Трамвай дерайлира, загинал и най-малко 39 ранени в Милано

При дерайлирането трамваят е ударил няколко души на улицата

27 февруари 2026, 19:20
Трамвай дерайлира, загинал и най-малко 39 ранени в Милано
Източник: AP/БТА

Е дин човек загина, а най-малко 39 души бяха ранени при дерайлиране на трамвай в Милано в Италия, предаде АНСА.

Инцидентът е станал в центъра на града, на булевард „Виторио Венето“.

Влак дерайлира край Милано, има загинали

При дерайлирането трамваят е ударил няколко души на улицата. Един от тях се е озовал под превозното средство и е починал. Много от ранените са били пътници в трамвая.

Милано беше домакин на Зимните олимпийски игри неотдавна и това привлече в града много спортисти и туристи. Предстои градът да е домакин на Параолимпийските игри.

130 ранени при катастрофа на влак в Италия

По време на церемонията по откриването на Зимните игри беше прожектирано филмче със скеч, в който президентът на Италия Серджо Матарела пътува именно с трамвай за стадиона „Сан Сиро“, на който се провеждаше церемонията. В скеча трамваят беше управляван от мотоциклетния шампион Валентино Роси.

Източник: AP/БТА

 

Източник: БТА, Габриела Големанска    
