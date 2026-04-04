Нова атака срещу енергетиката на Украйна: Русия удари газови обекти в Полтава

Р уски въоръжени сили са нанесли удари по обекти на украинската енергийна компания "Нафтогаз" в Полтавска област. Това съобщи днес във "Фейсбук" главният изпълнителен директор на "Нафтогаз" Серхий Корецки, цитиран от Укринформ.

"В навечерието на католическия Великден руските сили атакуваха инфраструктурни обекти на групата "Нафтогаз" в Полтавска област. Ударите бяха нанесени с дронове. В резултат на обстрела избухна пожар. Малко по-късно последва втора атака. На мястото работят съответните служби. За щастие няма жертви", заяви Корецки.

Той отбеляза, че Русия продължава целенасочените атаки срещу петролната, газовата и енергийната инфраструктура на Украйна.

"От началото на годината врагът вече е атакувал обектите на групата "Нафтогаз" повече от 40 пъти", добави той.

На 27 март производството на газ в обект на "Нафтогаз" в Полтавска област беше преустановено след руска атака, припомня Укринформ.