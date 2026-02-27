„Величие” се регистрира в ЦИК за предсрочните избори

О т партия "Величие" внесоха над 11 000 подписа за регистрацията си в Централната избирателна комисия за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

„Възраждане“ подаде документи за изборите на 19 април

Това съобщиха от политическата формация във Фейсбук.

"След изборите ще се борим за България", обявиха от партията.

"Продължаваме Промяната" събра 5 хил. подписа за изборите

Припомняме, че "Величие" влезе в настоящия парламент след преизчисляване на резултатите от миналите парламентарни избори, след като в редица секции бяха установени нарушения.