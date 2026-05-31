Какво следва за помощите за гориво, детските и пенсиите - говори социалният министър

31 май 2026, 11:38
Държана под ключ в „Люлин“ от раждането си: Пред NOVA говори едно от децата заложници
След огнения ад край Стара Загора: Има ли опасност за населението
Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора
Сребърен триумф! Стилияна Николова с нов медал от Европейското във Варна
Обрат с незаконния град край Варна: Освободиха задържаните украинци
„Познах го само по очите“ - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

М инистърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова коментира тежките наводнения, които засегнаха районът на Севлиево миналата седмица. „Може би от средата на тази седмица, следващата, ще имаме реално изплащане на първите помощи”, каза тя в предаването „Събуди се” по NOVA

Ефремова посочи, че до момента са подадени 220 заявления от пострадали при наводненията семейства.

Социалният министър заяви, че вече са направени над 500 обхода на засегнати домове и семейства. По думите ѝ процесът по подаване на заявления продължава, а част от тях вече са одобрени. „Имаме подадени реално 220 заявления. Това не означава, че е краят на подаването на заявленията”, каза Ефремова. Тя уточни, че вече има одобрени 12 заявления и помощите са готови за изплащане.

Министърът обясни, че максималната помощ при подобни ситуации може да достигне около 4000 евро, като размерът зависи от социалната оценка и конкретните критерии. По думите ѝ има три основни вида помощи – две еднократни от Агенцията за социално подпомагане и една допълнителна за покриване на щети върху имущество като хладилници, фризери и телевизори.

Ефремова коментира и помощите за гориво от по 20 евро, които се отпускат при три последователни дни с цени над 1,60 евро за литър. Тя посочи, че до момента са подадени около 230 хиляди заявления. „Категорично считам, че имаше ефект”, каза министърът за мярката и добави, че в момента се обсъждат нови пакети от мерки за подкрепа заради ситуацията в Близкия изток и високите цени на горивата.

По темата за бюджета Ефремова заяви, че социалните плащания са гарантирани от закона, но ще бъде направен анализ на разходите и ефективността на мерките. „Един от моите най-големи приоритети ще бъде преглед, анализ на ефекта на всички разходи и плащания”, посочи тя.

Министърът коментира и темата за пенсиите, като подчерта, че към момента няма разговори за промяна в швейцарското правило. По думите ѝ управляващото мнозинство подкрепя увеличението на минималната пенсия със 7,8%.

Ефремова заяви още, че ще бъде направен преглед на подоходния критерий за детските надбавки, така че семейства да не отпадат от обхвата заради минимално увеличение на доходите.

Възрастна жена и две деца пострадаха при пожар в апартамент във Варна

Образът на Владимир Путин: Плахият бюрократ, обсебен от идеята да бъде „спасител“

Държана под ключ в „Люлин“ от раждането си: Пред NOVA говори едно от децата заложници

Край на мистерията: Учени разкриха истината за малките ръчички на T.rex

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Голямото завръщане: Дичо и Митко Кърнев от D2 в откровен разказ за раздялата

След години на медийно мълчание, недоизказани думи и десетки градски легенди защо емблематичният тандем на D2 се разпадна на върха на славата си, основателите на групата застанаха един до друг

Зеленски бие тревога: Русия открито заплашва и други държави

„Армения трябва да бъде подкрепена. Молдова трябва да бъде подкрепена. Балтийските държави също. Азербайджан трябва да бъде подкрепен. Трябва да намерим начини да подкрепим и народа на Грузия – и това е обща европейска задача“, посочи украинският президент

Топ 5 „здравословни“ храни, които тайно съсипват зъбите ни

Някои от най-здравословните междинни закуски (снаксове) може да носят повече вреда, отколкото полза, когато става въпрос за денталното здраве

31 май: Започва царуването на Живия бог, когото времето забрави

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Кралете от Париж! ПСЖ покори Шампионската лига за втора поредна година

Парижани триумфираха в "турнира на богатите" за втора поредна година след победа над Арсенал след изпълнение на дузпи

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект в Смолян

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Националките Стилияна Николова, Ева Брезалиева при жените и София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от десетте си изигравания 277.600 точки

ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

Близо 200 години след смъртта му ДНК анализът хвърля нова светлина върху живота, болестите и семейната история на един от най-великите композитори в историята

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

На 27 май бяха задържани общо седем души за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици в София

Почина актрисата Кели Лий Къртис — сестрата на Джейми Лий Къртис

Актрисата Кели Лий Къртис си отиде на 69-годишна възраст в дома си в Калифорния. Скръбната вест сподели нейната по-малка сестра – носителката на „Оскар“ Джейми Лий Къртис, която я изпрати с трогателно послание в социалните мрежи

Забраниха концертите на Кание Уест и Травис Скот в Италия

Италианските власти отмениха юлските концерти на рапърите Кание Уест и Травис Скот в Реджо Емилия. Решението е взето по настояване на еврейската общност и заради опасения от сериозни контрадемонстрации и заплахи за обществения ред в страната

"Росатом" заяви, че украински дрон е ударил Запорожката АЕЦ

Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 г. и остава близо до фронтовата линия в югоизточната украинска Запорожка област

Шефът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна в епицентъра на Ебола в Конго

Шефът на СЗО посети лечебен център и се срещна с представители на местните власти, здравни работници и засегнатите семейства

САЩ отмениха забраната за влизане на бизнесмена Александър Манолев

Манолев беше публично санкциониран през 2021 г. по член 7031(c) от американското законодателство – механизъм, който забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат в САЩ

Зад кулисите на щастието: Папи Ханс разкри непознатото си лице в новия си хит „90-а“

„90-а“ звучи като лято. В песента виждаме човека, който умее да се радва на живота. Човекът, който може да се забавлява. И който напомня, че понякога щастието не е голямо откритие, а просто лято с правилните хора

Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

Близки довереници на Джон Ф. Кенеди-младши разкриха неподозирани подробности за отношенията му с поп иконата Мадона, след като певицата изненадващо призна в интервю, че покойният наследник на президентската фамилия е бил най-добрият ѝ любовник

