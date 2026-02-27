7-часово изслушване на Хилари Клинтън по случая "Епстийн"

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

Б ившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън заяви пред репортери след 7-часовото си изслушване във връзка с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн пред надзорна комисия към долната камара на американския парламент (Конгреса на САЩ) - Камарата на представителите, че "цял ден" са й "задавали едни и същи въпроси", предаде Ройтерс.

Тя посочи, че не си спомня някога да се е срещала с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., нито да е летяла с частния му самолет или да е била на частния му остров в Карибския басейн.

Hillary Clinton denied any connection to Jeffrey Epstein during a closed-door House deposition, saying she never met him, never flew on his plane, and never visited his island or homes. She called the probe partisan and said she has nothing new to add.#HillaryClinton… pic.twitter.com/3nDlyF8Kkw — Geo Frontline (@geofrontlinetv) February 27, 2026

"Не си спомням някога да съм имала контакт с г-н Епстийн", заяви Клинтън пред разпитващите я законодатели. Изслушването бе при закрити врата в Чапакауа, северно от Ню Йорк, където семейството ѝ има къща. Днес е предвидено на изслушване да се яви и съпругът ѝ - 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън.

Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

"Отговорих на всеки един въпрос - толкова изчерпателно, колкото ми позволява това, което знам", добави Хилари Клинтън, цитирана от ДПА.

"Не знам колко пъти трябваше да го кажа: не познавам Джефри Епстийн", отбеляза тя пред представителите на медиите.