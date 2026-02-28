България

„Тотална катастрофа“: Български картофи гният по складове заради евтин внос

Българската продукция гние и се изхвърля на полето като тор, защото никой не я изкупува

28 февруари 2026, 08:50
П роизводители на картофи се оплакват от много тежка година. Продукцията им стои неизкупена вече месеци и става все по-реална опасността да се изхвърли. Причините са ниските цени и тежката конкуренция на значително по-евтината вносна продукция, съобщи NOVA.

„Положението в картофопроизводството е трагично. Колкото е по-голям мащабът, толкова е по-голяма трагедията. Производителите с по 10-20 декара успяха да си продадат лятото картофите. За другите, които имаме малко повече, проблемът е сериозен. Складовете са заринати, вносът не спира и е на много ниски цени. Не можем дори да излезем да покрием разходите, които сме направили, нито дори да купим семена и торове за новата кампания”, казва Антон Тодоров.

В скалдовете застоялата стока се разваля и производителите я връщат на полето под формата на тор.

„От 2001 година се занимавам с картофопроизводство – такъв сериозен пазарен срив не сме имали. Това е във всяко едно стопанство. Складовете ни са пълни. Страшен дъмпинг от ЕС. Има над 1 милион тона свръхпроизводство в Германия, Франция и Полша на изключително ниски цени, под себестойност, на които ние не можем да продаваме и на практика никой не ни търси”, каза Тодор Джиков, председател на Национална асоциация на картофопроизводителите.

Цената на пазара в момента в никакъв случай не е реална, казват производителите.

„Реалната себестойност на килограм произведени картофи в България, а и не само в България, в целия ЕС, е около между 35 и 45 цента. В същото време в момента немските, полските и френските картофи влизат у нас на 11 цента. Това е тотална катастрофа, огромна загуба. Не говорим за загуби от 3,4,5 процента от себестойността, а за загуби от над 50%”, казва Джиков.

Картофопроизводителите подсказват, че е нужна краткотрайна мярка и гъвкавост, за да се реши проблемът на родните земеделци тази година.

„При така направените разчети, ако няма внос, това, което имаме налично по складовете, горе-долу за седмица до 10 дни, ще се изкупи”, казва Антон Тодоров.

А не се ли изкупи картофът, производителите остават на червено. Без печалба.

„Чуваме, че в Западна Европа заради свръхпроизводството и проблема с цените навсякъде, Франция били гласували 300 млн. евро в помощ на техните производители. При нас нещата не са така”, казва Тодоров.

„Апелът ни е бързо да се намери изход от ситуацията в картофопроизводството. Само за последните 4 години площите се свиха от 100 000 на 50 000. Ако тази година не се вземат адекватни мерки, аз мисля, че много скоро ще изчезне и картофопроизводството в България”, казва Тодор Джиков.

