е време за забавяне на темпото, преосмисляне на миналото и довършване на задачите, което, въпреки техническите пречки и недоразуменията, ни дава ценен шанс за духовна яснота, по-добро общуване и емоционално пренастройване

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Веско Ешкенази поля дървена сватба

Edna.bg

Флора от Hell’s Kitchen: Нора Недкова играе образ! Можех да кажа само едно изречение за нея и да остана по-дълго в предаването! (ВИДЕО)

Edna.bg

Директор в Реал Мадрид с тревожен коментар за Мбапе

Gong.bg

Фиорентина срещу Ракув в Лига на конференциите, Кристъл Палас срещу кипърци

Gong.bg

Уволниха директора на ИА "Медицински надзор"

Nova.bg

Трайчо Трайков: Независима лаборатория проверява електромери заради сметките за ток

Nova.bg