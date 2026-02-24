Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

О громен публичен архив с разсекретени правителствени документи на САЩ изчезна само ден след като президентът Тръмп нареди публикуването на всички документи, свързани с НЛО, съобщава Daily Mail.

Според съобщенията, главният сървър на „Черния трезор“, управляван от изследователя и уфолог Джон Грийнвалд-младши, е бил изтрит на 20 февруари, изтривайки стотици гигабайти файлове за НЛО, разсекретени проекти на ЦРУ и големи конспиративни теории, включително убийството на Кенеди.

Грийнвалд сподели новината онлайн, обяснявайки, че някои директории на сървъра са имали своите разрешения, предпазните мерки за това кой може да има достъп до тях или да ги редактира, както и регистрационните файлове за собственост на файлове, променени без обяснение.

„Черният трезор“ се превърна в предпочитан ресурс за всеки, който иска да види какво точно правителството тихомълком е публикувало през последните 80 години.

Грийнвалд е прекарал три десетилетия в организиране на информация за скрити програми и малко известни инциденти, които предполагат, че САЩ са участвали в свръхсекретни усилия за възстановяване и използване на извънземни технологии.

В Черния трезор обществеността може свободно да преглежда множество разсекретени файлове, в които се съдържат доклади от военни бази, свидетелски показания и дори директиви на ЦРУ от 40-те и 50-те години на миналия век, които са били разсекретени без широко обществено знание.

https://t.co/RqUPWowxMk



Mystery as UFO vault with 3.8 million files is wiped clean hours after Trump demands alien docs released

Изследователят публично е разкрил и всеки път, когато ЦРУ, ФБР и други правителствени организации са връщали заявки по Закона за свобода на информацията (FOIA) с малък или никакъв отговор.

Моментът на потенциалния саботаж дойде само часове след историческата декларация на президента, с която той нареди на Пентагона да разкрие всичко, „свързано с извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления (НЛО) и неидентифицирани летящи обекти (НЛО)".

В изявление, публикувано в X, Грийнвалд заяви, че „не подозира напълно нечестна игра“, но отбеляза, че не може да изключи възможността поради подозрителната информация, която е получил от доставчика на уеб хостинг услуги.

„Те нямаха представа какво се е случило и oт тяхна страна казаха, че е изтриване, а не корупция“, публикува изследователят в събота.

Казано по-просто, някой или нещо умишлено е премахнало всеки един файл от сървъра на Черния трезор, изтривайки всички записи, публикувани от ЦРУ и други групи, без да е изключило напълно сайта, за да не се задействат аларми веднага.

Доскоро правителството на САЩ категорично отричаше съществуването на НЛО или извънземни същества, като десетилетия наред твърдеше, че никога не са открити физически доказателства, които да доказват, че нещо нечовешко някога е кацало на Земята.

Заповедта на Тръмп от 19 февруари обаче дойде, след като тойпублично критикува бившия президент Барак Обама за това, че е заявил в интервю, че извънземните са реални. Тръмп твърди, че 44-ият президент е разкрил „класифицирана информация“.

Грийнвалд е подал преди това над 11 000 заявки по Закона за свобода на информацията до правителството на САЩ, за да получи тези документи, включително някои разсекретени доклади, датиращи от предполагаемото катастрофално кацане на НЛО в Розуел през 1947 г.

Неговите разследвания са предоставили и легитимни хартиени следи, подробно описващи как бивши администрации и разузнавателната общност са създавали тайни оперативни групи от високопоставени военни и научни служители за разследване на инциденти с НЛО.

Тези групи включват Majestic 12 (MJ-12), за която се твърди, че е била сформирана след катастрофата в Розуел и е работил повече от две десетилетия, разследвайки наблюдения на извънземни космически кораби, работейки с нечовешки технологии и осъществявайки контакт с извънземни.

За щастие на „Черният трезор“, Грийнвалд разкри, че всички над 3,8 милиона файла са архивирани на сигурни места и сайтът е възстановен скоро след мистериозното изтриване.

Well THIS would explain the reluctance by our Government to release these files! 😁

„Това е сурово напомняне за всички нас, включително и за мен. Пазете резервни копия. Съхранявайте ги на множество места. И никога не се плашете от нищо, което се изпречи на пътя ни, независимо какво очакваме да се е случило“, пише изследователят в X.

Daily Mail се свърза с Грийнвалд за коментар относно инцидента, който изследователят нарече „много странно планирана поддръжка на сървъра“.

„Честно казано, смятам, че това е била много необичайно навременна поддръжка на сървъра, извършена от доставчика на хостинг услуги, която се е объркала“, написа Грийнвалд в събота.

„Те не го хванаха, а когато аз го направих, не поеха вината и нямаше начин да се докаже напълно какво се е случило и от кого. Възможно ли е да греша? Да. Възможно ли е да е било нечестна игра? Не мога да го изключа.“

Изтриване на данни като това може да се случи по няколко начина, често без да е злонамереноатака. Тези изтривания на файлове обаче могат да бъдат извършени умишлено от злонамерени лица.

Най-често срещаният проблем възниква, когато хостинг компаниите извършват рутинни актуализации или почистване на данни.

Ако възникне софтуерен проблем, човешка грешка или несъвместими промени, може случайно да се изтрият файлове или да се променят разрешенията.

Хардуерни проблеми, като например отказ на твърди дискове, софтуерни грешки или дори прекъсвания на захранването, също могат да повредят или изтрият данни. Водещият на „Черният трезор“ обаче твърди, че е изключил повреда, посочвайки умишлено изтриване на разсекретените файлове.

Това оставя възможността хакерите да проникнат в сървъра чрез уязвимости, включително слаби пароли, остарял софтуер или фишинг.атаки.

Веднъж влезли в системата, нападателите могат да изтрият файлове, за да причинят хаос, особено ако сайтът борави с чувствителни данни, които някои групи може да искат да бъдат потиснати.

Критиците на обещанието на администрацията на Тръмп да публикува всички файлове, свързани с НЛО и извънземни контакти, твърдят, че ходът е просто трик, целящ да отвлече вниманието на обществеността от други политически спорове и че всъщност нищо за извънземните няма да бъде научено.

Много хора в социалните медии посочиха предишните публикации на документите, описващи убийството на президента Кенеди, и досиетата на Джефри Епщайн, като и двете съдържат силно редактирана информация, която не предоставя категорични „неопровержими доказателства“.