Край на мистерията: Учени разкриха истината за малките ръчички на T.rex

Д ългогодишната мистерия защо тиранозавър рекс е имал непропорционално малки ръце изглежда е разкрита. Нов научен анализ предполага, че еволюцията на по-големия череп на хищника е довела до редукция на предните му крайници.

Изследване, публикувано в Royal Society, анализира 85 вида динозаври. То открива закономерност при пет групи – тиранозаври, цератозавриди, мегалозавриди,абелизавриди и кархародонтозавриди. При тях се наблюдава тенденция към по-големи глави и по-къси предни крайници. Тази тенденция се е повтаряла в различни хищнически линии на динозаври, разделени от милиони години и географски разпространени по света, чиято причина оставаше неизвестна, пише The New York Post.

Еволюционната причина за редукцията на крайниците

Според изследването, с увеличаването на размера на плячката, тиранозаврите и други големи хищни динозаври са еволюирали да използват мощните си челюсти като основно оръжие. Това е довело до намаляване на еволюционната роля на ръцете им.

„Редуцирани/рудиментарни предни крайници са се развили поне в пет линии на тероподите в съответствие с повишена черепна здравина и гигантизъм“, се казва в доклада на Royal Society. Водещият автор Чарли Роджър Шерер от University College London отбелязва, че тъй като главата се е превърнала в основното оръжие за контакт с плячката, ръцете са станали все по-малко полезни.

„Еволюцията не обича да има всичко наведнъж. Тъй като T. rex и други върховни праисторически хищници са се фокусирали върху използването на главите си, за да свалят голяма плячка, природата просто е спряла да инвестира в поддържането на дълги и ноктести ръце“, посочва Шерер.

Различни пътища към еднакъв резултат

Изследователите също така установяват, че крайниците са се свивали различно при различните видове. При тиранозавридите всеки елемент на предния крайник е намалявал със сходна скорост. Това води до заключението, че различните видове вероятно са достигнали до един и същ резултат чрез различни еволюционни пътища.

Шерер отбелязва, че въпреки че ръцете на T. rex са се свивали в продължение на хиляди години, те не са били напълно безполезни. „Те очевидно са служили за някаква функция, иначе не биха ги имали. Каква точно е тази функция, не знам, но се надявам да открием това с още малко работа“, казва той.

Стефан Лаутеншлагер, палеонтолог и старши преподавател по палеобиология в University of Birmingham, коментира, че за разлика от T. rex, големите тревопасни не са следвали същата тенденция и са запазили дългите си ръце, вероятно за да захващат растителност и да се защитават от хищници.

„При животните инвестирането на енергия в растежа на различни органи и части от скелета е много скъпо. Ако някои органи като предните крайници играят по-малка роля, може да стане по-изгодно да се намали размерът им и да се инвестира в други органи“, обяснява Лаутеншлагер.

Тиранозавър Рекс – върховен хищник

Независимо от малките си ръце, T. rex се смята за най-големия сухоземен хищник на Земята. Той е достигал над 12 метра дължина, тежал е между 8 и 14 тона и е могъл да смазва кости със сила над 5400 килограма.

Този масивен месояден хищник е доминирал в горите и равнините на Северна Америка в продължение на около 2 до 3 милиона години, докато преди 66 милиона години астероид не е ударил полуостров Юкатан, унищожавайки три четвърти от живота на Земята.

Това ново изследване хвърля светлина върху еволюционните процеси, които оформят физическите характеристики на видовете, особено в контекста на адаптация към различни хранителни стратегии и екологични ниши.