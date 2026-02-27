Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

Р усия призова Афганистан и Пакистан незабавно да прекратят сраженията по границата и да изгладят различията си по дипломатически път, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от РИА Новости.

По-рано пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че страната му и правителството на талибаните в Кабул се намират в състояние на открит въоръжен конфликт, припомнят агенциите.

До напрежението се стигна след размяна на удари между двете страни в последните дни, прераснали в ожесточени сражения снощи.

Напрежението между Исламабад и Кабул достигна критичната си точка след серия от трансгранични провокации, които за броени дни прераснаха в пълномащабни военни действия.

Въздушната офанзива на Пакистан: В отговор на афганистански атаки срещу гранични съоръжения, пакистанските военновъздушни сили нанесоха масирани удари по ключови цели. Бомбардирани бяха афганистанската столица Кабул, религиозният център Кандахар и провинция Пактия. Според официален Исламабад са унищожени 27 гранични поста на талибаните, а 9 са превзети.

Жертвите: Към момента пакистанското правителство потвърждава ликвидирането на 133 афганистански талибани, като ранените са над 200. Местни източници в Кабул съобщават за мощни експлозии в различни части на града, последвали прелитането на изтребители.

Боеве на земята: Докато Пакистан атакува от въздуха, талибанските сили са успели да завземат позиции и територии в близост до стратегическата линия „Дюранд“ (границата между двете държави), което провокира пакистанския министър на отбраната Хаваджа Асиф официално да обяви състояние на „открита война“.

Реториката на лидерите: Пакистанският премиер Шехбаз Шариф демонстрира твърда решимост, заявявайки, че армията разполага с капацитет да „смаже всеки агресор“. От своя страна властите в Кабул настояват, че техните действия са били самозащита срещу пакистански удари отпреди четири дни.

Исторически контекст: Напрежението по 2600-километровата граница е дългогодишно, но днешните събития са най-сериозният военен сблъсък от десетилетия. Спорната линия „Дюранд“, която Афганистан никога не е признавал официално, остава основната разделителна линия, която заплашва да подпали мащабен регионален конфликт.