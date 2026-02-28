Свят

Трагедия в Боливия: Военен самолет с банкноти се разби, поне 20 души загинаха

Машината „Херкулес С-130” излезе от пистата и помете автомобили на близка магистрала

28 февруари 2026, 08:13
Трагедия в Боливия: Военен самолет с банкноти се разби, поне 20 души загинаха
Източник: БТА

Т оварен самолет на боливийските военновъздушни сили, превозващ новоотпечатани банкноти, се разби снощи край столицата Ла Пас, като причини смъртта на най-малко 20 души, предаде Франс прес. Най-малко 28 души са били ранени.

Министърът на отбраната Марсело Салинас съобщи, че самолетът „Херкулес С-130“ е транспортирал нови банкноти от боливийската валута. Машината е кацнала на летището в Ел Алто - град близо до Ла Пас - но се е отклонила от пистата и е излязла в близко поле, където се е запалила. Пожарникарите са успели да потушат огъня, допълва Асошиейтед прес.

При инцидента са нанесени щети на най-малко 15 автомобила по магистрала в района. Все още не е уточнено колко от загиналите са били на борда на самолета и колко - в засегнатите превозни средства, заяви началникът на пожарната Павел Товар.

Генерал Серхио Лора от Военновъздушните сили на Боливия съобщи, че двама от шестимата членове на екипажа все още са в неизвестност. По думите му самолетът се е връщал от източния град Санта Крус.

Снимки в социалните мрежи показват отломки от самолета, смачкани автомобили и разпръснати по земята банкноти. Според Товар стотици хора са се опитали да събират парите, което е затруднило спасителните операции. Над 500 военнослужещи и 100 полицаи са били разположени в района, съобщиха местни медии.

Полицията и военните изгориха кутиите с банкнотите в присъствието на президента на Централната банка Дейвид Еспиноса, който заяви, че те „нямат платежна стойност, тъй като никога не са били пуснати в обращение“. Той не уточни каква сума е била транспортирана, но каза, че банкнотите са пристигнали в Санта Крус от чужбина.

Властите временно спряха всички полети до и от международното летище.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Самолетна катастрофа Боливия Банкноти Военновъздушни сили Ла Пас Загинали и ранени Спасителни операции Изгаряне на пари Централна банка
