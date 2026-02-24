Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

А мериканският президент Доналд Тръмп иска да сложи край на войната на Русия срещу Украйна до 4 юли, пише Блумбърг в материал, озаглавен „Четири години след началото на войната на Путин усилията за мир в Украйна буксуват“.

Тръмп дава краен срок на Путин да покаже сериозни намерения

„Усилията на президента Доналд Тръмп да прекрати руската инвазия в Украйна буксуват, като мирните преговори са в застой, а бойните действия до голяма степен са в патова ситуация след четири години война“, се казва в него.

Тръмп: Русия желае край на войната, но умишлено бави мирните преговори

Съединените щати настояват за постигане на споразумение преди Тръмп да бъде домакин на честванията по повод 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ на 4 юли.

Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

В същото време, по думите на високопоставени европейски представители и представители на НАТО, няма индикации руският президент Владимир Путин да е готов да приеме договореност, която не отговаря на основните му искания.