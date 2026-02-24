Свят

Бони Блу обяви бременност след „мисията за зачеване“ с 400 мъже, мрежата гръмна: „Лъжа!“

Според видеото, по-късно Блу е посетила частен преглед. В клипа се вижда как лице, което вероятно е сонографист - чието лице е покрито със синя ски маска - ѝ показва ехографска снимка на iPad. Необичайната обстановка веднага предизвика скептицизъм онлайн

24 февруари 2026, 12:19
Източник: iStock/GettyImages

Б они Блу твърди, че е бременна, споделяйки пред последователите си, че новината е дошла след седмица на необяснимо неразположение по време на почивка - и само дни след широко обсъжданата ѝ каскада, наречена „мисия за зачеване“, съобщава Newsweek.

Популярната в социалните мрежи личност, чието истинско име е Тиа Билинджър (26 г.) от Обединеното кралство, разкри новината във видео дневник, записан по време на и след пътуване до Тенерифе, Испания. Тя сподели пред зрителите си, че е прекарала по-голямата част от ваканцията на легло с гадене, мигрена и силна умора, което я е подтикнало да си направи тест за бременност преди завръщането си у дома.

Тя публикува съобщението в YouTube видео със заглавие „БОНИ БЛУ Е БРЕМЕННА“.

„Повръщах, имах главоболие, и когато казвам главоболие, имам предвид мега мигрена“, казва тя.

„Някои храни ме караха да ми прилошава, а други исках да изям веднага, иначе щях да се разболея“, споделя още тя.

„Буквално порно": Филмът за Бони Блу, която преспа с 1057 мъже за 12 часа, шокира зрителите

Блу сподели, че е „треперела“ от пътуването обратно към Обединеното кралство, защото се е чувствала много зле. След няколко дни със симптоми - опитвайки всичко от вани и маски за лице до пиене на безалкохолно в своето Airbnb - тя решава да си направи тест.

„Малко съм нервна“, казва тя, обяснявайки, че го прави вечерта вместо сутринта. Когато се връща моменти по-късно, тя изглежда шокирана. „Това е доста... наполовина е розово, наполовина бяло. Определено бременна. Напълно бременна“.

Секс с 1057 мъже за 12 часа, възможно ли е? Звезда от OnlyFans подобри световен рекорд

Според видеото, по-късно Блу е посетила частен преглед. В клипа се вижда как лице, което вероятно е сонографист - чието лице е покрито със синя ски маска - ѝ показва ехографска снимка на iPad. Необичайната обстановка веднага предизвика скептицизъм онлайн.

„Фактът, че „лекарят“ носи ски маска, ми казва всичко, което трябва да знам. Това са пълни глупости и рекламен трик“, написа потребителят @Calijack.

Друг коментатор, на име Кандис, изброи причини, поради които се съмнява в кадрите: „1) Тя прави ултразвук през стомаха, а не вагинално, което е по-добре в ранна бременност. 2) Той каза, че размерът съответства на 2 седмици, но първо трябва да ви закъснее цикълът, което е около 5-6 седмици, преди изобщо да можете да видите нещо, приличащо на оризово зърно. Това е доста долно и не бих повярвал, освен ако не публикува видео от раждането“.

Бременната жена, която "подлуди" света

Как обикновено работят ранните прегледи за бременност

Повечето медицински насоки гласят, че бременности под шест седмици са трудни за потвърждаване чрез коремен ултразвук, тъй като ембрионът обикновено е твърде малък, за да бъде видян ясно. Ранните потвърждаващи прегледи - особено преди шестата седмица - често се извършват трансвагинално за по-голяма точност.

Въпреки това частните клиники предлагат „прегледи за ранно успокоение“ от около шестата седмица нататък, а някои ги извършват и по-рано при поискване, въпреки че резултатите могат да бъдат неубедителни.

История на провокациите

Блу редовно търси скандали и е известна с уменията си в „rage-baiting“ (провокиране на гняв) - тактика, предназначена за умишлено предизвикване на възмущение с цел привличане на внимание.

Тя има забрана за влизане в няколко страни след поредица от провокативни каскади и стана известна с твърдението си, че е спала с над 1000 мъже за 12 часа миналия януари. Най-наскоро тя отбеляза годишнината от най-известното си твърдение с ново събитие, което нарече „мисия за зачеване“, проведено в имението на лорд Девънпорт по-рано този месец.

Какво сподели тя в TikTok

В по-директно видео в TikTok, Блу каза на последователите си, че е „повече от развълнувана“ от бременността, но призна за напрежението между публичния ѝ образ и личния ѝ живот.

Тя сподели: „Умирах да ви кажа... Обичам да споделям неща в този акаунт, защото тук виждате истинското ми аз“.

Тя добави, че въпреки че има „образ, който трябва да поддържа“, не иска да лъже точно тази аудитория.

Блу заяви, че все още има „работа за вършене“ и ще продължи да провокира реакции онлайн: „Само защото съм бременна, няма да спра с провокациите“.

Но тя също така настоя, че приема здравето си сериозно: „Правя всичко възможно, за да съм сигурна, че съм здрава. Чувствам се като най-щастливото момиче на света“.

В клипа тя казва, че по-лъскавото видео с официалното обявяване е създадено по стратегически причини, добавяйки: „Банковата ми сметка е много благодарна за това.“ Тя насърчи последователите си да го гледат въпреки всичко, наричайки го „доста забавно“ и споделяйки, че често намира последвалата медийна реакция за „развлекателна“.

Блу завърши видеото, описвайки предстоящата година като „луда“ и казвайки на зрителите, че няма търпение да ги вземе със себе си на това пътешествие.

Бони Блу бременност новина за бременност YouTube видео мисия за зачеване провокация Тенерифе ултразвук скептицизъм социални мрежи
