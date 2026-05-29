П редложението за откриване през тази седмица на здравно заведение в Кения за американци, които може да са били изложени на вируса Ебола, получи широки критики – както от кенийски лекари, така и от американски служители, работещи в Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

Основният лекарски съюз в Кения и Юридическото дружество на Кения заявиха пред CNN, че се противопоставят на плана, като аргументираха това с риска от внос на Ебола в източноафриканската нация, в която до четвъртък няма регистрирани случаи.

Междувременно в САЩ служители на CDC силно препоръчаха да не се изпълнява планът за изпращане на американци в Кения, като временно изпълняващият длъжността директор на агенцията, д-р Джей Бхатачаря, също е посъветвал против това, според източник от CDC, работещ по операциите за реагиране на Ебола.

Някои служители в агенцията „са ядосани от това“ и вярват, че планът „ще затрудни набирането на персонал за дейностите по реагиране на Ебола“, според същия източник.

Въпреки че източникът от CDC отбеляза, че в Кения има „много опитни колеги“, той добави, че „е трудно да се представи, че стандартът на грижи ще успее да достигне този на лечебните заведения, които бяха разработени с огромни средства в продължение на много години в САЩ. Да не говорим за аспектите, свързани с желанието за репатриране и близост до семейството, други поддържащи услуги и т.н.“.

CNN се свърза за коментар с Министерството на здравеопазването и човешките ресурси на САЩ (HHS), което контролира CDC.

Служител от администрацията на Тръмп заяви по-рано, че „се очаква капацитетът за лечение в съоръжението да бъде в състояние да осигури пълния спектър от грижи за болестта, предизвикана от вируса Ебола, включително нуждите от интензивно лечение, въпреки че всеки случай ще бъде оценяван за последващ транспорт за по-напреднали грижи, както е подходящо, с цел постигане на максимално добри резултати за пациентите“.

Смята се, че епидемията, която е съсредоточена в източната част на Демократична република Конго (ДРК), е причинила най-малко 238 смъртни случая и повече от 1000 предполагаеми инфекции до момента, според Световната здравна организация (СЗО). Задвижван от щама Бундибугио (Bundibugyo) – рядка форма на Ебола, за която няма одобрена ваксина или лечение – вирусът е преминал и в съседна Уганда, която е докладвала за най-малко седем случая, свързани с епидемията, включително един смъртен случай.

Лекарите настояват за прозрачност по сделката за съоръжението за Ебола

Високопоставен служител от администрацията на Тръмп заяви в четвъртък, че САЩ са получили одобрение от кенийското правителство за изолационни и карантинни блокове на негова територия. Кенийското правителство обаче все още не е коментирало официално сделката.

Карантинен блок с 50 легла ще функционира от петък, каза друг висш служител от администрацията. Той ще бъде разположен във въздушната база Лайкипия (Laikipia Airbase), на около 125 мили северно от Найроби. Към четвъртък няма пациенти, които да са насочени към блока.

Допълнителни изолационни и биозащитни блокове ще бъдат на разположение на обекта по-късно; ако някой развие симптоми или даде положителен тест, той ще бъде евакуиран в други съоръжения, каза висш служител. CDC и Държавният департамент работят по определянето на това къде в Европа ще бъдат разположени тези съоръжения.

Грижите ще се предоставят от служители на Корпуса на общественото здравеопазване на САЩ (Commissioned Corps of the US Public Health Service), които вече са заминали за Кения. Около 30 служители преминаха тридневно обучение тази седмица, каза висш служител, а още ще бъдат обучени този уикенд. Въпреки че няма одобрени лечения специално за вируса Бундибугио, ще бъдат на разположение терапии с антитела и антивирусни лекарства, включително Ремдесивир.

Секретарят по общественото здраве на Кения, Мери Мутони Муриуки, заяви в четвъртък, че правителството води разговори с партньори, включително със САЩ, и настоя, че се предприемат действия, за да се „гарантира, че всеки кениец е в пълна безопасност“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаря с кенийския президент Уилям Руто в четвъртък, за да обсъдят текущата епидемия от Ебола, като САЩ отпускат 13,5 милиона долара за готовност за Ебола в Кения, включително осигуряване на жизненоважни медицински консумативи, съобщи говорител на Държавния департамент.

„Двамата лидери се съгласиха да поддържат тясна координация с развитието на ситуацията и да продължат да се възползват от силното партньорство в здравеопазването между САЩ и Кения, което се доказа като съществено при справянето с предизвикателствата пред общественото здраве в Кения и в цяла Източна Африка“, каза говорителят Томи Пигот.

Д-р Давджи Бхимджи Атела, генерален секретар на Кенийския съюз на медицинските практици, фармацевти и зъболекари (KMPDU), заяви пред CNN: „Нуждаем се от пълна прозрачност от страна на кенийското правителство за това защо са се съгласили да приемат това предложение“.

Той също така попита защо администрацията на Тръмп иска да създаде изолационно съоръжение специално за американци, когато Кения има „дългогодишна празнина“ в своята хронично недофинансирана здравна система. „Какво кара САЩ да изберат Кения, когато епицентърът на епидемията е в (Демократична република) Конго?“, попита лидерът на съюза, който представлява повече от 10 000 лекари в държавни и частни болници.

Правителствата на Кения и САЩ наскоро предоговориха размера на помощта за кенийското здравеопазване като част от новата глобална здравна стратегия на САЩ. Съгласно условията на двустранното им споразумение, подписано през декември, Кения ще претърпи 21% намаление на финансирането за глобално здравеопазване от страна на САЩ през следващите пет години, според анализ на KFF (неправителствена организация за изследване на здравната политика).

Новото споразумение предвижда САЩ да предоставят 1,6 милиарда долара на Кения между 2026 г. и 2030 г., като Кения ще поеме по-голяма част от сметката за собствената си здравна система, според KFF. Сделката представлява намаление на финансирането с около 423 милиона долара за този период в сравнение с предишните нива на американско финансиране. Споразумението веднага беше оспорено във Върховния съд на Кения, като критиците го упрекнаха в неизгодни условия.

„Няма да седим безучастно и да гледаме как към Кения се отнасят като към колония за ограничаване на смъртоносен патоген, който ние не сме създали. Ако е твърде опасно за Америка, значи е твърде опасно и за Кения“, добави Атела в изявлението, критикуващо съоръжението за Ебола.

Институтът „Катиба“ (Katiba Institute), гражданска група, фокусирана върху конституционните въпроси в Кения, оспорва в съда предложеното американско здравно заведение.

Юридическото дружество на Кения също поиска от кенийското правителство да отхвърли съоръжението. Председателят на Юридическото дружество Чарлз Канджама се позова на коментарите на Марко Рубио на заседание на кабинета в сряда, в които държавният секретар на САЩ заяви, че „не можем и няма да допуснем никакви случаи на Ебола да влязат“ в САЩ.

„Ако Америка, страна от първия свят, се опасява за здравето и безопасността на своите граждани, ние искаме от кенийското правителство да има същия стандарт, какъвто има американското правителство. Това е доста парадоксално и ясно се опитва да създаде двоен стандарт за здравната система и обществената безопасност; пазейки Америка в безопасност, докато оставя кенийците в риск от заразяване“, каза Канджама пред CNN.

Двата най-големи вестника в Кения – „Daily Nation“ и „Standard“ – водеха с новината за сделката за здравното съоръжение. Тя също така доминираше в дебатите по кенийската телевизия, токшоута и радио, като критиците изразяваха недоверие, че правителството на президента Уилям Руто се е съгласило на съоръжението за Ебола.

Широките критики слязоха от ефира и излязоха на улицата, тъй като обикновените кенийци изразиха опасения относно смъртоносния вирус. „Моля ви, кажете на правителството да не води тези болни американци тук. В тази работа всеки ден влизам в контакт с много хора. Как ще се предпазя, ако Ебола дойде тук?“, каза охранител в Найроби пред CNN, докато обискираше хора, влизащи в офисна сграда.

Епидемията изпреварва мерките в Източно ДРК

Ръководителят на СЗО отправи призив в четвъртък за спешно прекратяване на огъня в ДРК, където продължават боевете между правителствените сили и бунтовническите милиции. В резултат на продължаващото насилие регионът се бори с криза от масово разселване на хора, в допълнение към други здравословни проблеми, включително малария, морбили и недохранване.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, който кацна в столицата на ДРК Киншаса в четвъртък, предупреди, че епидемията в провинция Итури, епицентърът на кризата, „изпреварва мерките“ за нейното ограничаване, наричайки ситуацията „катастрофален сблъсък на болест и конфликт“.

„Не можем да вършим тази работа, ако на тези, които се опитват да помогнат, се пречи или са изложени на опасност“, каза Тедрос в изявление, разпространено по-рано в четвъртък. „Отправям директен призив към всички воюващи страни в този регион: моля, обявете прекратяване на огъня. Дори за кратко. Дори колкото да пропуснете здравните работници... Прекратяването на огъня, дори и временно, би спасило човешки животи“, каза той.

Тедрос е в ДРК, за да изрази подкрепа към здравните работници на първа линия и се очаква да замине за Буния, столицата на тежко засегнатата провинция Итури, през следващите дни. „Дойдох тук, за да покажа на общността... че не са сами, че сме тук, за да ги подкрепим, и че разбираме болката им“, каза Тедрос на пресконференция при пристигането си.

Той добави, че въвеждането на забрани за пътуване „не помага особено“ и може да има негативната последица да обезсърчи хората да съобщават за ранните си симптоми.

Историята на международната реакция към епидемиите от ебола е белязана от постоянен сблъсък между глобалната необходимост от логистична мобилизация и сложните реалности на регионалната стабилност. Още по време на опустошителната епидемия в Западна Африка (2014–2016 г.), международната общност се изправи пред критични предизвикателства при създаването на инфраструктура за овладяване на заразата.

Тогава, през септември 2014 г., администрацията на САЩ обяви амбициозен план за изпращане на 4000 военнослужещи в Либерия, Сиера Леоне и Гвинея, целящ изграждането на медицинска инфраструктура и полеви болници. Този ход, при който президентът Барак Обама подписа наредба за мобилизация на Националната гвардия и резервисти, беше мотивиран от разбирането, че вирусът представлява заплаха за международната сигурност, сравнима с глобалния тероризъм. Същевременно, организацията „Лекари без граници“ (MSF), чрез председателката си Джоан Лиу, отправи остри критики към „коалицията на бездействието“, посочвайки, че липсата на решителни действия води до хуманитарна катастрофа, при която болните умират извън центровете за лечение.

Реакцията на институциите винаги е била съпроводена с финансови механизми за бързо реагиране. През същия период Световната банка деблокира 500 милиона долара, като част от тези средства бяха насочени към координационен център в Гана, натоварен със задачата да наема и обучава медицински екипи за най-засегнатите райони.Паралелно с тези усилия, локалните опити за овладяване на паниката често срещаха скептицизъм. През 2014 г. в Москва бе иницииран проект за медицински център „Ебола“, чиято цел бе да информира населението и да намали предубежденията спрямо африканските народи, въпреки че водещи руски експерти по това време оспорваха необходимостта от подобни мерки, определяйки епидемичния риск за Русия като пренебрежим.

Днешната ситуация в Кения, свързана с планираното съоръжение във военната база Лайкипия, е пряко продължение на този исторически модел: напрежението между американските протоколи за биосигурност и местното недоверие към налаганите отвън „двойни стандарти“. Историята показва, че всеки опит за трансгранично управление на патогени неизменно поставя под въпрос не само здравните системи, но и политическата стабилност на приемащата държава.

Какво е ебола?

Ебола, известна още като вирусно заболяване, причинено от вируса Ебола (EVD), е тежка, често фатална инфекция при хора и други примати. Заболяването се причинява от видове от рода Ebolavirus, които принадлежат към семейство Filoviridae. Вирусът е класифициран като патоген от четвърта група на биологична опасност поради високата си смъртност и липсата на широко достъпни специфични лечения в миналото.

За първи път вирусът е идентифициран през 1976 г. по време на две едновременни епидемии – едната в близост до река Ебола в днешна Демократична република Конго, а другата в Южен Судан. Името на заболяването произлиза от реката, близо до която е регистрирано първото огнище. Оттогава са регистрирани множество епидемии, предимно в държави от Субсахарска Африка, като най-мащабната от тях се случи между 2014 и 2016 г. в Западна Африка, причинявайки смъртта на над 11 000 души.

Предаването на вируса става чрез пряк контакт със заразени телесни течности на болен или починал човек (кръв, слюнка, пот, повръщано, изпражнения или урина), както и чрез контакт със замърсени повърхности или предмети. Смята се, че естествените гостоприемници на вируса са плодоядните прилепи. Заразяването при хората често започва след контакт с диво животно, а последващото разпространение се осъществява чрез близък физически контакт между хората.

Симптомите обикновено се появяват внезапно, между 2 и 21 дни след инфектирането. Ранните признаци включват висока температура, умора, мускулни болки, главоболие и възпалено гърло. Впоследствие заболяването може да прогресира до повръщане, диария, обриви и нарушена функция на бъбреците и черния дроб. В тежките случаи се наблюдават вътрешни и външни кръвоизливи, което води до полиорганна недостатъчност и шок. Смъртността при инфектираните варира значително според епидемичния щам и качеството на медицинските грижи, като средно се оценява на около 50%.

Диагностицирането на Ебола е трудно поради неспецифичните ранни симптоми, които приличат на малария или тиф. Лабораторното потвърждение се извършва чрез методи като полимеразна верижна реакция (PCR). Лечението е предимно поддържащо, включващо рехидратация и овладяване на симптомите. В последните години са разработени ваксини и специфични моноклонални антитела, които значително подобряват шансовете за оцеляване и способността за овладяване на бъдещи епидемии. Превенцията разчита на строги мерки за изолация, проследяване на контактите, използване на предпазни средства от медицинския персонал и безопасни погребални практики.