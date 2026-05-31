Зеленски бие тревога: Русия открито заплашва и други държави

31 май 2026, 09:51
Володимир Зеленски   
Източник: БТА/AP

У краинският президент Володимир Зеленски повтори предупреждението си за подготвянето на нова мащабна вълна от руски въздушни удари срещу Украйна, предаде ДПА.

„Разузнавателната информация за възможна мащабна атака остава валидна“, заяви Зеленски в редовното си вечерно видеообръщение в събота. По рано той съобщи, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака срещу Украйна.

Зеленски призова украинците да не игнорират сирените при въздушни атаки. Въпреки че украинската противовъздушна отбрана е в готовност, той призна, че има проблеми с доставките от Запада в помощ на украинските отбранителни способности срещу балистични и крилати ракети.

Украйна се бори срещу руската инвазия от повече от четири години с помощта на съюзниците си.

„Сега (Русия) заплашва и други съседни държави, и то много по-открито, отколкото преди“, каза още Зеленски и даде пример с Армения, която сближава позициите си с Европейския съюз, предизвиквайки негодувание от страна на Русия.

Зеленски подчерта, че Европа, и особено Европейският съюз, трябва да заемат твърда и навременна позиция.

„Армения трябва да бъде подкрепена. Молдова трябва да бъде подкрепена. Балтийските държави също. Азербайджан трябва да бъде подкрепен. Трябва да намерим начини да подкрепим и народа на Грузия – и това е обща европейска задача“, посочи украинският президент.

Междувременно Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че вчера руските сили са извършили 53 въздушни удара по Украйна, като са хвърлили 195 управляеми въздушни бомби. Изстреляни са 5867 руски дронове камикадзе и са нанесени 2144 удара по украински позиции и населени места, според сводката.

Източник: БТА/Илиян Цвейн    
Володимир Зеленски Украйна Русия въздушни удари военен конфликт Европейски съюз национална сигурност противовъздушна отбрана геополитика руска инвазия
