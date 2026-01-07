Свят

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

Рубио: Не искаме да се стигне до хаос

7 януари 2026, 19:46
САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела
С АЩ имат тристепенен план за Венецуела, който ще започне със стабилизиране на страната след като американските сили задържаха лидера на управляващия режим Николас Мадуро в събота. Ще последва надзор над възстановяването и накрая преход. Това обяви днес американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от "Ройтерс".

"Не искаме да се стигне до хаос", заяви Рубио, след като информира американските сенатори за плана на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

"Втората фаза ще бъде фаза, която наричаме възстановяване, и тя ще гарантира, че американските, западните и други компании имат достъп до венецуелския пазар по справедлив начин. В същото време ще започнем да създаваме процес на помирение на национално ниво във Венецуела, така че опозиционните сили да може да бъдат амнистирани и освободени от затворите или върнати в страната, и да започнем да възстановяваме гражданското общество. И тогава третата фаза, разбира се, ще бъде фаза на преход", каза Рубио.

