Учени откриха неподозирана причина за „епидемията" от късогледство

Случаите на миопия, или късогледство, се увеличават бързо по света

28 февруари 2026, 07:12
Учени откриха неподозирана причина за „епидемията“ от късогледство
Източник: iStock

С лучаите на миопия, или късогледство, се увеличават бързо по света, а ново проучване показва, че съвременната ни склонност да прекарваме повече време на закрито може да бъде ключов движещ фактор.

Въпреки че все още не знаем точно какво стои зад нарастването на миопията, работата на изследователи от Колежа по оптометрия към Държавния университет на Ню Йорк (SUNY) предполага, че не става въпрос само за времето пред екрана.

Екипът на SUNY проведе лабораторни тестове върху 34 доброволци, 21 с миопия (късогледство) и 13 с нормално зрение (еметропии). На участниците бяха дадени квадратни мишени с различна яркост и контраст, върху които да се фокусират многократно, едното око по едно.

Поведението на очите, регистрирано при миопи, предполага, че дейности и задачи, които изискват гледане отблизо – т.нар. работа на близко разстояние – биха могли да допринасят за късогледство, поради начина, по който зеницата се свива, за да ограничи количеството светлина, влизащо в окото.

„Миопията е достигнала почти епидемични нива в световен мащаб, но все още не разбираме напълно защо“, казва неврологът Хосе-Мануел Алонсо.

„Нашите открития показват, че общ основен фактор може да е количеството светлина, достигащо до ретината по време на продължителна работа на близко разстояние – особено на закрито.“

Изследователите искали да разгледат три поведения, свързани с гледането на близки обекти: как очите се фокусират (акомодация ), как се обръщат навътре и как зениците се свиват. Те направили корекции, за да отчетат активирането на пътищата ON и OFF в ретината, отговорни съответно за обработката на светлината и тъмнината.

По-слабият ON път е бил свързван с миопия, но основният механизъм не е бил ясен. Едно от ключовите открития тук е, че контрастът е по-важен от яркостта, когато става въпрос за завъртане на очите навътре и свиване на зениците.

Екипът също така наблюдава, че при миопите очите са склонни да бъдат обърнати навътре в по-голяма степен, дори преди фокусиране, и че зениците им се свиват повече от тези с нормално зрение. Тази комбинация вероятно отслабва пътя ON.

Тези наблюдения бяха достатъчни, за да се формулира нова хипотеза: че при миопия фокусът е с приоритет пред яркостта, създавайки един вид обратна връзка, която свръхкомпенсира и след това влошава състоянието.

А на закрито, където има много по-малко светлина, това е по-голям проблем.

„При ярка външна светлина зеницата се свива, за да защити окото, като същевременно позволява на достатъчно светлина да достигне до ретината“, казва докторантът по оптометрия Уруша Махарджан.

„Когато хората се фокусират върху близки обекти на закрито, като телефони, таблети или книги, зеницата също може да се свие, не заради яркостта, а за да се изостри изображението. При слабо осветление тази комбинация може значително да намали осветяването на ретината.“

Миопията е трудна за изучаване, защото включва множество фактори, включително силен генетичен компонент. Тя се причинява от по-дългата очна ябълка от нормалното, което означава, че входящите визуални сигнали не се фокусират правилно върху ретината – светлочувствителната тъкан, която покрива задната част на окото.

Аргументът тук е, че не само замъгленото зрение предизвиква или влошава миопията, но и загубата на светлина.

Това може да обясни защо твърде силните коригиращи лещи могат да бъдат проблематични: Екипът на SUNY предполага, че те намаляват светлината, както и влияят на фокуса.

„Нашите резултати подкрепят хипотезата, че миопията се развива при деца със слаба стимулация на ретината“, съобщават изследователите.

Важно е да се отбележат ограниченията на това проучване. То е проведено с малка извадка от хора, чието зрение не е измервано във времето, нито е сравнявано при условия на открито и на закрито. Изследователите правят някои обосновани предположения въз основа на своите открития и на предишни изследвания .

Въпреки това, тези обосновани предположения вече могат да бъдат анализирани по-подробно и биха могли да ни дадат така необходимата представа защо миопията засяга толкова много от нас. Очаква се близо 40 процента от младите хора да имат това състояние до 2050 г.

Въпреки че това тревожно увеличение често се приписва на факта, че децата прекарват повече време пред екраните, може да има и нещо друго, което е в играта: нарастваща склонност да стоят вътре и да се фокусират върху близки предмети, включително телефони и лаптопи.

„Това не е окончателен отговор“, казва Алонсо.

„Това е хипотеза, основана на измерима физиология, която обединява много съществуващи доказателства.“

„Необходими са още изследвания, но това ни дава нов начин да мислим за превенцията и лечението.“

Източник: sciencealert    
