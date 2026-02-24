Свят

Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

Пънч не е просто поредната интернет знаменитост от животинския свят – той е напомняне за важността на емоционалната храна

24 февруари 2026, 11:22
Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир
Жива верига в

Жива верига в "Студентски град" срещу строителство, което блокира достъпа до блок
„Не стреляй, ще направя всичко!“: Ужасът и бруталността в руската армия

„Не стреляй, ще направя всичко!“: Ужасът и бруталността в руската армия
Силна зимна буря предизвика закъснения и отменени полети в САЩ

Силна зимна буря предизвика закъснения и отменени полети в САЩ
4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри
Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА
Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Б ебето макак на име Пънч стана вайръл заради сърцераздирателния си стремеж към компания. След като е изоставен от майка си и отхвърлен от останалата част от групата си, неговите гледачи в зоологическата градина „Ичикава“ в Япония му предоставят плюшена играчка орангутан като заместител на майката. Видеоклиповете, на които маймунката се притиска към играчката, обиколиха света.

Но привързаността на Пънч към неговия неодушевен спътник не е просто сюжет за тъжно видео. Тя ни връща към историята на известен набор от психологически експерименти, проведени през 50-те години на миналия век от американския изследовател Хари Харлоу.

Констатациите от неговите експерименти стоят в основата на много от централните принципи на теорията на привързаността, според която връзката между родител и дете е от решаващо значение за детското развитие.

Какво представляваха експериментите на Харлоу?

Харлоу взема маймуни резус веднага след раждането им и ги отделя от майките им. Тези маймуни са отгледани в заграждение, в което имат достъп до две „майки“ заместители.

Едната е телена клетка, оформена като маймуна, която осигурява храна и вода чрез малка хранилка. Другата е кукла с формата на маймуна, обвита в мека хавлиена тъкан. Тази кукла е мека и удобна, но не осигурява храна или напитки; тя не е нищо повече от космата фигура, в която бебето маймуна може да се сгуши.

И така, имаме един вариант, който предлага комфорт, но не и храна, и друг, който е студен и твърд, но осигурява физическо оцеляване. Тези експерименти са отговор на бихейвиоризма – преобладаващата теоретична гледна точка по онова време.

Бихейвиористите предполагат, че бебетата се привързват към онези, които задоволяват биологичните им нужди, като храна и подслон. Харлоу оспорва тази теория, предполагайки, че бебетата се нуждаят от грижа, любов и нежност, за да формират привързаност, а не само от физическа храна.

Един бихейвиорист би очаквал малките маймунки да прекарват цялото си време с телената „майка“, която ги храни. Всъщност се случва точно обратното. Маймуните прекарват значително повече време всеки ден, притиснати до „майката“ от хавлиена тъкан.

Експериментите на Харлоу установяват значението на мекотата и нежността като основа за привързаността. Харлоу показва, че при наличие на възможност, бебетата предпочитат емоционалната храна пред физическата.

Как това повлия на модерната теория на привързаността?

Откритието на Харлоу е значимо, защото напълно преориентира доминиращия бихейвиористичен възглед. Според него приматите, включително хората, функционират чрез цикли на възнаграждение и наказание и се привързват към онзи, който задоволява физическите нужди като глад и жажда.

Емоционалната подкрепа не е част от бихейвиористичната парадигма. Когато Харлоу прави своите експерименти, той преобръща теорията. Предпочитанието на маймуните към гушкането на косматата „майка“ формира основите на теорията на привързаността.

Тя гласи, че здравословното детско развитие се случва, когато детето е „сигурно привързано“ към своя обгрижващ. Това се постига чрез предоставяне на емоционална грижа, нежност и внимание. Несигурната привързаност възниква, когато родителят е студен, дистанциран, насилствен или пренебрежителен.

Подобно на маймуните резус, можете да храните едно човешко бебе с всичко необходимо, но ако не му дадете топлина и любов, то няма да формира привързаност към вас.

Били ли са етични експериментите на Харлоу?

Днес по-голямата част от света признава правата на приматите. Днес бихме разглеждали експериментите на Харлоу като жестоки. Не бихте отнели човешко бебе от майка му за такъв експеримент, затова не трябва да го правим и с приматите.

Интересно е да видим хората толкова очаровани от този паралел с експеримент отпреди 70 години. Маймунката Пънч е напомняне, че всички имаме нужда от „меки“ пространства. Всички имаме нужда от безопасни места. Любовта и топлината са много по-важни за нашето благополучие и функциониране от физическата храна сама по себе си.

Какво можем да научим от Пънч?

Зоологическата градина не е провеждала опит, но ситуацията на Пънч неволно отразява контролирания експеримент на Харлоу. Експерименталните условия се повториха в по-естествена среда и резултатите изглеждат идентични.

Точно както маймуните на Харлоу предпочитаха своята хавлиена майка, Пънч се привърза към своя плюшен спътник. В случая със зоопарка липсва сравнението с „твърдия“ хранещ вариант, но е ясно, че маймунката не търси само храна. Тя иска утешително и меко безопасно място – и точно това му дава играчката.

 

Пънч Експерименти на Харлоу Теория на привързаността Емоционален комфорт Заместваща майка Маймуни резус Детско развитие Бихейвиоризъм Зоопарк Ичикава Етика на животните
Последвайте ни
Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Прокуратурата разследва действията на министър Емил Дечев

Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Прокуратурата разследва действията на министър Емил Дечев

Канализацията победи най-модерния самолетоносач на САЩ за 13 милиарда долара

Канализацията победи най-модерния самолетоносач на САЩ за 13 милиарда долара

Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява

Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява

Любовен триъгълник: Кание Уест ревнува бившата си от Луис Хамилтън

Любовен триъгълник: Кание Уест ревнува бившата си от Луис Хамилтън

Продали са ни над 12 500 тона фалшиво сирене

Продали са ни над 12 500 тона фалшиво сирене

pariteni.bg
Защо котките имат процепи в ушите си

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 17 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 13 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 13 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив

Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив

България Преди 18 минути

Дюлгеров изрази съжаление към семейството на загиналите, включително оцелялото седемгодишно дете

СО ще обжалва решението на АССГ за строителството на "Paradise Tower"

СО ще обжалва решението на АССГ за строителството на "Paradise Tower"

България Преди 49 минути

Действащият подробен устройствен план е одобрен през 2017 г. с решение на Столичния общински съвет

Робърт Карадайн

Почина обичаният актьор Робърт Карадайн

Свят Преди 1 час

Отвъд медалите: 10 човешки съдби, които белязаха Олимпиадата в Милано

Отвъд медалите: 10 човешки съдби, които белязаха Олимпиадата в Милано

Любопитно Преди 1 час

Олимпийските игри са времето, в което се раждат герои. Мнозина от тях са вдъхновение за спортистите, други пък жертват нещо от себе си, за да успеят

Лорд Питър Манделсън

Освободиха лорд Манделсън под гаранция

Свят Преди 1 час

Бившият посланик на Великобритания в САЩ беше арестуван на адрес в Камдън, северен Лондон, в понеделник и отведен в полицейско управление за разпит

Мистериозна находка: Откриха човешки останки на над 100 г. при строеж на лаборатория

Мистериозна находка: Откриха човешки останки на над 100 г. при строеж на лаборатория

Свят Преди 1 час

Строежът е спрян незабавно, докато експерти оценяват находките, датиращи отпреди повече от век

Първият вирус за Android с AI се адаптира към мишените си

Първият вирус за Android с AI се адаптира към мишените си

Технологии Преди 1 час

Експерти по киберсигурност откриха първия вирус за мобилната платформа Android, който използва генеративен изкуствен интелект в реално време. Той разчита на технологията, за да опознава и да се адаптира към атакуваните устройства в реално време

"Путин гледа как да продължи войната, а не да я приключи"

"Путин гледа как да продължи войната, а не да я приключи"

Свят Преди 2 часа

Част от София без парно и топла вода заради аварии на "Топлофикация"

Част от София без парно и топла вода заради аварии на "Топлофикация"

България Преди 2 часа

Центърът на столицата, „Лозенец“ и „Гео Милев“ са засегнати; възстановяване на топлоподаването е планирано за 25 февруари.

<p>Опит за преврат в Сърбия - двама планирали нападение над Вучич и семейството му</p>

Опит за държавен преврат в Сърбия - двама планирали нападение над Александър Вучич и семейството му

Свят Преди 3 часа

Полицията в Кралево арестува двама мъже по подозрение, че са планирали насилствено сваляне на президента и атакуване на служители на МВР

<p>Мирът ще бъде възстановен&nbsp;- Урсула фон дер Лайен отново в Киев</p>

Урсула фон дер Лайен в Киев за четвъртата годишнина от руската офанзива

Свят Преди 3 часа

Председателката на Европейската комисия засилва финансовата, военната и политическата подкрепа за Украйна, като се среща с президента Володимир Зеленски

Земетресение разтърси Тайван

Земетресение разтърси Тайван

Свят Преди 3 часа

Трусът за кратко е разлюлял сгради в столицата Тайпе

<p>Сестрата на Ким Чен-ун получи огромна власт в Северна Корея</p>

Сестрата на Ким Чен-ун е повишена в ръководен пост на управляващата партия в КНДР

Свят Преди 3 часа

По време на партийния конгрес Ким Чен-ун е преизбран за генерален секретар, а сестра му засилва влиянието си в управлението на страната

<p>Среща на върха&nbsp;в Женева за ядреното разоръжаване&nbsp;</p>

САЩ водят преговори с Русия и Китай за нов международен договор за ядрените оръжия

Свят Преди 3 часа

Преговорите в Женева целят да разширят контрола над ядрените арсенали след изтичането на договора „Нов СТАРТ“

<p>Военен хеликоптер катастрофира&nbsp;в Перу - няма оцелели на борда</p>

15 загинали при падане на военен хеликоптер в Перу

Свят Преди 3 часа

Трагичният инцидент включва четирима членове на екипажа и 11 пътници, сред които седем непълнолетни

Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода”

Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 4 часа

Артистът спечели сърцата на всички с образа на Едит Пиаф

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Катаджии глобиха Мирела от "Игри на волята"

Edna.bg

Звезди, които избраха въздържанието: от 6 месеца до над 40 години без интимност

Edna.bg

Кюстендилеца похвали шеф на ЦСКА и заяви: Когато не си измамник, е възможно да направиш селекция

Gong.bg

Илия Груев: Има периоди, в които трябва да си търпелив, но никога не трябва да се съмняваш в себе си

Gong.bg

Какво ще се случи с изтеглените левове в банкноти и монети

Nova.bg

Ангелски тромпет и скополамин: Използвал ли е Епстийн токсични растения, за да парализира жертвите си

Nova.bg