Венецуела пуска на свобода политическите затворници

8 януари 2026, 19:27
Венецуела пуска на свобода политическите затворници
В енецуелските власти освобождават голям брой лишени от свобода по политически причини, включително чужденци, пет дни след отстраняването от власт на авторитарния лидер Николас Мадуро, съобщи председателят на парламента Хорхе Родригес.

По думите му правителството ще пристъпи незабавно към освобождаването.

Родригес посочи, че това е самостоятелно взето решение на Венецуела и представлява жест на добра воля.

"Боливарското правителство, заедно с държавните институции, реши да освободи значителен брой венецуелци и чуждестранни граждани. Процесът по освобождаване вече е в ход", каза председателят на парламента.

Освобождаването на лица, смятани за политически затворници, е ключово искане не венецуелската опозиция. По-рано тази седмица движението на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо призова властите в Каракас да освободят всички политически затворници, след като САЩ задържаха президента Николас Мадуро. Според водеща венецуелска правозащитна организация тези затворници са общо 863. 

