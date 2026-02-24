Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Б ебето макак на име Пънч стана вайръл заради сърцераздирателния си стремеж към компания. След като е изоставен от майка си и отхвърлен от останалата част от групата си, неговите гледачи в зоологическата градина „Ичикава“ в Япония му предоставят плюшена играчка орангутан като заместител на майката. Видеоклиповете, на които маймунката се притиска към играчката, обиколиха света.

Но привързаността на Пънч към неговия неодушевен спътник не е просто сюжет за тъжно видео. Тя ни връща към историята на известен набор от психологически експерименти, проведени през 50-те години на миналия век от американския изследовател Хари Харлоу.

Констатациите от неговите експерименти стоят в основата на много от централните принципи на теорията на привързаността, според която връзката между родител и дете е от решаващо значение за детското развитие.

Какво представляваха експериментите на Харлоу?

Харлоу взема маймуни резус веднага след раждането им и ги отделя от майките им. Тези маймуни са отгледани в заграждение, в което имат достъп до две „майки“ заместители.

Едната е телена клетка, оформена като маймуна, която осигурява храна и вода чрез малка хранилка. Другата е кукла с формата на маймуна, обвита в мека хавлиена тъкан. Тази кукла е мека и удобна, но не осигурява храна или напитки; тя не е нищо повече от космата фигура, в която бебето маймуна може да се сгуши.

И така, имаме един вариант, който предлага комфорт, но не и храна, и друг, който е студен и твърд, но осигурява физическо оцеляване. Тези експерименти са отговор на бихейвиоризма – преобладаващата теоретична гледна точка по онова време.

Бихейвиористите предполагат, че бебетата се привързват към онези, които задоволяват биологичните им нужди, като храна и подслон. Харлоу оспорва тази теория, предполагайки, че бебетата се нуждаят от грижа, любов и нежност, за да формират привързаност, а не само от физическа храна.

Един бихейвиорист би очаквал малките маймунки да прекарват цялото си време с телената „майка“, която ги храни. Всъщност се случва точно обратното. Маймуните прекарват значително повече време всеки ден, притиснати до „майката“ от хавлиена тъкан.

Експериментите на Харлоу установяват значението на мекотата и нежността като основа за привързаността. Харлоу показва, че при наличие на възможност, бебетата предпочитат емоционалната храна пред физическата.

Как това повлия на модерната теория на привързаността?

Откритието на Харлоу е значимо, защото напълно преориентира доминиращия бихейвиористичен възглед. Според него приматите, включително хората, функционират чрез цикли на възнаграждение и наказание и се привързват към онзи, който задоволява физическите нужди като глад и жажда.

Емоционалната подкрепа не е част от бихейвиористичната парадигма. Когато Харлоу прави своите експерименти, той преобръща теорията. Предпочитанието на маймуните към гушкането на косматата „майка“ формира основите на теорията на привързаността.

Тя гласи, че здравословното детско развитие се случва, когато детето е „сигурно привързано“ към своя обгрижващ. Това се постига чрез предоставяне на емоционална грижа, нежност и внимание. Несигурната привързаност възниква, когато родителят е студен, дистанциран, насилствен или пренебрежителен.

Подобно на маймуните резус, можете да храните едно човешко бебе с всичко необходимо, но ако не му дадете топлина и любов, то няма да формира привързаност към вас.

Били ли са етични експериментите на Харлоу?

Днес по-голямата част от света признава правата на приматите. Днес бихме разглеждали експериментите на Харлоу като жестоки. Не бихте отнели човешко бебе от майка му за такъв експеримент, затова не трябва да го правим и с приматите.

Интересно е да видим хората толкова очаровани от този паралел с експеримент отпреди 70 години. Маймунката Пънч е напомняне, че всички имаме нужда от „меки“ пространства. Всички имаме нужда от безопасни места. Любовта и топлината са много по-важни за нашето благополучие и функциониране от физическата храна сама по себе си.

Какво можем да научим от Пънч?

Зоологическата градина не е провеждала опит, но ситуацията на Пънч неволно отразява контролирания експеримент на Харлоу. Експерименталните условия се повториха в по-естествена среда и резултатите изглеждат идентични.

Точно както маймуните на Харлоу предпочитаха своята хавлиена майка, Пънч се привърза към своя плюшен спътник. В случая със зоопарка липсва сравнението с „твърдия“ хранещ вариант, но е ясно, че маймунката не търси само храна. Тя иска утешително и меко безопасно място – и точно това му дава играчката.