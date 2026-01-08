Мадуро и съпругата му са били ранени при атаката на САЩ срещу Венецуела, загинали са 100 души

А таката, при която Съединените щати заловиха Николас Мадуро в Каракас, е отнела живота на 100 души, обяви венецуелският министър на вътрешните работи Диосдадо Кабейо, според когото сваленият венецуелски президент и съпругата му Силия Флорес са били ранени по време на операцията, предаде АФП.

„Засега, и казвам съвсем ясно засега, има 100 загинали, 100, и подобен брой ранени. Атаката срещу страната ни беше ужасна“, заяви Кабейо в седмичното си предаване по държавната телевизия.

„Силия има травма на главата и е получила удар по тялото. Братът Николас бе ранен в крака. За щастие се възстановяват от раните си“, добави Кабейо.

Венецуелските въоръжени сили разпространиха вчера видеа от погребенията на убитите военнослужещи, показващи десетки близки, облени в сълзи, ковчези, покрити с венецуелски знамена, и речи, възхваляващи „смелостта, храбростта, честта и лоялността“ на загиналите военни.

Вчера временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че върху отношенията между Венецуела и Съединените щати „има петно, което никога не се е случвало в нашата история“.

След като в понеделник положи клетва пред Националното събрание, тя обяви седем дни траур в памет на жертвите.

Родригес уточни обаче, че търговският обмен със Съединените щати „не е нищо извънредно или нередно“, след като държавната петролна компания PDVSA съобщи, че води преговори за продажба на суров петрол на САЩ.