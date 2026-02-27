"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

П акистанското правителство обяви официално, че днес въоръжените сили на страната са бомбардирали столицата на Афганистан Кабул и град Кандахар в отговор на атаката на Афганистан срещу пакистански гранични военни съоръжения, предаде Франс прес.

„Удари бяха нанесени по обекти на афганистанските талибани в Кабул, в провинция Пактия и в Кандахар“, написа пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаулах Тарар в социалната платформа "Екс".

Междувременно от канцеларията на пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф съобщиха, че към тази сутрин са ликвидирани 133 афганистански талибани, предаде ДПА. Над 200 са ранените, информира в "Екс" правителственият говорител Мошараф Заиди.

Pakistani Defence minister ishaq dar announced war against afganistan. Afganistan Taliban forces capture many land and post in Pakistan near Durand line. Pakistani air force attack on civilian area targets in Kabul and kandhar. pic.twitter.com/oBTNg7yKkH — 𝐓𝐚𝐫𝐚𝐜𝐡𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 (@ktchandra2) February 27, 2026

"Предполага се, че броят на пострадалите след ударите по военни обекти в Кабул, Кандахар и в провинция Пактия е много по-голям", поясни Заиди, добавяйки, че 27 гранични поста на афганистанските талибани са разрушени, а 9 са превзети.

По-рано Франс прес съобщи, че мощна експлозия е разтърсила афганистанската столица Кабул, часове след като талибанското правителство обяви, че силите му са започнали да нанасят удари срещу Пакистан. Експлозията е била чута, след като поне един изтребител е прелетял над града и е последвал обстрел, съобщиха сътрудници на АФП.

Според телевизионния канал "ТОЛО Нюз" (TOLO News), цитиран от ТАСС, експлозиите са били няколко, в различни части на столицата на Афганистан.

Властите в Кабул обявиха вчера, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано. На свой ред Исламабад заяви, че Силите за сигурност на Пакистан са отговорили на "непровокиран обстрел" от страна на силите на афганистанските талибани в няколко точки по границата.

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви днес, че въоръжените сили на страната му могат да "смажат“ всеки агресор.

"Нашите войски разполагат с необходимите способности да смажат всеки агресор“, каза Шариф, цитиран от пакистанското правителство. Той добави, че "цялата нация е с пакистанските въоръжени сили“.

Междувременно пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф написа в социалната платформа "Екс", че Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани.

"Търпението ни се изчерпа. Сега вече сме в открита война“, обяви той.

Русия призова Афганистан и Пакистан незабавно да прекратят сраженията по границата и да изгладят различията си по дипломатически път, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от РИА Новости.

По-рано пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че страната му и правителството на талибаните в Кабул се намират в състояние на открит въоръжен конфликт, припомнят агенциите.

До напрежението се стигна след размяна на удари между двете страни в последните дни, прераснали в ожесточени сражения снощи.