Свят

Руски атаки в Украйна: 5 убити, десетки ранени, включително деца

През вчерашния ден областният център и пет населени места в Харковска област са били мишена на руски удари

Обновена преди 25 минути / 26 октомври 2025, 08:10
Руски атаки в Украйна: 5 убити, десетки ранени, включително деца
Източник: БТА/АР

П етима души бяха убити при руски атаки в Украйна, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.

В община Хуляйполе в Запорожска област един мъж е убит, а друг е ранен в резултат на въздушен удар на руските войски, се казва в публикация в "Телеграм" на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Руснаците удариха Ривнопол с управляеми въздушни бомби. 63-годишен мъж беше убит. (Един пострадал) е с мозъчно сътресение", написа той.

През вчерашния ден областният център и пет населени места в Харковска област са били мишена на руски удари, при които загина един човек, а седем бяха ранени, включително две деца, цитира Укринформ казаното от Олег Синегубов, началник на областната военна администрация в Харков.

"През изминалия ден град Харков и пет населени места в Харковска област бяха мишена на вражески удари. В резултат на обстрела един човек е загинал, а седем са ранени, включително две деца", написа Синегубов в "Телеграм".

Стана известно, че през нощта срещу неделя руски удари бяха нанесени и срещу Киев. В резултат на руската атака в украинската столица броят на ранените се увеличи до 31, включително седем деца, и бе потвърдена смъртта на трима души, съобщи в "Телеграм" Тимур Ткаченко, шефът на Киевската градска военна администрация.

Междувременно ТАСС съобщи, като се позова на Министерството на отбраната на Руската федерация, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 116 украински дрона.

"Средствата за противовъздушна отбрана са свалили три управляеми авиационни бомби и 116 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението.

Също така през изминалото денонощие руските войски нанесоха удари по енергийни обекти и пунктове за временно разполагане на формирования на Въоръжените сили на Украйна, съобщи Министерството на отбраната.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
киев русия украйна атака
Последвайте ни

По темата

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Песков: Некоректно е да се говори за

Песков: Некоректно е да се говори за "отменяне" на срещата между Путин и Тръмп, тъй като нямаше дата за нея

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

България Преди 1 час

Случаят е от частен имот в село Тенево

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Свят Преди 1 час

Прогнозират се потенциално катастрофални наводнения и свлачища в южната част на Доминиканската република и Хаити

Кола падна в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

Кола падна в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

България Преди 2 часа

Сигнал на тел. 112 е подаден половин час след полунощ

<p>Заради санкциите: ЕС забрани&nbsp;екскурзиите&nbsp;до Русия и Беларус</p>

Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Свят Преди 2 часа

Новината не се хареса на българския туристически бранш

Бойците от кюрдската ПКК се изтеглят от Турция в Северен Ирак

Бойците от кюрдската ПКК се изтеглят от Турция в Северен Ирак

Свят Преди 3 часа

На гара, в музей, църква, затвор: Вижте нестандартните места, на които ще гласуват в Нидерландия

На гара, в музей, църква, затвор: Вижте нестандартните места, на които ще гласуват в Нидерландия

Свят Преди 3 часа

Избирателна секция ще отвори врати за първи път в бившия концентрационен лагер в Амерсфорт

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

България Преди 4 часа

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

България Преди 4 часа

Ако не бъда председател на парламента, няма да е пречка да остана народен представител, каза тя

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

Свят Преди 4 часа

Според вестник Le Parisien двамата мъже са от парижкото предградие Сен-Сен-Дени

<p>Биков за санкциите срещу &bdquo;Лукойл&ldquo;: Ситуацията е сложна</p>

Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме

България Преди 5 часа

Надявам се да не се стига до крайни ситуации, заяви депутатът

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Любопитно Преди 5 часа

В подкаста „Храмът на историите“ певицата разкрива за трансформацията си, първата любов и цената на славата

<p>Русия успешно&nbsp;тества &quot;непобедимата&quot; междуконтинентална ракета &quot;Буревестник&quot; (СНИМКИ)</p>

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория (СНИМКИ)

Свят Преди 5 часа

„Буревестник“ е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

България Преди 5 часа

ПП-ДБ не обсъжда нов вот на недоверие, но като втора политическа сила формацията показва, че е алтернатива на настоящото управление, заяви той

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

България Преди 6 часа

За инцидента съобщи д-р Александър Оскар в публикация във Facebook

<p>Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас</p>

НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас

Пари Преди 7 часа

Само за изминалата година цените на някои основни хранителни продукти са се повишили с повече от 20%

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Най-култовите цитати от "Приятели"

Edna.bg

Лора Каравелова - момичето, което умря от любов

Edna.bg

НА ЖИВО: Мъри и Гьозтепе гостуват на шампиона Галатасарай, състави

Gong.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Кристъл Палас, съставите

Gong.bg

БСП прие ротацията на председателя на НС

Nova.bg

Мъж загина, след като беше прострелян с ловна пушка, извършителят сам подал сигнал на полицията

Nova.bg