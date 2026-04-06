Русия спаси десетки миньори след атака от Украйна

В сички 41 миньори, които бяха затрупани под земята, след като Украйна атакува въглищната мина "Билореченска" в контролираната от Русия Луганска област, са евакуирани и са в безопасност, съобщиха назначените от Москва власти, цитирани от "Ройтерс".

Назначеният от Москва областен управител Леонид Пасечник каза, че електроснабдяването е възстановено, а миньорите са изведени на повърхността.

Той добави, че никой от тях не е пострадал и не е потърсил медицинска помощ.

По-рано Пасечник каза, че украинският удар е нанесъл щети на електрическа подстанция, захранваща мината, заради което миньорите са останали блокирани под земята.