Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Исламабад обяви състояние на „открита война“, след като пакистански изтребители бомбардираха Кабул и Кандахар; Москва призова за незабавно прекратяване на огъня

27 февруари 2026, 10:20
Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира
7-часово изслушване на Хилари Клинтън по случая

Значителен напредък в преговорите на Иран и САЩ

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

Р усия призова Афганистан и Пакистан незабавно да прекратят сраженията по границата и да изгладят различията си по дипломатически път, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от РИА Новости.

По-рано пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че страната му и правителството на талибаните в Кабул се намират в състояние на открит въоръжен конфликт, припомнят агенциите.

До напрежението се стигна след размяна на удари между двете страни в последните дни, прераснали в ожесточени сражения снощи.

Напрежението между Исламабад и Кабул достигна критичната си точка след серия от трансгранични провокации, които за броени дни прераснаха в пълномащабни военни действия.

Въздушната офанзива на Пакистан: В отговор на афганистански атаки срещу гранични съоръжения, пакистанските военновъздушни сили нанесоха масирани удари по ключови цели. Бомбардирани бяха афганистанската столица Кабул, религиозният център Кандахар и провинция Пактия. Според официален Исламабад са унищожени 27 гранични поста на талибаните, а 9 са превзети.

Жертвите: Към момента пакистанското правителство потвърждава ликвидирането на 133 афганистански талибани, като ранените са над 200. Местни източници в Кабул съобщават за мощни експлозии в различни части на града, последвали прелитането на изтребители.

Боеве на земята: Докато Пакистан атакува от въздуха, талибанските сили са успели да завземат позиции и територии в близост до стратегическата линия „Дюранд“ (границата между двете държави), което провокира пакистанския министър на отбраната Хаваджа Асиф официално да обяви състояние на „открита война“.

Реториката на лидерите: Пакистанският премиер Шехбаз Шариф демонстрира твърда решимост, заявявайки, че армията разполага с капацитет да „смаже всеки агресор“. От своя страна властите в Кабул настояват, че техните действия са били самозащита срещу пакистански удари отпреди четири дни.

Исторически контекст: Напрежението по 2600-километровата граница е дългогодишно, но днешните събития са най-сериозният военен сблъсък от десетилетия. Спорната линия „Дюранд“, която Афганистан никога не е признавал официално, остава основната разделителна линия, която заплашва да подпали мащабен регионален конфликт.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Русия Афганистан Пакистан Гранични сражения Дипломация Въоръжен конфликт Талибани МВнР Напрежение по границата Размяна на удари
Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

„Фалшива новина, не е истина“: Пинк опроверга слуховете за раздяла със съпруга си

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

Най-големият SUV на Porsche изоставя тока, ще разчита на V6 и V8

<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Преди 18 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Преди 14 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Преди 14 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Преди 18 часа
Последни новини

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

България Преди 14 минути

Божанов посочи, че шефката на ВиК холдинга е съпруга на Деньо Денев, временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

Свят Преди 26 минути

Локалното спиране на огъня е в сила, централата е под руски контрол и зависи от външно електроснабдяване

Андрей Гюров свика среща заради сметките за ток и цената на водата

Свят Преди 46 минути

Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода

.

Новата звезда на Италия: 19-годишният Николо Филипучи триумфира на „Сан Ремо“

Любопитно Преди 50 минути

19-годишният Николо Филипучи покори сцената на „Сан Ремо“ в категорията за нови таланти. Докато младата надежда печелеше сърцата с „Лагуна“, суперзвездите Алиша Кийс и Ерос Рамацоти блясъкаха на сцената, а Ирина Шейк отказа политически коментари

Актьорът от „Наркомрежа“ Боби Джей Браун загина при пожар

Свят Преди 1 час

Той е издъхнал в резултат на вдишване на дим, след като в сряда е бил застигнат от пожар в плевня

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Технологии Преди 1 час

Китайската компания представи своя Watch GT Runner 2 - умен часовник, който е разработен за най-запалените почитатели на бягането и професионалистите, като е създаден заедно с легендата на маратоните Елиуд Кипчоге

"Видях как все едно ракета хвърчи, а аз съм на война": Шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

България Преди 1 час

Броени дни преди да се пенсионира, животът на Стефан Петров се преобръща

Пентагонът e свалил правителствен дрон в Тексас

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е бил причината гражданската авиация на САЩ да спре вчера полетите в района на Форт Ханкок, Тексас

Ванс: "Няма шанс" американски удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона

Свят Преди 2 часа

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък"

<p>Конфликт за паркинг в квартал &quot;Мусагеница&quot; - жители осъмнаха със заплашителни бележки&nbsp;</p>

България Преди 3 часа

Жителите на столичния квартал настояват за обществен паркинг, след като бележки под чистачките им предупреждават за принудително преместване на автомобилите

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

България Преди 3 часа

Близките на единия изчезнал рибар изразяват съмнения за липса на комуникация с институциите и призовават властите да продължат издирването на потъналия риболовен кораб

Земетресение разтърси Перу

Свят Преди 4 часа

Трусът е бил усетен в някои квартали на столицата Лима

<p>Голямо его, слаби аргументи? Ново проучване разби мит за нарцисистите</p>

Егоцентричните личности правят по-силно впечатление на живо, показват данни

Свят Преди 4 часа

Четири експеримента сочат, че самоуверените личности разчитат на харизма при говорене, но срещат трудности при логическата аргументация в писмен текст.

<p>МВФ отпуска нов заем&nbsp;на Украйна - милиарди потичат към Киев</p>

Свят Преди 4 часа

Управителният съвет на фонда одобри финансиране по Програмата за разширено финансиране, като част от мащабна международна помощ за страната

Декларации за Трети март, кмета на Варна и миграцията откриха пленарното заседание на НС

България Преди 4 часа

В рамките на заседанието ще се разглеждат законопроекти за ЮНЕСКО и въпроси към служебния кабинет

Шокиращи тайни излизат наяве за пет зодии: Вашата сред тях ли е?

Любопитно Преди 4 часа

Ето кой ще разкрие неочаквани тайни

Всичко от днес

