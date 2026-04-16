Войната в Украйна - нови въздушни удари с цивилни жертви

Р усия и Украйна си размениха смъртоносни въздушни удари през нощта срещу 15 и 16 април, при които има загинали и ранени цивилни, включително деца, съобщават международните агенции и местните власти.

Днес в Одеса е обявен ден на траур във връзка с трагедията, станала в нощта на 15 срещу 16 април 2026 г. след масирана смесена атака на руските сили срещу града, която доведе до смъртта на хора, съобщиха на сайта на Одеския градски съвет.

Държавното знаме на Украйна и знамето на град Одеса с траурни ленти са спуснати наполовина върху сградите.

На предприятията, институциите и организациите в града се препоръчва да ограничат използването на музика и провеждането на развлекателни събития.

Градските власти на Одеса се прекланят пред паметта на загиналите и изразяват искрени съболезнования на техните семейства и близки.

Деца сред жертвите при удар в руския Краснодарски край

Две деца - на 5 и 14 години - загинаха в руския Краснодарски край при украинско нападение с дронове, съобщи областният губернатор Вениамин Кондратиев, цитиран от Франс прес.

По думите му атаката е засегнала жилищни сгради в град Туапсе. Двама възрастни също са ранени и са получили медицинска помощ.

Губернаторът определи нападението като „терористична атака“ и изрази съболезнования към семействата на жертвите, като добави, че местните власти са разпоредили подкрепа за пострадалите.

Russian air attacks on Ukraine kill three people, including a 12-year-old child in Kiev, the local authorities say, while Russia's officials report the killing of two children in a Ukrainian attack in the country's southern Krasnodar Krai https://t.co/QwOJP6Jy3Y — TRT World (@trtworld) April 16, 2026

Жертви и ранени при руски удари в Киев и други украински градове

Руски сили са нанесли ракетни и дронови удари по украинската столица Киев и други градове в ранните часове на деня, при което са загинали най-малко трима души, сред които 12-годишно дете, съобщават местните власти, цитирани от Ройтерс и Франс прес.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в столицата са загинали 12-годишно момче и 35-годишна жена. По думите му най-малко десет души са ранени, а шестима са настанени в болница.

Началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко уточни, че броят на ранените в Киев достига 18 души, включително деца.

Спасителни операции са проведени в няколко района на града, включително Подилския, където се е срутил етаж от частна жилищна сграда, а дете е било извадено изпод развалините.

Удари са засегнали и други украински градове. В Днепър един човек е загинал, съобщи началникът на областната военна администрация Олександър Ганжа. В Одеса и Днепропетровска област има най-малко по петима ранени, по данни на местните власти.

По-рано беше съобщено и за пострадали в Харков, където са ранени най-малко двама души, а са нанесени щети по газопровод. Кметът Игор Терехов уточни, че един от дроновете е ударил близо до жилищна сграда.

Руски атаки в Украйна: 5 убити, десетки ранени, включително деца

Нови удари по Одеса и щети в града

Одеса е била подложена на нова атака същата нощ, като е имало силни взривове в централните части на града.

Местните власти съобщават за най-малко петима ранени, а ударната вълна е изпочупила прозорци в Приморски район. Жителите са били призовани да се укрият в бомбоубежища.

Спасителни екипи продължават работа на място, като се разчистват последиците от ударите.

Дете загина при масирана руска атака срещу Одеса

Българска делегация е била в Одеса по време на атаките

В Одеса по време на атаката е присъствала българска делегация, включваща генералния директор на БТА Кирил Вълчев, ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев и изпълнителния директор на „Музикаутор“ Иван Димитров.

Делегацията е участвала в откриването на паметна плоча на българския възрожденски поет Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария - неговото бивше учебно заведение. В церемонията е участвал и генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов.

Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души, като значителна част от нея живее в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Трета въздушна тревога бе обявена след полунощ в Одеса и региона

Председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер написа в канала си в Телеграм призовава всички жители и гости на града да се укриват в бомбоубежища.

От акваторията на Черно море към Одеса, Черноморск, Южни и Чабанка се движат дронове, информират в местните канали в Телеграм.

Сирените бяха задействани в 08.46 часа.