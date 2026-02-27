Първа масова въздушна тревога в Русия през войната с Украйна

Д нес за първи път от началото на войната в Украйна, ракетна тревога беше обявена едновременно в поне 13 региона на Русия, повечето от които не граничат с Украйна, предава "Фокус".

Властите в Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Самара, Уляновск, Пенза, Саратов, Оренбург, Свердловск, Ростовска и Курска области, както и Пермски край, издадоха предупреждения за възможна ракетна атака.

Въздушна тревога беше обявена в източните и централни части на Украйна

Поне осем от тези региони издават тревога за ракетна опасност за първи път.

В някои региони, като Алметевск, общественият транспорт е спрян. Учениците в Казан и Ижевск бяха евакуирани от учебните заведения, както и служителите на летище Курумоч в Самара.

Руските медии, позовавайки се на правителството на Чувашия, съобщиха, че една украинска ракета "Фламинго“ е била свалена в небето над републиката, а другата е "променила курса и е прелетяла извън региона“.

По-късно руското Министерство на извънредните ситуации обяви отмяната на режима на ''ракетна опасност'' в девет региона на Приволжкия федерален окръг.

Одеска област под руска ракетна атака, обявена е тревога

Опасност от дронове е обявена и в редица региони на Руската федерация - в Белгородска, Саратовска и Уляновска област, както и в Краснодарския край.