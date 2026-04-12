Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Р усия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушаване на обявеното по повод православния Великден примирие, само часове след влизането му в сила, предаде Reuters.

Спирането на огъня, обявено от Владимир Путин, започна в 16:00 ч. московско време (15:00 ч. българско време), като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще го спазва.

Въпреки това и двете страни съобщиха за нарушения. Губернаторите на руските гранични области Курск и Белгород заявиха, че украински дронове са атакували цели, при което са били ранени общо петима души. Сред тях има и дете, пострадало при удар по бензиностанция в град Лгов. Съобщава се и за материални щети по жилищни сгради в райони близо до границата.

От своя страна украинският Генерален щаб заяви, че руските сили са нарушили 32-часовото примирие общо 469 пъти. Според Киев са извършени десетки обстрели, настъпателни действия и удари с различни видове дронове.

Reuters отбелязва, че информацията за бойните действия не може да бъде потвърдена по независим начин.

В свое видеообръщение Зеленски не коментира конкретните твърдения за нарушения, но подчерта, че Украйна ще продължи да спазва примирието и е готова то да бъде удължено. Той предупреди, че при нови атаки Киев ще отговаря реципрочно и заяви, че продължаването на бойните действия от страна на Москва ще покаже „кой какво иска наистина“.

Подобно на тази година, и при предишното великденско примирие двете страни отново си отправиха взаимни обвинения за нарушения.

На фона на напрежението Владимир Путин присъства на среднощната великденска литургия в катедралата „Христос Спасител“ в Москва. В празничното си послание той определи Великден като „триумф на любовта, доброто и справедливостта“ и благодари на патриарха на Руската православна църква Кирил за подкрепата към участниците във войната.

Примирието беше обявено на фона на застой в международните усилия за прекратяване на конфликта, след като водените от САЩ преговори бяха преустановени. В същото време вниманието на международната общност е насочено и към кризата в Близкия изток, което допълнително усложнява дипломатическата обстановка.