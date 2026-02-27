Свят

7-часово изслушване на Хилари Клинтън по случая "Епстийн"

Тя посочи, че не си спомня някога да се е срещала с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г.

27 февруари 2026, 07:10
Значителен напредък в преговорите на Иран и САЩ
Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна
НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки
Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч
Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички
Досиетата „Епстийн“: Финансистът педофил сочи с пръст крал Чарлз
Ултиматумът на Тръмп срещу Иран: обратното броене тече
Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Б ившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън заяви пред репортери след 7-часовото си изслушване във връзка с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн пред надзорна комисия към долната камара на американския парламент (Конгреса на САЩ) - Камарата на представителите, че "цял ден" са й "задавали едни и същи въпроси", предаде Ройтерс.

Тя посочи, че не си спомня някога да се е срещала с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., нито да е летяла с частния му самолет или да е била на частния му остров в Карибския басейн.

"Не си спомням някога да съм имала контакт с г-н Епстийн", заяви Клинтън пред разпитващите я законодатели. Изслушването бе при закрити врата в Чапакауа, северно от Ню Йорк, където семейството ѝ има къща. Днес е предвидено на изслушване да се яви и съпругът ѝ - 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън.

Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

"Отговорих на всеки един въпрос - толкова изчерпателно, колкото ми позволява това, което знам", добави Хилари Клинтън, цитирана от ДПА.

"Не знам колко пъти трябваше да го кажа: не познавам Джефри Епстийн", отбеляза тя пред представителите на медиите.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

Методите на ЦРУ: 9 знака, че ви лъжат в очите (и как да ги разпознаете)

Нова кредитна програма за Украйна: МВФ отпуска 8,1 млрд. долара

Едно просто правило: 97-годишен учен разкрива тайната си за дълголетие

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

Земетресение разтърси Перу

Очаква ни слънчев петък, температурите достигат 12 градуса

Инфлуенсърката Флора се сбогува с Hell’s Kitchen

Румъния вдигна четири изтребителя днес заради дронове

Тръмп иска да прекрати защитата на сирийските имигранти

Мелания Тръмп ще ръководи заседание на Съвета за сигурност на ООН

Земетресение в Румъния, усетено и в България

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

Свят Преди 13 часа

България Преди 14 часа

Австрия прие закон срещу "шринкфлацията"

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

