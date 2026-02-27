Свят

Първа масова въздушна тревога в Русия през войната с Украйна

Поне осем от тези региони издават тревога за ракетна опасност за първи път

27 февруари 2026, 22:05
Първа масова въздушна тревога в Русия през войната с Украйна
Източник: AP/БТА

Д нес за първи път от началото на войната в Украйна, ракетна тревога беше обявена едновременно в поне 13 региона на Русия, повечето от които не граничат с Украйна, предава "Фокус".

Властите в Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Самара, Уляновск, Пенза, Саратов, Оренбург, Свердловск, Ростовска и Курска области, както и Пермски край, издадоха предупреждения за възможна ракетна атака.

Въздушна тревога беше обявена в източните и централни части на Украйна

Поне осем от тези региони издават тревога за ракетна опасност за първи път.

В някои региони, като Алметевск, общественият транспорт е спрян. Учениците в Казан и Ижевск бяха евакуирани от учебните заведения, както и служителите на летище Курумоч в Самара.

Руските медии, позовавайки се на правителството на Чувашия, съобщиха, че една украинска ракета "Фламинго“ е била свалена в небето над републиката, а другата е "променила курса и е прелетяла извън региона“.

По-късно руското Министерство на извънредните ситуации обяви отмяната на режима на ''ракетна опасност'' в девет региона на Приволжкия федерален окръг.

Одеска област под руска ракетна атака, обявена е тревога

Опасност от дронове е обявена и в редица региони на Руската федерация - в Белгородска, Саратовска и Уляновска област, както и в Краснодарския край.

Източник: Фокус    
Ракетна тревога Русия Война в Украйна
Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Първа масова въздушна тревога в Русия през войната с Украйна

Първа масова въздушна тревога в Русия през войната с Украйна

Тръмп: Не съм доволен от Иран

Тръмп: Не съм доволен от Иран

Швеция свали руски дрон край френски самолетоносач

Швеция свали руски дрон край френски самолетоносач

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

Котешка панлевкопения (котешка чума)

Котешка панлевкопения (котешка чума)

<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 1 ден
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 1 ден
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
