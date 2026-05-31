Край на мистерията: Учени разкриха истината за малките ръчички на T.rex

Незав исимо от малките си ръце, T. rex се смята за най-големия сухоземен хищник на Земята. Той е достигал над 12 метра дължина, тежал е между 8 и 14 тона и е могъл да смазва кости със сила над 5400 килограма

31 май 2026, 11:53
Тиранозавър рекс   
Източник: iStock/GettyImages

Д ългогодишната мистерия защо тиранозавър рекс е имал непропорционално малки ръце изглежда е разкрита. Нов научен анализ предполага, че еволюцията на по-големия череп на хищника е довела до редукция на предните му крайници.

Изследване, публикувано в Royal Society, анализира 85 вида динозаври. То открива закономерност при пет групи – тиранозаври, цератозавриди, мегалозавриди,абелизавриди и кархародонтозавриди. При тях се наблюдава тенденция към по-големи глави и по-къси предни крайници. Тази тенденция се е повтаряла в различни хищнически линии на динозаври, разделени от милиони години и географски разпространени по света, чиято причина оставаше неизвестна, пише The New York Post.

Еволюционната причина за редукцията на крайниците

Според изследването, с увеличаването на размера на плячката, тиранозаврите и други големи хищни динозаври са еволюирали да използват мощните си челюсти като основно оръжие. Това е довело до намаляване на еволюционната роля на ръцете им.

„Редуцирани/рудиментарни предни крайници са се развили поне в пет линии на тероподите в съответствие с повишена черепна здравина и гигантизъм“, се казва в доклада на Royal Society. Водещият автор Чарли Роджър Шерер от University College London отбелязва, че тъй като главата се е превърнала в основното оръжие за контакт с плячката, ръцете са станали все по-малко полезни.

„Еволюцията не обича да има всичко наведнъж. Тъй като T. rex и други върховни праисторически хищници са се фокусирали върху използването на главите си, за да свалят голяма плячка, природата просто е спряла да инвестира в поддържането на дълги и ноктести ръце“, посочва Шерер. 

Различни пътища към еднакъв резултат

Изследователите също така установяват, че крайниците са се свивали различно при различните видове. При тиранозавридите всеки елемент на предния крайник е намалявал със сходна скорост. Това води до заключението, че различните видове вероятно са достигнали до един и същ резултат чрез различни еволюционни пътища.

Шерер отбелязва, че въпреки че ръцете на T. rex са се свивали в продължение на хиляди години, те не са били напълно безполезни. „Те очевидно са служили за някаква функция, иначе не биха ги имали. Каква точно е тази функция, не знам, но се надявам да открием това с още малко работа“, казва той.

Стефан Лаутеншлагер, палеонтолог и старши преподавател по палеобиология в University of Birmingham, коментира, че за разлика от T. rex, големите тревопасни не са следвали същата тенденция и са запазили дългите си ръце, вероятно за да захващат растителност и да се защитават от хищници.

„При животните инвестирането на енергия в растежа на различни органи и части от скелета е много скъпо. Ако някои органи като предните крайници играят по-малка роля, може да стане по-изгодно да се намали размерът им и да се инвестира в други органи“, обяснява Лаутеншлагер.

Тиранозавър Рекс – върховен хищник

Независимо от малките си ръце, T. rex се смята за най-големия сухоземен хищник на Земята. Той е достигал над 12 метра дължина, тежал е между 8 и 14 тона и е могъл да смазва кости със сила над 5400 килограма.

Този масивен месояден хищник е доминирал в горите и равнините на Северна Америка в продължение на около 2 до 3 милиона години, докато преди 66 милиона години астероид не е ударил полуостров Юкатан, унищожавайки три четвърти от живота на Земята.

Източник: Thinkstock/Guliver

Това ново изследване хвърля светлина върху еволюционните процеси, които оформят физическите характеристики на видовете, особено в контекста на адаптация към различни хранителни стратегии и екологични ниши.

Източник: The New York Post    
Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Любопитно Преди 1 час

Съкровището се състои от 2970 сребърни монети, за които се смята, че са заровени около 1047 г. Те носят имената на владетели като Етелред II, Ото III, Харалд Хардрада и легендарния крал Кнут

Социалният министър Наталия Ефремова

Какво следва за помощите за гориво, детските и пенсиите - говори социалният министър

България Преди 2 часа

Володимир Зеленски

Зеленски бие тревога: Русия открито заплашва и други държави

Свят Преди 3 часа

„Армения трябва да бъде подкрепена. Молдова трябва да бъде подкрепена. Балтийските държави също. Азербайджан трябва да бъде подкрепен. Трябва да намерим начини да подкрепим и народа на Грузия – и това е обща европейска задача“, посочи украинският президент

Владимир Путин

Образът на Владимир Путин: Плахият бюрократ, обсебен от идеята да бъде „спасител“

Свят Преди 4 часа

През цялото си време като руски президент Владимир Путин е бил нащрек за силата на визуалните образи. През годините Путин трансформира Русия от крехка зараждаща се демокрация в до голяма степен авторитарна държава, въртяща се около самия него като президент. Той също така драматично трансформира и себе си

Пожарът в склад за пластмасови отпадъци, предназначени за рециклиране, който се намира срещу гробищния парк на Стара Загора

След огнения ад край Стара Загора: Има ли опасност за населението

България Преди 5 часа

„Вчерашният ден за нашите граждани, за нашата област беше притеснителен във връзка с пожарната ситуация тук, но за радост тя е напълно овладяна“, това коментира областният управител доц. д-р Калоян Дамянов

Тътен с енергия на 300 тона тротил разтърси САЩ, НАСА разкри от какво е

Тътен с енергия на 300 тона тротил разтърси САЩ, НАСА разкри от какво е

Свят Преди 5 часа

Съобщения за експлозия от хора в цяла Нова Англия в САЩ в събота следобед вдигнаха на крак полицията и други служби, които се опитваха да разберат какво е предизвикало двойния тътен, разтърсил сгради в Масачузетс и Род Айлънд

Петдесетница

Петдесетница е: Какво повелява традицията и какви са забраните на този ден

България Преди 6 часа

Осмата нeделя след Великден е и се чества празникът Петдесетница, както и паметта на свети апостол Ерм и на мъченик Ермий. На Петдесетница се празнува рожденият ден на Христовата църква

Топ 5 „здравословни“ храни, които тайно съсипват зъбите ни

Топ 5 „здравословни“ храни, които тайно съсипват зъбите ни

Любопитно Преди 6 часа

Някои от най-здравословните междинни закуски (снаксове) може да носят повече вреда, отколкото полза, когато става въпрос за денталното здраве

Рамзес II

31 май: Започва царуването на Живия бог, когото времето забрави

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Кралете от Париж! ПСЖ покори Шампионската лига за втора поредна година

Кралете от Париж! ПСЖ покори Шампионската лига за втора поредна година

Свят Преди 15 часа

Парижани триумфираха в "турнира на богатите" за втора поредна година след победа над Арсенал след изпълнение на дузпи

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

България Преди 15 часа

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект в Смолян

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

България Преди 15 часа

Националките Стилияна Николова, Ева Брезалиева при жените и София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от десетте си изигравания 277.600 точки

Лудвиг ван Бетовен

ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

Любопитно Преди 16 часа

Близо 200 години след смъртта му ДНК анализът хвърля нова светлина върху живота, болестите и семейната история на един от най-великите композитори в историята

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

България Преди 16 часа

На 27 май бяха задържани общо седем души за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици в София

<p>Почина сестрата на Джейми Лий Къртис</p>

Почина актрисата Кели Лий Къртис — сестрата на Джейми Лий Къртис

Свят Преди 16 часа

Актрисата Кели Лий Къртис си отиде на 69-годишна възраст в дома си в Калифорния. Скръбната вест сподели нейната по-малка сестра – носителката на „Оскар“ Джейми Лий Къртис, която я изпрати с трогателно послание в социалните мрежи

