Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира

А ндрей Бабиш натрупа състоянието си от производство на торове. Но друго, по-малко известно разклонение на неговата бизнес империя е помогнало за появата на бял свят на повече от 170 000 деца в цяла Европа.

Името на чешкия министър-председател рядко се свързва с FutureLife – една от най-големите мрежи за инвитро клиники в Европа, обхващаща 60 клиники в 16 държави, от Прага до Мадрид и Дъблин, пише POLITICO .

(Във видеото: Коалиционно споразумение в Чехия: Победителят Андрей Бабиш се договори с две евроскептични партии)

Но това е само една част от търговска империя, която обхваща азотни торове и индустриални ферми, асистирана репродукция, онлайн магазини за бельо и др. И чешкият лидер държи този портфейл, докато седи на масата, преговаряйки за бюджетите на ЕС, здравните правила и индустриалната политика.

Защо милиардерът Бабиш все още не е премиер на Чехия

И все пак в Брюксел никой не може да отговори на един измамно прост въпрос: кои от компаниите, свързани с Бабиш, получават пари от ЕС – и колко?

„Може би му даваме пари, без дори да знаем“, каза Даниел Фройнд, германски евродепутат от Зелените, който ръководеше разследванията на Европейския парламент за Бабиш по време на първия му мандат като премиер на Чехия от 2017 до 2021 г. През 2021 г. Парламентът прие с огромно мнозинство резолюция, осъждаща Бабиш за конфликт на интереси, включващ субсидии от ЕС и компании, основани от него.

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Съгласно правилата на ЕС страните членки са отговорни за проверката на конфликти на интереси и докладването за това кой в ​​крайна сметка се възползва от средствата на ЕС. Но няма единен общоевропейски регистър, свързващ крайните бенефициенти с всички плащания от ЕС – което прави трансграничния надзор труден.

Въпросът изплува отново, докато Бабиш се завръща на власт и отново заема място сред останалите държавни и правителствени ръководители на ЕС в Европейския съвет. В този ексклузивен орган той помага при преговорите за дългосрочния бюджет на блока, селскостопанските субсидии и други рамки за финансиране, които оформят секторите, в които неговите компании могат да оперират.

Оправдаха бившия чешки премиер Бабиш за злоупотреби с евросредства

Години наред дебатите за конфликтите на интереси на Бабиш се въртяха около едно име – Agrofert, агроиндустриалната империя, за която одиторите на ЕС и Чехия установиха, че е получила неправомерно над 200 милиона евро под формата на европейски и национални земеделски субсидии. Суспендирането на плащания и исканията за възстановяване продължават: тази седмица чешките власти спряха някои земеделски субсидии за Agrofert до извършването на нов правен преглед на съответствието на компанията с правилата за конфликт на интереси.

Бабиш последователно отхвърля обвиненията в нарушения. Неговият офис заяви, че той „спазва всички обвързващи правила“ и че „в момента няма конфликт на интереси“, добавяйки, че акциите на Agrofert се управляват от независими експерти и че той „не е и никога няма да бъде собственик на акции на Agrofert“.

Защо се стигна до най-големия протест след комунизма в Чехия

В парламентарен дебат по-рано този месец той отхвърли противоречието като политически мотивирано, обвинявайки опонентите си, че са „измислили“ въпроса с конфликта на интереси, защото не са успели да го победят пред избирателните урни.

Но критиците твърдят, че подновеният фокус върху Agrofert прикрива много по-широк търговски отпечатък.

„Agrofert е само половината от проблема“, каза Петр Бартон, главен икономист в Natland, частна инвестиционна група в Прага. „Законът не казва ‘не трябва да се облагодетелстваш от компании, наречени Agrofert’. Той казва, че не трябва да се облагодетелстваш от никакви компании, субсидирани от или получаващи публични пари.“

Невидимият стълб

Отделно от Agrofert стои Hartenberg Holding – инструмент за дялово инвестиране, който Бабиш съосновава с финансиста Йозеф Янов през 2013 г. Той притежава мажоритарен дял във фонда чрез SynBiol – компания, която притежава изцяло и която, за разлика от Agrofert, не е прехвърлена в доверително управление.

С активи на стойност около 600 милиона евро, Hartenberg инвестира в здравеопазване, търговия на дребно, авиация и недвижими имоти. Въпреки това той е привлякъл само малка част от вниманието, насочено към земеделския холдинг, според Ленка Стриалова от чешката организация за надзор на публичните разходи Hlídač státu.

Бабиш: Аз съм шокиран от случващото се в България

„Наред с Agrofert има втори, по-малко видим стълб от бизнес дейностите на Бабиш, който в момента не е предназначен за поставяне в доверителни фондове“, каза тя.

Този стълб включва FutureLife, чиито 2100 специалисти помагат на двойки да заченат в Чехия, Словакия, Обединеното кралство, Ирландия, Румъния, Холандия, Испания, Италия и Естония. Клиниките работят в политически чувствително пространство, оформено предимно от националните системи за възстановяване на разходите за здравеопазване и застрахователните правила, а не от решения, взети директно в Брюксел. Тези системи обаче функционират в рамките на по-широка регулаторна рамка на ЕС.

Hartenberg притежава 50,1 процента от FutureLife. Компанията заяви в изявление, че Бабиш няма оперативна роля, няма място в борда и няма правомощия за вземане на решения. Тя добави, че клиниките на FutureLife работят като други доставчици на здравни услуги и се възстановяват от националните системи за обществено здравно осигуряване при същите правила.

Но здравеопазването е само един ъгъл от портфолиото. Чрез Hartenberg капиталът, свързан с Бабиш, се влива и в ежедневната търговия на дребно. Astratex – онлайн търговец на бельо, който сега оперира на около 10 европейски пазара и генерира десетки милиони евро годишен приход. Hartenberg придоби контролния пакет през 2018 г.

В Чехия купувачите могат да се срещнат и с щандовете за цветя Flamengo – мрежа от около 200 обекта, продаващи букети и погребални аранжировки в супермаркети и молове. Други онлайн бизнеси, свързани с Бабиш, включват търговци на спортно оборудване, вълна и текстил. Бабиш е инвестирал и в градско развитие и недвижими имоти чрез Hartenberg. Нито един от бизнесите на Hartenberg не е бил обвиняван в злоупотреба със субсидии от ЕС.

Но дългогодишният случай „Щъркелово гнездо“, разследван за първи път преди повече от десетилетие, показва колко трудно може да бъде проследяването на бизнес мрежата на Бабиш. Става въпрос за предполагаема измама със субсидия от ЕС в размер на 2 милиона евро през 2008 г. Прокурорите обвиниха Бабиш и негови сътрудници в манипулиране на собствеността на центъра, за да получат средствата. Той беше оправдан през 2023 г., но апелативният съд отмени присъдата и нареди нов процес.

Днес курортът вече не е част от Agrofert. Той е собственост на Imoba – компания, изцяло контролирана от SynBiol на Бабиш.

Взети заедно, активите на Бабиш извън Agrofert обхващат системи за здравно осигуряване, регулация на онлайн търговията, надзор на авиационната безопасност и недвижими имоти в множество юрисдикции на ЕС. Теоретично, един чешки потребител би могъл да се срещне с компании, свързани с Бабиш, на почти всеки етап от живота: торовете в полетата, хляба на рафта, букета за сватбата, апартамента в Прага и дори клиниката, която помага за зачеването. И накрая, може би, цветята още веднъж.

Защо Брюксел не може да ги следи

Комисията заяви, че не поддържа консолидиран списък на компаниите, притежавани или контролирани от Бабиш в страните членки. Нито пък разполага с изчерпателна сметка на средствата от ЕС, получени от компании, свързани с него извън Agrofert. Вместо това отговорността за събиране на данни за крайните собственици лежи предимно върху националните власти.

Комисията потвърди пред POLITICO, че е поискала от чешките власти да обяснят как се предотвратяват конфликти на интереси във връзка с компаниите под контрола на Бабиш извън Agrofert. Чешкият министър на регионалното развитие Зузана Мразова потвърди в четвъртък получаването на писмото и заяви, че според нея премиерът е направил всичко необходимо за спазване на закона.

Фройнд твърди, че корпоративната сложност се е превърнала в проблем сама по себе си. Проследяването на крайните получатели на средства от ЕС в момента е много трудно, а понякога и невъзможно поради фрагментираните регистри на собствеността в Европа.

Критиците контрират, че законът никога не е бил писан с мисъл за милиардери, управляващи мултисекторни империи. В действителност много компании, притежавани чрез структурите Hartenberg и SynBiol, продължават да работят в области, оформени от публични разходи и политически решения, без да са част от никакво споразумение за продажба или доверително управление.

От торове до плодовитост и погребални цветя – структурата е лесна за проследяване в ежедневния живот. Далеч по-трудно е тя да бъде проследена на хартия.