Тръмп предложи „приятелско поглъщане на Куба"

Тръмп: Те нямат пари, в момента нямат нищо

27 февруари 2026, 20:29
Тръмп предложи „приятелско поглъщане на Куба“
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът Доналд Тръмп предложи „приятелско поглъщане“ на комунистическа Куба, докато дългогодишният опонент на САЩ преживява икономическа криза.

„Те нямат пари, в момента нямат нищо. Но водят преговори с нас и може би ще имаме приятелско поглъщане на Куба“, каза Тръмп.

По-рано днес високопоставен кубински представител заяви, че Куба и САЩ водят преговори след престрелката между кубински граничари и екипаж на моторна лодка, регистрирана в САЩ, в териториалните води на Куба, предаде ДПА.

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Заместник-министърът на външните работи на Куба Карлос Фернандес де Косио заяви, че американските власти са изразили желание за сътрудничество в изясняването на станалото. Той съобщи, че са осъществени обсъждания с Държавния департамент на САЩ и бреговата охрана на САЩ.

Кубинското Министерство на вътрешните работи съобщи, че граничарите са забелязали лодката рано в сряда близо до острова Кайо Фалконес в териториалните води на Куба. Когато граничен патрул се приближил до плавателния съд, за да го идентифицира, екипажът на лодката открил огън. Замесените в случая са кубински граждани, живеещи в САЩ.

Фернандес де Косио съобщи, че на борда на моторната лодка властите са намерили автомати, пистолети, коктейли “Молотов“, устройства за нощно виждане, бронежилетки, камуфлажно облекло, боеприпаси и комуникационно оборудване, както и отличителни знаци на „контрареволюционни терористични организации“.

Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Отношенията между САЩ и Куба са обтегнати от революцията от 1959 година, водена от Фидел Кастро, и се влошиха през последните седмици. Под управлението на Доналд Тръмп САЩ засилиха натиска върху кубинското правителство.

Въпреки напрежението двете страни поддържат нормална комуникация по въпросите за миграцията и бреговата охрана.

Източник: БГНЕС, БТА    
Доналд Тръмп Куба САЩ
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 1 ден
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 1 ден
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
