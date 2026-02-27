Свят

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира

Властите в Кабул обявиха, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано

Обновена преди 1 час / 27 февруари 2026, 08:25
П акистанското правителство обяви официално, че днес въоръжените сили на страната са бомбардирали столицата на Афганистан Кабул и град Кандахар в отговор на атаката на Афганистан срещу пакистански гранични военни съоръжения, предаде Франс прес.

„Удари бяха нанесени по обекти на афганистанските талибани в Кабул, в провинция Пактия и в Кандахар“, написа пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаулах Тарар в социалната платформа "Екс".

Междувременно от канцеларията на пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф съобщиха, че към тази сутрин са ликвидирани 133 афганистански талибани, предаде ДПА. Над 200 са ранените, информира в "Екс" правителственият говорител Мошараф Заиди.

"Предполага се, че броят на пострадалите след ударите по военни обекти в Кабул, Кандахар и в провинция Пактия е много по-голям", поясни Заиди, добавяйки, че 27 гранични поста на афганистанските талибани са разрушени, а 9 са превзети.

По-рано Франс прес съобщи, че мощна експлозия е разтърсила афганистанската столица Кабул, часове след като талибанското правителство обяви, че силите му са започнали да нанасят удари срещу Пакистан. Експлозията е била чута, след като поне един изтребител е прелетял над града и е последвал обстрел, съобщиха сътрудници на АФП.

Според телевизионния канал "ТОЛО Нюз" (TOLO News), цитиран от ТАСС, експлозиите са били няколко, в различни части на столицата на Афганистан.

Властите в Кабул обявиха вчера, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано. На свой ред Исламабад заяви, че Силите за сигурност на Пакистан са отговорили на "непровокиран обстрел" от страна на силите на афганистанските талибани в няколко точки по границата.

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви днес, че въоръжените сили на страната му могат да "смажат“ всеки агресор.

"Нашите войски разполагат с необходимите способности да смажат всеки агресор“, каза Шариф, цитиран от пакистанското правителство. Той добави, че "цялата нация е с пакистанските въоръжени сили“.

Междувременно пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф написа в социалната платформа "Екс", че Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани.

"Търпението ни се изчерпа. Сега вече сме в открита война“, обяви той. 

Русия призова Афганистан и Пакистан незабавно да прекратят сраженията по границата и да изгладят различията си по дипломатически път, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от РИА Новости.

По-рано пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че страната му и правителството на талибаните в Кабул се намират в състояние на открит въоръжен конфликт, припомнят агенциите.

До напрежението се стигна след размяна на удари между двете страни в последните дни, прераснали в ожесточени сражения снощи.

Източник: БТА, Иво Тасев, Владимир Сахатчиев    
