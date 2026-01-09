Свят

Делси Родригес: Венецуела не е подчинена на САЩ

"Никой не се е предал. Тук е имало битки, битки за родината", заяви временната президентка на страната

9 януари 2026, 12:14
В ременната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната ѝ не е "нито подчинена, нито покорна" на САЩ след залавянето на президента Николас Мадуро на 3 януари, предаде Франс прес.

"Ние не сме подчинени, нито покорни", заяви тя, споменавайки "лоялността към президента Николас Мадуро, който беше отвлечен".

Мачадо от Венецуела пристига следващата седмица във Вашингтон

"Никой тук не се е предал. Тук е имало битки, битки за родината", припомни тя по време на церемония в памет на загиналите по време на операцията на американските сили, която по официални данни е отнела живота на най-малко 100 души.

Вчера Доналд Тръмп обяви, че венецуелската опозиционна Мария Корина Мачадо ще пристигне във Вашингтон идната седмица и заяви, че няма търпение да се срещне с нея, припомня АФП. Той добави, че за него ще бъде "голяма чест", ако тя му връчи получената от нея Нобелова награда за мир. 

"Разбрах, че тя ще дойде някъде през идната седмица. Нямам търпение да я поздравя", каза американският президент в интервю за телевизия "Фокс нюз".

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

"Чух, че иска да го направи. Би било голяма чест", добави той за Нобеловата награда, която според Тръмп е трябвало да бъде присъдена на него самия.

Норвежкият нобелов комитет обаче предпочете Мачадо.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
