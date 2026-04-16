Свят

Войната в Украйна - нови въздушни удари с цивилни жертви

Сред пострадалите има деца, съобщават международни агенции и местни власти

Обновена преди 1 час / 16 април 2026, 08:05
Горивата през 2026: Франция бори спекулата, какви са цените в съседите ни и в ЕС

Горивата през 2026: Франция бори спекулата, какви са цените в съседите ни и в ЕС
Израел и Ливан с противоречиви сигнали за възможни преговори

Израел и Ливан с противоречиви сигнали за възможни преговори
Хелий-3: Супергоривото за трилиони в лунния прах, с което последният човек на Луната ще спаси Земята

Хелий-3: Супергоривото за трилиони в лунния прах, с което последният човек на Луната ще спаси Земята
„Нещо не беше наред с паметта му“: Бивш колега на Принс проговори за дните преди смъртта му

„Нещо не беше наред с паметта му“: Бивш колега на Принс проговори за дните преди смъртта му
Българка с коментар след вота в Унгария: Има страх, има тревога, но има и нови надежди

Българка с коментар след вота в Унгария: Има страх, има тревога, но има и нови надежди
Министерският съвет обсъжда Национална програма за превенция на туберкулозата

Министерският съвет обсъжда Национална програма за превенция на туберкулозата
Накратко: Черна или червена карта - лотарията в Тайланд, която решава съдби за секунди

Накратко: Черна или червена карта - лотарията в Тайланд, която решава съдби за секунди
Накратко: Алгоритъмът е новият парламент – как телефонът в джоба ни пренаписа правилата на властта

Накратко: Алгоритъмът е новият парламент – как телефонът в джоба ни пренаписа правилата на властта

Р усия и Украйна си размениха смъртоносни въздушни удари през нощта срещу 15 и 16 април, при които има загинали и ранени цивилни, включително деца, съобщават международните агенции и местните власти.

Днес в Одеса е обявен ден на траур във връзка с трагедията, станала в нощта на 15 срещу 16 април 2026 г. след масирана смесена атака на руските сили срещу града, която доведе до смъртта на хора, съобщиха на сайта на Одеския градски съвет.

Държавното знаме на Украйна и знамето на град Одеса с траурни ленти са спуснати наполовина върху сградите.

На предприятията, институциите и организациите в града се препоръчва да ограничат използването на музика и провеждането на развлекателни събития.

Градските власти на Одеса се прекланят пред паметта на загиналите и изразяват искрени съболезнования на техните семейства и близки.

  • Деца сред жертвите при удар в руския Краснодарски край

Две деца - на 5 и 14 години - загинаха в руския Краснодарски край при украинско нападение с дронове, съобщи областният губернатор Вениамин Кондратиев, цитиран от Франс прес.

По думите му атаката е засегнала жилищни сгради в град Туапсе. Двама възрастни също са ранени и са получили медицинска помощ.

Губернаторът определи нападението като „терористична атака“ и изрази съболезнования към семействата на жертвите, като добави, че местните власти са разпоредили подкрепа за пострадалите.

  • Жертви и ранени при руски удари в Киев и други украински градове

Руски сили са нанесли ракетни и дронови удари по украинската столица Киев и други градове в ранните часове на деня, при което са загинали най-малко трима души, сред които 12-годишно дете, съобщават местните власти, цитирани от Ройтерс и Франс прес.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в столицата са загинали 12-годишно момче и 35-годишна жена. По думите му най-малко десет души са ранени, а шестима са настанени в болница.

Началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко уточни, че броят на ранените в Киев достига 18 души, включително деца.

Спасителни операции са проведени в няколко района на града, включително Подилския, където се е срутил етаж от частна жилищна сграда, а дете е било извадено изпод развалините.

Удари са засегнали и други украински градове. В Днепър един човек е загинал, съобщи началникът на областната военна администрация Олександър Ганжа. В Одеса и Днепропетровска област има най-малко по петима ранени, по данни на местните власти.

По-рано беше съобщено и за пострадали в Харков, където са ранени най-малко двама души, а са нанесени щети по газопровод. Кметът Игор Терехов уточни, че един от дроновете е ударил близо до жилищна сграда.

Руски атаки в Украйна: 5 убити, десетки ранени, включително деца

  • Нови удари по Одеса и щети в града

Одеса е била подложена на нова атака същата нощ, като е имало силни взривове в централните части на града.

Местните власти съобщават за най-малко петима ранени, а ударната вълна е изпочупила прозорци в Приморски район. Жителите са били призовани да се укрият в бомбоубежища.

Спасителни екипи продължават работа на място, като се разчистват последиците от ударите.

Дете загина при масирана руска атака срещу Одеса

  • Българска делегация е била в Одеса по време на атаките

В Одеса по време на атаката е присъствала българска делегация, включваща генералния директор на БТА Кирил Вълчев, ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев и изпълнителния директор на „Музикаутор“ Иван Димитров.

Делегацията е участвала в откриването на паметна плоча на българския възрожденски поет Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария - неговото бивше учебно заведение. В церемонията е участвал и генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов.

Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души, като значителна част от нея живее в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

  • Трета въздушна тревога бе обявена след полунощ в Одеса и региона

Председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер написа в канала си в Телеграм призовава всички жители и гости на града да се укриват в бомбоубежища.

От акваторията на Черно море към Одеса, Черноморск, Южни и Чабанка се движат дронове, информират в местните канали в Телеграм.

Сирените бяха задействани в 08.46 часа. 

Източник: БТА    
Руско украинска война Въздушни удари Цивилни жертви Деца жертви Киев Одеса Краснодарски край Ракетни атаки Дронови атаки Нападение срещу цивилни
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

България Преди 11 минути

Към момента няма данни за пострадали хора

Медведев: Заводи за дронове в Европа могат да станат цели на Русия

Москва публикува списък с предприятия в Европа, свързани с производство на дронове за Украйна

Свят Преди 21 минути

Изявленията идват след публикуван списък с предприятия в ЕС и съюзнически държави

Франция освободи петролен танкер, свързван със "сенчестия флот"

Франция освободи петролен танкер, свързван със "сенчестия флот"

Свят Преди 31 минути

Корабът беше задържан през март заради липса на доказателства за флаг и собственост

Снимката е илюстративна

Почина котаракът Румен – любимецът на хиляди българи в социалните мрежи

България Преди 40 минути

Българското интернет пространство потъна в скръб след новината за кончината на харизматичния котарак Румен. Любимецът на хиляди си отиде на 9-годишна възраст, оставяйки след себе си стотици истории и незабравимия си поглед към света.

Дара Екимова представя „Броя звезди" – емоционална изповед и начало на нов албум

Дара Екимова представя „Броя звезди“ – емоционална изповед и начало на нов албум

Любопитно Преди 40 минути

Дара Екимова сподели новия си проект „Броя звезди“ – авторска поп-трап изповед за пропуснатите мигове, която бележи началото на предстоящия ѝ втори албум. Песента е много важна за Дара Екимова, както самата тя признава, защото е вътрешно преобръщане

Йотова: Да атакуваш Конституцията означава да атакуваш фундамента на държавата

Конституционният съд отбеляза 35 години от създаването си във Велико Търново

България Преди 52 минути

Създаването на Конституционен съд става възможно след приемането на 12 юли 1991 г. от Великото народно събрание на Конституция на Република България

Кристалина Георгиева предупреди за глобален трус, БНБ балансира на ръба

Геополитическото „влакче на ужасите“: Кристалина Георгиева предупреди за глобален трус, БНБ балансира на ръба

Свят Преди 54 минути

Кристалина Георгиева предупреди, че конфликтът в Близкия изток рискува да предизвика тежка глобална криза с прекъсване на веригите за доставки, рязък скок на цените на енергията и храните и по-висока инфлация, като призова правителствата към спешни мерки за ограничаване на търсенето и централните банки

Нови случаи на морбили в страната

МЗ: Нови случаи на морбили са регистрирани в страната

България Преди 1 час

Общият брой на заболелите е 132 души

Снимката е илюстративна

Ледена „бомба" от небето: Огромен къс проби покрив на къща и падна върху диван в Калифорния

Свят Преди 1 час

FAA разследва шокиращ инцидент под самолетната траектория на летището в Лос Анджелис. Жители на Уитиър са в стрес, след като мръсен леден блок премина през тавана им със звук на експлозия, повдигайки въпроси за авиационната безопасност

Шеф Иван Манчев: Нашите ми купиха "Балканче", а аз разпродадох частите! (ВИДЕО)

Шеф Иван Манчев: Нашите ми купиха "Балканче", а аз разпродадох частите! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

В новия епизод на подкаста „Елизабетско“ Иван Манчев сваля престилката на телевизионен шеф и показва човека зад името – директен, амбициозен и без страх да казва истината, дори когато тя не е удобна

Делегацията на КРИБ с посланик Джон Хърбст, бивш посланик на САЩ в Украйна и директор на Центъра за Евразия към Атлантическия съвет

Визита в САЩ укрепва контактите на КРИБ с държавни институции, мозъчни тръстове, университети и финансови инвеститори

България Преди 1 час

Делегация на работодателската организация проведе серия от срещи в Държавния департамент и водещи институти във Вашингтон. Акцент в разговорите бяха енергийната диверсификация през Вертикалния газов коридор, борбата с хибридните заплахи и разширяването на присъствието на българския бизнес на пазара в САЩ

Сигнал за бомба евакуира Съдебната палата в София

Сигнал за бомба евакуира Съдебната палата в София

България Преди 1 час

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната

Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

Технологии Преди 2 часа

Android има много възможности, като някои от тях могат да ни спестят доста време, ако ги използваме правилно и редовно. Повечето от тях са малко познати на хората, които пропускат да се възползват от пълния потенциал на своя смартфон

Бейрут "не е в течение" за предстоящите преговори между Ливан и Израел

Бейрут "не е в течение" за предстоящите преговори между Ливан и Израел

Свят Преди 2 часа

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан

Пожар в петролна рафинерия край Мелбърн

Пожар в петролна рафинерия край Мелбърн

Свят Преди 2 часа

Огънят в „Вива Енерджи“ в Гийлонг засегна част от производството на горива

Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан

Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан

Свят Преди 2 часа

Нарастващите надежди на американски официални лица, консервативни анализатори и експерти, че блокадата може да пречупи Иран, се основават на предположение, което многократно е подвеждало САЩ в Близкия изток

Всичко от днес

От мрежата

