Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

П олицейско преследване като на филм в Нова Загора. Полицията спря след опит за бягство 37-годишен водач. За спирането на шофьора е направена блокада и е използвана лента с шипове. Водачът е неправоспособен и е отказал да му бъде направена проверка за наркотици.

"Това е резултат от нашата целенасочена работа спрямо системните нарушители на Закона за движение по пътищата. Полицейската операция беше конкретно насочена към спирането на този автомобил и този водач. Предварително бяхме направили разчет на полицейските сили. Идеята беше всичко да се случи максимално безопасно за останалите участници в движението". Това обясни в ефира на NOVA началникът на отдел "Охранителна полиция" към ОДМВР-Сливен комисар Димитър Кикьов.

Задържаха и шофьора на преследваната кола

По думите му предварителният анализ на ситуацията показал, че водачът ще се опита да избяга, тъй като "досието му като системен нарушител е изключително богато".

Комисар Кикьов подчерта, че преследването продължило в рамките на няколко минути. "След като му подадохме сигнал с полицейската кола да спре - той не се подчини. В близост се намираше втори патрулен екип, който разпъна лентата с шиповете. Водачът премина през нея и малко по-късно гумите се спукаха. Беше принуден да спре", подчерта униформеният.

След 30-минутна полицейска гонка: Арестуваха 39-годишен шофьор

Той обясни, че в четвъртък вечерта е имало идентичен случай в Ямболско: "Операцията беше съвместна - на три дирекции: Ямбол, Сливен и дирекция „Жандармерия“. Става дума за 38-годишен системен нарушител на пътя, чието свидетелство за управление е отнето преди повече от 10 години. В миналото е отказвал няколко пъти тест за наркотични вещества. След като беше принудително спрян с помощта на лента с шипове, му беше направен тест за наркотици, който се оказа положителен. Използвахме и полицейско куче, което претърси автомобила, в който бяха открити наркотични вещества".

Униформеният подчерта, че преди да се използва лентата с шипове - задължително се подава сигнал и се оставя достатъчно разстояние, за да може водачът да спре доброволно, ако желае. "Шиповете са конструирани така, че да останат в гумата и тя да изпуска въздуха постепенно, за да се осигури относително безопасно спиране. Ако след това водачът продължи да се движи, гумата се разпада. Това вече е на негов риск", подчерта комисар Кикьов.