Масирана руска атака срещу Одеса: Трима загинали, сред които и дете

Р уски удар по пристанищния град Одеса в южна Украйна уби в понеделник трима души, включително дете, и рани двама тежко, съобщиха местните власти.

По информация на ръководителя на военната администрация Сергий Лисак, при среднощната атака са нанесени сериозни щети върху жилищни сгради.

В отделен инцидент с дронове трима души са пострадали, като двама от тях са настанени в болница.

Ударите са засегнали жилищни блокове в Хаджибейския район на Одеса. Повредени са около 250 прозореца и 25 балкона, а четири балкона са напълно разрушени. Въпреки пораженията, електрозахранването и водоснабдяването в района са възстановени, докато подаването на газ временно е спряно.

Отломки от свален дрон са предизвикали пожар в пететажна жилищна сграда. Спасителните екипи са евакуирали около 20 души и са овладели огъня.

Паралелно с това губернаторът на руския Краснодарски край Вениамин Кондратиев съобщи за осем ранени, сред които две деца, при масирани атаки с дронове в региона. Нанесени са щети на жилищни сгради и частни домове.

Напрежението между Русия и Украйна остава високо, като атаките с дронове и ракети продължават и от двете страни на фронта.