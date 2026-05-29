Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

29 май 2026, 09:26
„Ако е опасно за САЩ, опасно е и за нас“: Център за Ебола в Кения взриви мрежата

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

ООН с черна прогноза: Светът е изправен пред невиждани жеги, една година ще обърка всичко

Български турист беше ранен от мечка в Румъния

Фон дер Лайен и Румен Радев дадоха съвместна пресконференция

„Супер Ел Ниньо“: Ако мислите, че сега е горещо, подгответе се за това, което предстои

Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Б рюксел размразява 370 милиона евро за България по Плана за възстановяване и устойчивост срещу обещанията на новата власт за антикорупционни действия. В четвъртък премиерът Румен Радев се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която отчете „добър прогрес в борбата с корупцията“ у нас и съобщи, че комисията размразява спрените пари, след като управляващите задействаха възстановяването на Антикорупционната комисия. Румен Радев се срещна и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, както и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщава NOVA.

Едно от посланията на срещата между Радев и Фон дер Лайен беше един вид легитимация на правителството по доста топъл начин, включително със специални поздравления за приемането на еврото. Също така тя обяви, че ЕК е готова да размрази блокираните средства по ПВУ, но за да ги получи България, трябва да довърши започнатите реформи. Комисията вижда положителен знак в създаването на Антикорупционната комисия и началото на промените в съдебната система.

Имаше промени в прокуратурата, но ЕК иска тези процеси да бъдат завършени до края на август, за да може средствата да бъдат преведени на България и да бъдат одобрени останалите близо 3 милиарда евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Друг важен акцент в срещата беше и геополитическото послание на Урсула фон дер Лайен. Тя постави България в Източноевропейския план за сигурност и подчерта, че разчита на българската подкрепа за Украйна, както и за противодействие на хибридните атаки срещу Европейския съюз. 

По времето, в което Румен Радев беше в Брюксел, там пристигна и новият унгарски премиер Петер Мадяр, за да търси отблокиране на средства за Будапеща. Европейската комисия обаче е предпазлива, защото вече беше критикувана, че отпуска средства прекалено лесно само срещу обещания. Затова сега тя иска да види реални и завършени резултати.

